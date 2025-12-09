Döbbenetes: több német politikus is kötelezővé tenné a sorkatonaságot a nők számára

A Bundestag jóváhagyta a sorkatonaságról szóló reformot, amelynek értelmében 2027 júliusától minden férfinak kötelező orvosi vizsgálaton kell átesnie, a szolgálatra alkalmas személyek pedig ajánlatot kapnak a hadseregtől. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy a nők számára is kötelezővé kellene tenni a sorkatonaságot, a német alkotmány azonban jelenleg csak a nők önkéntes jelentkezését teszi lehetővé.

A nők besorozásával kapcsolatban több képviselő is nyilatkozott a Bildnek, akik közül meglepően sokan támogatták, hogy az egyenjogúság értelmében a nőkre is terjesszék ki a kötelező katonai szolgálatot.

Christoph Ploß, a CDU képviselője azt mondta: „Hosszú távon amellett vagyok, hogy a férfiak és a nők számára egyaránt kötelező legyen egy év szociális szolgálat. A sorkatonaság kérdésében sem támogatom a nemi alapú megkülönböztetést” – jelentette ki, majd hozzátette, szerinte ez erősítené a társadalmi kohéziót és Németország védelmét.