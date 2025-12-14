Ft
lengyelország szijjártó péter radosław sikorski szovjetunió eu orbán viktor

Lenin-renddel tüntetné ki Orbán Viktort a lengyel külügyminiszter – Szijjártó Péter tette helyre kollégáját

2025. december 14. 18:12

Lengyelországban ki nem állhatják a háborúellenes hangokat.

2025. december 14. 18:12
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter X-en megosztotta Orbán Viktor bejegyzését, amelyben a magyar miniszterelnök a mohácsi Háborúellenes Gyűlésén kijelentette, hogy az EU által a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzányúlás hadüzenettel érne fel.

Sikorski a megosztáshoz fűzött kommentjében így fogalmazott:

Orbán Viktor ezzel a kijelentésével kiérdemelte a Lenin-rendet”, 

utalva az egykori Szovjetunió legmagasabb polgári kitüntetésére.

Nem sokkal később Szijjártó Péter is reagált, írva: „Tudjuk, hogy önök háborút akarnak Európa és Oroszország között. Mi nem fogjuk hagyni, hogy belerángassanak minket az Önök háborújába”.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Hangillat
2025. december 14. 19:15
Neki meg jár az Anti-Continental Mental Disorder.
belbuda
2025. december 14. 19:15
Bástya elvtárs maximálisan rászolgált már Putler elvtárs elismerésére…. Amúgy nagyobb hazaáruló,mint Kádár volt,most nincsenek itt az oroszok, valamivel fogják Moszkvából ezt a szarjankót…🤨
nemecsekerno-007-01
2025. december 14. 19:10
Sikorski egy faszrakéta.
states-2
2025. december 14. 19:09
Érthető, hát milyen kitüntetést osztogathat egy kommunista, Lenn-rendet.
