Orbán és Nobilis is betalált, legyőzte Törökországot a magyar parlamenti válogatott

Megvannak a kezdők.
Magyarország visszavágott a tavalyi ankarai vereségért. Orbán Balázs remek egyéni alakítás után egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt Törökország ellen.
Sikerült visszavágni a tavalyi ankarai vereségért, a magyar parlamenti labdarúgó-válogatott az Elektromos-pályán 2–1-re legyőzte Törökország csapatát.
Beszámolójában a Nemzeti Sport emlékeztet: hosszú évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a két nemzet a focipályán dönti el, melyikük a jobb. Mint írják, 2024 októberében, a magyar–török diplomáciai kapcsolatok létrejöttének századik évfordulója emlékére rendezett ankarai meccsen a házigazda törökök győztek 2–1-re.
A kétszer 40 perces találkozón egy védelmi hiba miatt korán vezetést szerzett Törökország, de a második félidőben sikerült fordítani: egy remek egyéni alakítás után Orbán Balázs előbb egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt.
„A török csapattal mindig nagy meccseket játszunk, de ők olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy míg a magyar Országgyűlésben százkilencvenkilenc képviselő ül, az övékben csaknem hétszáz, tehát jóval nagyobb a merítési lehetőségük – mondta a sportnapilapnak Magyar Zoltán szövetségi kapitány. – A győztes gólunk egy ritka taktikai húzás eredménye – de ezt nem árulom el, hogy micsoda, mert szeretnénk még máskor is alkalmazni!”
A magyar együttesben mások mellett pályára lépett
A válogatottakban kizárólag jelenlegi és korábbi parlamenti képviselők szerepelhettek, a megbeszélés szerint legfeljebb három olyan játékossal kiegészülve, akik magas szintű kormányzati tisztséget töltenek vagy töltöttek be. A mieinknél így léphetett pályára Kovács Norbert, a sportért felelős államtitkársághoz tartozó Nemzeti Sportügynökség létesítmény-gazdálkodási vezérigazgató-helyettese, illetve Szabó László korábbi helyettes államtitkár, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
„A hagyományok szerint mindkét csapat kap trófeát, a vendégeknek járót Kövér László házelnök nyújtotta át a török országgyűlés házelnökének – tudta meg a Nemzeti Sport Magyar Zoltántól. – A mérkőzés után remek hangulatú bankettre került sor, és a vendégek ajándékcsomagjába került egy-egy példány Szöllősi György Puskás Ferenc-életrajzának török nyelvű kiadásából is.”
Íme, Orbán Balázs parádés gólja:
Fotók: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport