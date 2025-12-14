Ft
peking közvetlen járat Szijjártó Péter budapest

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó: olyan dolog történt Budapesttel, amire az EU-ban alig van példa (VIDEÓ)

2025. december 14. 06:41

Vasárnap hajnalban jelentkezett a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. december 14. 06:41
null

Az Air China légitársaság a jelenlegi heti négy helyett tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, ami különösen igaz a turizmus területére.

„Az idei esztendőben el fogja érni a negyedmilliót a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek el Magyarországon (...) A nagyon magas és aktív turisztikai forgalmunknak az alapját az adja, 

hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni”

– emelte ki. Majd rámutatott, hogy Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot. „Ez azt jelenti, hogy Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosba” – szögezte le.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte az egyre sűrűbb összeköttetéseket a két ország között, ugyanis szavai szerint ez a szoros együttműködés alapfeltétele.

„Jó hír tehát, hogy Budapest negyedik európai uniós fővárosként tavasztól napi közvetlen légi összeköttetéssel fog rendelkezni Pekinggel” – összegzett.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Facebook

 

Ízisz
2025. december 14. 08:07
Z. Ez nagyon jól hangzik!!! A hülyénvigyorgóval kellene most már kezdeni valamit, mert hiába lesz napi légi járat Peking és Budapest között, ha a főpolgi nyirtassi tahója mindent meg fog tenni, hogy elriassza az ide utazó turistákat!!! A külpolitika világ szimpadán játszunk és egy nyilvánvaló fővárosunkat gyűlölő kamugecivel nem bírunk el??? ❓👎😏
survivor
2025. december 14. 07:31
Es a kínai " kémgyetem" ? Nem is beszelve a" kémtollról" ? Meg a " kém kajáldáról" ?
neszteklipschik
2025. december 14. 07:29
A minden eddiginél nagyobb (például indegenforgalmi) bevételek mellett sikerült a főKappannak csődbe vinni a fővárost, gratulálunk hozzá!
red-bullshit
2025. december 14. 07:20
Jó hír.
