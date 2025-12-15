Reagált a Kreml az Orbán Viktornak ajánlott Lenin-rendre – ezt nem teszi zsebre a lengyel külügyminiszter

Ahogy arról vasárnap beszámoltunk, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter X-en megosztotta Orbán Viktor bejegyzését, amelyben a magyar miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlésén kijelentette, hogy az EU által a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás hadüzenettel érne fel. Sikorski a megosztáshoz fűzött kommentjében így fogalmazott: „Orbán Viktor ezzel a kijelentésével kiérdemelte a Lenin-rendet”, utalva az egykori Szovjetunió legmagasabb polgári kitüntetésére. Szijjártó Péter után hétfőn Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is reagált – írja az Index.

„Radoslaw Sikorski kalandjai az X-en már nem meglepőek. Lenin nevének említésével a külügyminiszter feltehetően meg akarta sérteni Orbán Viktort. Sikorski elfelejtette, hogy