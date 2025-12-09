Ft
12. 09.
kedd
Bundeswehr Németország Linke AfD sorkatonaság

Döbbenetes: több német politikus is kötelezővé tenné a sorkatonaságot a nők számára

2025. december 09. 20:48

Az AfD továbbra is határozottan ellenzi a nők besorozását.

2025. december 09. 20:48
null

A Bundestag jóváhagyta a sorkatonaságról szóló reformot, amelynek értelmében 2027 júliusától minden férfinak kötelező orvosi vizsgálaton kell átesnie, a szolgálatra alkalmas személyek pedig ajánlatot kapnak a hadseregtől. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy a nők számára is kötelezővé kellene tenni a sorkatonaságot, a német alkotmány azonban jelenleg csak a nők önkéntes jelentkezését teszi lehetővé.

A nők besorozásával kapcsolatban több képviselő is nyilatkozott a Bildnek, akik közül meglepően sokan támogatták, hogy az egyenjogúság értelmében a nőkre is terjesszék ki a kötelező katonai szolgálatot.

Christoph Ploß, a CDU képviselője azt mondta: „Hosszú távon amellett vagyok, hogy a férfiak és a nők számára egyaránt kötelező legyen egy év szociális szolgálat. A sorkatonaság kérdésében sem támogatom a nemi alapú megkülönböztetést” – jelentette ki, majd hozzátette, szerinte ez erősítené a társadalmi kohéziót és Németország védelmét.

Az SPD szóvivője, Falko Droßmann szintén támogatja a nők kötelező sorkatonai szolgálatát. Ugyanakkor elmondta: „Ez lehetetlen, mert az alkotmányunk tiltja. Ezért minden nőt szeretettel várunk önkéntesnek a Bundeswehrnél.

Bár a Zöldek – szintén az alkotmányra hivatkozva – nem foglaltak állást a kérdésben, Konstantin von Notz, a parlamenti frakció alelnöke úgy nyilatkozott a lapnak: 

Úgy vélem, hogy ha a kötelező szolgálat szükségessé válik, az férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozna. Ez a sorkatonaság esetében is így van” 

– ugyanakkor szerinte mindenkinek meg kell hagyni a személyes választás lehetőségét, hogy ezt a szolgálatot a fegyveres erőknél vagy „például a szociális vagy környezetvédelmi szektorban” teljesítik.

Csupán két parlamenti párt ellenezte a sorkatonaság kiterjesztését a nőkre: a baloldali Linke és az AfD. Míg előbbi vezetője, Jan van Aken úgy fogalmazott: „Minden kötelező szolgálatot ellenzünk, függetlenül attól, hogy kinek szól”, és hozzátette, szerinte nem azon múlnak az egyenlő jogok, hogy engedélyezik-e a nőknek is, hogy háborúba vonuljanak.

Az AfD védelmi szakértője, Rüdiger Lucassen ugyanakkor egyértelműen kiemelte, 

a nőket nem szabad besorozni, mivel „a nők biológiai anyaszerepe” mentesíti őket a sorkatonaság alól.

Bár több politikus elavult megkülönböztetésnek tartja, hogy csak a férfiakat érinti a kötelező szolgálat, és kiterjesztené azt a nőkre is, ehhez alkotmánymódosításra lenne szükség, amit sem a Linke, sem az AfD nem támogat.

Nyitókép: Axel Heimken / AFP

 

