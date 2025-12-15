Ft
volodimir zelenszkij merz németország ukrajna

Erre már tényleg nem tudunk mit reagálni: Merz minden egyes németet felszólított, hogy támogassák Ukrajnát

2025. december 15. 20:15

„Az Ukrajnába történő befektetések a jövőbe történő befektetések” – hangsúlyozta a német kancellár.

2025. december 15. 20:15
null

Hónapok óta az orosz csapásmérő drónok és rakéták fő célpontja az ukrán energetikai infrastruktúra, és jelenleg Ukrajnában már nincs egyetlen olyan erőmű sem, amely ne szenvedett volna el támadást – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Berlinben, a német-ukrán gazdasági fórumon felszólalva.

„Sok hónapon át az orosz csapásmérő drónok és rakéták fő célpontjai az energetikai létesítményeink voltak. 

Gyakorlatilag ma Ukrajnában nincs olyan erőmű, amely ne sérült volna meg az orosz támadások következtében.

Az ilyen terrorista nyomásnak nehéz ellenállni, de az ukrán emberek ezt megteszik: minden egyes csapás után igyekszünk mindent helyreállítani. Ehhez azonban további támogatásra van szükségünk mind a német kormány részéről, mindenekelőtt a légvédelmünk támogatására, mind pedig a német vállalatok részéről” – idézte Zelenszkijt az Ukrinform állami hírügynökség.

Arra kérte a német üzleti élet és a politika képviselőit, hogy a továbbiakban is álljanak Ukrajna mellett. „A tárgyalások során a mi eszközünk az a képességünk, hogy helyre tudjuk állítani a létesítményeinket a csapások után, hogy fegyvereket tudunk gyártani és válaszcsapásokat mérni, valamint hogy le tudjuk lőni az orosz rakétákat és drónokat” – hangsúlyozta az elnök.

Ezzel összefüggésben elismerően szólt arról, hogy Németország egyértelműen foglal állást az Európában lévő befagyasztott orosz pénzeszközökkel kapcsolatban. „Ezeknek a forrásoknak ténylegesen és teljes egészében az orosz agresszió elleni védelem szolgálatába kell állniuk. Ez így igazságos, ésszerű és valóban működni fog. Fontos, hogy Németország ezt támogatja” – emelte ki az államfő.

Friedrich Merz német kancellár a fórumon kiemelte: Ukrajna partnerei különböző formátumokon dolgoznak annak érdekében, hogy a nehéz körülmények ellenére is vonzóvá tegyék az ukrajnai befektetéseket. Tájékoztatása szerint Németország 2026-ban európai partnereivel együtt el kívánja indítani az Ukrajna újjáépítését szolgáló Európai Zászlóshajó Alapot, amely a magánbefektetők bevonásával nagyszabású beruházásokat biztosítana. 

„Minden német és európai vállalathoz fordulok: az Ukrajnába történő befektetések a jövőbe történő befektetések. Bővítsék üzleti kapcsolataikat”

 – szólított fel a kancellár.

A német kormányfő rámutatott: az állami források mellett jelentős mértékben magántőkére is szükség lesz Ukrajna fenntartható megerősítéséhez és újjáépítéséhez. Ukrajna nehéz külső gazdasági körülményei ellenére számos együttműködési lehetőség és nagy potenciál áll rendelkezésre, különösen a környezetvédelmi ágazatban. Továbbra is jelentős növekedési lehetőségek mutatkoznak, elsősorban a technológia, a mezőgazdaság és a védelem területén, valamint a nyersanyagszektorban, ahol a német vállalatok és intézmények támogathatják Ukrajnát a készletek kiaknázásában – sorolta a kancellár. Szavai szerint a német kormány arra törekszik, hogy a magángazdasági részvételnek ez a nagy potenciálja még hatékonyabban hasznosuljon, és a német és ukrán vállalatok közötti együttműködés keretfeltételei tovább javuljanak.

(MTI) 

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

