Lenin-renddel tüntetné ki Orbán Viktort a lengyel külügyminiszter – Szijjártó Péter tette helyre kollégáját
Lengyelországban ki nem állhatják a háborúellenes hangokat.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint Lenin nélkül nem lenne Lengyelország.
Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter X-en megosztotta Orbán Viktor bejegyzését, amelyben a magyar miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlésén kijelentette, hogy az EU által a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás hadüzenettel érne fel. Sikorski a megosztáshoz fűzött kommentjében így fogalmazott: „Orbán Viktor ezzel a kijelentésével kiérdemelte a Lenin-rendet”, utalva az egykori Szovjetunió legmagasabb polgári kitüntetésére. Szijjártó Péter után hétfőn Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is reagált – írja az Index.
„Radoslaw Sikorski kalandjai az X-en már nem meglepőek. Lenin nevének említésével a külügyminiszter feltehetően meg akarta sérteni Orbán Viktort. Sikorski elfelejtette, hogy
Lenin nélkül nem lenne Lengyelország”
– hangsúlyozta Marija Zaharova a TASZSZ tudósítása alapján.
Emlékeztetett arra is, hogy „a szovjet és a lengyel nép közötti barátság a 20. század második felében lehetőséget adott az egykor független köztársaságnak arra, hogy komoly ipari, mezőgazdasági és kulturális európai hatalommá váljon”. Hozzátette továbbá: „Lenin öröksége még a moziban is megmaradt – az 1965-ös »Lenin Lengyelországban« szovjet-lengyel film elnyerte a legjobb rendező díját a 19. cannes-i filmfesztiválon”.
„Tehát Lenin sok szempontból egy független lengyel állam kiépítője. A modern Lengyelországot hívhatnánk »Vlagyimir Iljics Leninről elnevezett Lengyelországnak« is. Varsónak ezt nem szabad elfelejtenie. De a történelmet nem Sikorskinak írják. Lenin harcolt Lengyelország államiságáért, míg a jelenlegi varsói vezetők feláldozták szuverenitásukat a NATO-»narratíváknak«. És a hab a tortán:
Konsztantyin Rokosszovszkijt, Lengyelország marsallját hétszeres Lenin-renddel tüntették ki”
– fogalmazott a diplomata.
