Orbán és Nobilis is betalált, legyőzte Törökországot a magyar parlamenti válogatott

2025. szeptember 30. 19:13

Magyarország visszavágott a tavalyi ankarai vereségért. Orbán Balázs remek egyéni alakítás után egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt Törökország ellen.

2025. szeptember 30. 19:13
null

Sikerült visszavágni a tavalyi ankarai vereségért, a magyar parlamenti labdarúgó-válogatott az Elektromos-pályán 2–1-re legyőzte Törökország csapatát.

Orbán Balázs, Törökország, magyar parlamenti válogatott
Orbán Balázs szólózott, Hollik István (képünkön) repült, Magyarország legyőzte a török parlamenti válogatottat

Beszámolójában a Nemzeti Sport emlékeztet: hosszú évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a két nemzet a focipályán dönti el, melyikük a jobb. Mint írják, 2024 októberében, a magyar–török diplomáciai kapcsolatok létrejöttének századik évfordulója emlékére rendezett ankarai meccsen a házigazda törökök győztek 2–1-re.

A kétszer 40 perces találkozón egy védelmi hiba miatt korán vezetést szerzett Törökország, de a második félidőben sikerült fordítani: egy remek egyéni alakítás után Orbán Balázs előbb egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt.

„A török csapattal mindig nagy meccseket játszunk, de ők olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy míg a magyar Országgyűlésben százkilencvenkilenc képviselő ül, az övékben csaknem hétszáz, tehát jóval nagyobb a merítési lehetőségük – mondta a sportnapilapnak Magyar Zoltán szövetségi kapitány. – A győztes gólunk egy ritka taktikai húzás eredménye – de ezt nem árulom el, hogy micsoda, mert szeretnénk még máskor is alkalmazni!”

A magyar együttesben mások mellett pályára lépett 

  • Kövér László, 
  • Bánki Erik, 
  • Fülöp Attila vagy 
  • Csampa Zsolt is. 

A válogatottakban kizárólag jelenlegi és korábbi parlamenti képviselők szerepelhettek, a megbeszélés szerint legfeljebb három olyan játékossal kiegészülve, akik magas szintű kormányzati tisztséget töltenek vagy töltöttek be. A mieinknél így léphetett pályára Kovács Norbert, a sportért felelős államtitkársághoz tartozó Nemzeti Sportügynökség létesítmény-gazdálkodási vezérigazgató-helyettese, illetve Szabó László korábbi helyettes államtitkár, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

„A hagyományok szerint mindkét csapat kap trófeát, a vendégeknek járót Kövér László házelnök nyújtotta át a török országgyűlés házelnökének – tudta meg a Nemzeti Sport Magyar Zoltántól. – A mérkőzés után remek hangulatú bankettre került sor, és a vendégek ajándékcsomagjába került egy-egy példány Szöllősi György Puskás Ferenc-életrajzának török nyelvű kiadásából is.”

Íme, Orbán Balázs parádés gólja:

Fotók: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

 

