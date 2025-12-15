Erre már tényleg nem tudunk mit reagálni: Merz minden egyes németet felszólított, hogy támogassák Ukrajnát

Arra kérte a német üzleti élet és a politika képviselőit, hogy a továbbiakban is álljanak Ukrajna mellett. „A tárgyalások során a mi eszközünk az a képességünk, hogy helyre tudjuk állítani a létesítményeinket a csapások után, hogy fegyvereket tudunk gyártani és válaszcsapásokat mérni, valamint hogy le tudjuk lőni az orosz rakétákat és drónokat” – hangsúlyozta az elnök.

Ezzel összefüggésben elismerően szólt arról, hogy Németország egyértelműen foglal állást az Európában lévő befagyasztott orosz pénzeszközökkel kapcsolatban. „Ezeknek a forrásoknak ténylegesen és teljes egészében az orosz agresszió elleni védelem szolgálatába kell állniuk. Ez így igazságos, ésszerű és valóban működni fog. Fontos, hogy Németország ezt támogatja” – emelte ki az államfő.

Friedrich Merz német kancellár a fórumon kiemelte: Ukrajna partnerei különböző formátumokon dolgoznak annak érdekében, hogy a nehéz körülmények ellenére is vonzóvá tegyék az ukrajnai befektetéseket. Tájékoztatása szerint Németország 2026-ban európai partnereivel együtt el kívánja indítani az Ukrajna újjáépítését szolgáló Európai Zászlóshajó Alapot, amely a magánbefektetők bevonásával nagyszabású beruházásokat biztosítana.

„Minden német és európai vállalathoz fordulok: az Ukrajnába történő befektetések a jövőbe történő befektetések. Bővítsék üzleti kapcsolataikat”

– szólított fel a kancellár.