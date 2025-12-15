Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország lenin marija zaharova radosław sikorski orbán viktor

Reagált a Kreml az Orbán Viktornak ajánlott Lenin-rendre – ezt nem teszi zsebre a lengyel külügyminiszter

2025. december 15. 19:25

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint Lenin nélkül nem lenne Lengyelország.

2025. december 15. 19:25
null

Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter X-en megosztotta Orbán Viktor bejegyzését, amelyben a magyar miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlésén kijelentette, hogy az EU által a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás hadüzenettel érne fel. Sikorski a megosztáshoz fűzött kommentjében így fogalmazott: „Orbán Viktor ezzel a kijelentésével kiérdemelte a Lenin-rendet”,  utalva az egykori Szovjetunió legmagasabb polgári kitüntetésére. Szijjártó Péter után hétfőn Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is reagált – írja az Index

„Radoslaw Sikorski kalandjai az X-en már nem meglepőek. Lenin nevének említésével a külügyminiszter feltehetően meg akarta sérteni Orbán Viktort. Sikorski elfelejtette, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Lenin nélkül nem lenne Lengyelország”

– hangsúlyozta Marija Zaharova a TASZSZ tudósítása alapján. 

Emlékeztetett arra is, hogy „a szovjet és a lengyel nép közötti barátság a 20. század második felében lehetőséget adott az egykor független köztársaságnak arra, hogy komoly ipari, mezőgazdasági és kulturális európai hatalommá váljon”. Hozzátette továbbá: „Lenin öröksége még a moziban is megmaradt – az 1965-ös »Lenin Lengyelországban« szovjet-lengyel film elnyerte a legjobb rendező díját a 19. cannes-i filmfesztiválon”.

„Tehát Lenin sok szempontból egy független lengyel állam kiépítője. A modern Lengyelországot hívhatnánk »Vlagyimir Iljics Leninről elnevezett Lengyelországnak« is. Varsónak ezt nem szabad elfelejtenie. De a történelmet nem Sikorskinak írják. Lenin harcolt Lengyelország államiságáért, míg a jelenlegi varsói vezetők feláldozták szuverenitásukat a NATO-»narratíváknak«. És a hab a tortán: 

Konsztantyin Rokosszovszkijt, Lengyelország marsallját hétszeres Lenin-renddel tüntették ki”

– fogalmazott a diplomata. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2025. december 15. 21:14
Nem tudsz komcsi nótákat? Nem hallgatsz Nagy Ferót?? youtu.be/CzVICZ1ZXsQ
Válasz erre
1
5
figyelő4322
2025. december 15. 21:05
csalodtamafideszben 2025. december 15. 14:30 • Szerkesztve "Hisz példát ad ő, aki érted Feláldozta hű életét. Lenin!" Na jól van, Lenin- fiú. Tudjuk ki vagy, mi vagy, de ne is reménykedj, hogy a Kun Béla, Szamuely meg a többi Lenin fiú spirituális ősöd ideje visszatér Magyarországra!
Válasz erre
5
0
nagymester-b-2
2025. december 15. 20:49
Lenin nevének említésére minden bolseviknál megszólalt a sziréna. Megjelentek bizonygatni, hogy ők nem is tőről metszett komcsik. Én például nem tudok komcsi verseket idézni. Egyet se ...
Válasz erre
6
1
csalodtamafideszben
•••
2025. december 15. 20:30 Szerkesztve
Sőt, a magyarok is imádják Lenint. Ugye, te komcsi asszonyság? A rablánc a lábon nehéz volt, De széttörte büszkén a nép. Mert példája volt ki érte Feláldozta hű életét. Lenin! A hős, ki csak népének élt A béklyó a porba lehullott, S az ember a napfénybe néz, A zászlót emeld fel az égig, És légy hozzá hű, míg csak élsz. Lenin! Ő járjon előtted, míg élsz! És gyúlnak a lángok a földön, Már árad a fény szerteszét. Így mindenhol Északon, Délen Szabad lesz és boldog a nép. Lenin! Szabad lesz és boldog a nép. Ma milljóknak ajkán egy név zeng E név oly nagy és oly dicső Nem hervasztja őt semmi ármány Nem hervasztja idő. Lenin! Nem hervasztja el az idő Csak jól fogd a fegyvert a kézben Te harcos, erős nemzedék Hisz példát ad ő, aki érted Feláldozta hű életét. Lenin! Feláldozta hű életét
Válasz erre
2
17
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!