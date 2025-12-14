Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó: olyan dolog történt Budapesttel, amire az EU-ban alig van példa (VIDEÓ)

– emelte ki. Majd rámutatott, hogy Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot. „Ez azt jelenti, hogy Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosba” – szögezte le.
Szijjártó Péter fontosnak nevezte az egyre sűrűbb összeköttetéseket a két ország között, ugyanis szavai szerint ez a szoros együttműködés alapfeltétele.
„Jó hír tehát, hogy Budapest negyedik európai uniós fővárosként tavasztól napi közvetlen légi összeköttetéssel fog rendelkezni Pekinggel” – összegzett.
(MTI/Mandiner)