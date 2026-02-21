Kijevben elismerték: a Barátság vezeték leállítása tudatos politikai döntés

Ukrajna körül az elmúlt hetekben élesedett az energetikai konfliktus, miután január végén leállt a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A hivatalos kommunikáció sokáig technikai és biztonsági körülményekre hivatkozott, ám Viktor Jahun, az SZBU korábbi helyettes vezetője Facebook-bejegyzésében egészen más megvilágításba helyezte az ügyet. Megszólalása lényegében annak beismerése, amit a magyar kormány már egy ideje hangsúlyoz: nem műszaki akadályról, hanem tudatos politikai döntésről van szó.

Mint fogalmazott, a történtek nem műszaki jellegű problémából fakadnak, és nem is egy szűk energetikai vitáról van szó. A volt titkosszolgálati vezető szerint a kérdés stratégiai természetű, és Ukrajna a háború egyik újabb frontjaként tekint rá – vagyis az energetikai ügyet politikai és diplomáciai eszközként kezeli: