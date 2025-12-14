Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó: olyan dolog történt Budapesttel, amire az EU-ban alig van példa (VIDEÓ)

Az Air China légitársaság a jelenlegi heti négy helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, ami különösen igaz a turizmus területére.