Orbán és Nobilis is betalált, legyőzte Törökországot a magyar parlamenti válogatott

Sikerült visszavágni a tavalyi ankarai vereségért, a magyar parlamenti labdarúgó-válogatott az Elektromos-pályán 2–1-re legyőzte Törökország csapatát.

Orbán Balázs szólózott, Hollik István (képünkön) repült, Magyarország legyőzte a török parlamenti válogatottat

Beszámolójában a Nemzeti Sport emlékeztet: hosszú évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a két nemzet a focipályán dönti el, melyikük a jobb. Mint írják, 2024 októberében, a magyar–török diplomáciai kapcsolatok létrejöttének századik évfordulója emlékére rendezett ankarai meccsen a házigazda törökök győztek 2–1-re.

A kétszer 40 perces találkozón egy védelmi hiba miatt korán vezetést szerzett Törökország, de a második félidőben sikerült fordítani: egy remek egyéni alakítás után Orbán Balázs előbb egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt.

„A török csapattal mindig nagy meccseket játszunk, de ők olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy míg a magyar Országgyűlésben százkilencvenkilenc képviselő ül, az övékben csaknem hétszáz, tehát jóval nagyobb a merítési lehetőségük – mondta a sportnapilapnak Magyar Zoltán szövetségi kapitány. – A győztes gólunk egy ritka taktikai húzás eredménye – de ezt nem árulom el, hogy micsoda, mert szeretnénk még máskor is alkalmazni!”