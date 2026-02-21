Ft
politikai zsarolás Ukrajna orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték

Kijevben elismerték: a Barátság vezeték leállítása tudatos politikai döntés

2026. február 21. 11:45

A Barátság kőolajvezeték körüli döntés már nem magyarázható pusztán műszaki okokkal. Egy volt ukrajnai titkosszolgálati vezető stratégiai dimenzióba helyezte az ügyet, ami érdemben alátámasztja a budapesti érvelést.

2026. február 21. 11:45
null

Ukrajna körül az elmúlt hetekben élesedett az energetikai konfliktus, miután január végén leállt a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A hivatalos kommunikáció sokáig technikai és biztonsági körülményekre hivatkozott, ám Viktor Jahun, az SZBU korábbi helyettes vezetője Facebook-bejegyzésében egészen más megvilágításba helyezte az ügyet. Megszólalása lényegében annak beismerése, amit a magyar kormány már egy ideje hangsúlyoz: nem műszaki akadályról, hanem tudatos politikai döntésről van szó.

Mint fogalmazott, a történtek nem műszaki jellegű problémából fakadnak, és nem is egy szűk energetikai vitáról van szó. A volt titkosszolgálati vezető szerint a kérdés stratégiai természetű, és Ukrajna a háború egyik újabb frontjaként tekint rá – vagyis az energetikai ügyet politikai és diplomáciai eszközként kezeli:

Ukrajna számára ez ugyanannak a háborúnak egy újabb frontja: energetikai, diplomáciai és információs front.

Ez az értelmezés világossá teszi, hogy a kérdés nem pusztán infrastrukturális probléma, hanem tudatos stratégiai döntés. A Mandiner is megírta, hogy Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának mindaddig, amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy a vezeték újraindításának nincs műszaki akadálya

A kőolajvezeték ép, sem műszaki, sem fizikai, sem technikai akadálya nincsen annak, hogy a kőolajvezetéken újraindítsák a szállítást.

A miniszter szerint a vezeték leállítása nem technikai kérdés, hanem tudatos politikai döntés, amellyel Ukrajna nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. Álláspontja szerint a lépés célja az, hogy Budapest változtasson az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos politikáján. Jahun bejegyzése különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy maga is politikai keretbe helyezi az ügyet. 

Azt írja, hogy a kérdés nem humanitárius válságról szól, hanem politikai alkudozásról. A tranzit szerinte akár „nyomásgyakorlási pont” is lehet, ha Kijev úgy dönt.

A volt tisztségviselő világossá tette, hogy Ukrajna nem kívánja helyreállítani az orosz nyersanyag szállítását szolgáló infrastruktúrát. Ebben a helyzetben Magyarország reakciója következetesnek tekinthető: ha az ügy politikai természetű, akkor a válasz is politikai lesz. 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

