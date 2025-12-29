Legyen mindenki szakmunkás, hogy fel ne kopjon az álla – javasolja az Economist

mára már csak a felnőtt amerikaiak harmada gondolja nagyon fontosnak az egyetemi tanulmányokat, míg 2010-ben még háromnegyedük annak látta.

Az amerikaiak negyede kevéssé vagy egyáltalán nem bízik a felsőoktatásban, s indokul sokan azt vetik fel, hogy az egyetemek nem tanítanak releváns készségeket, ráadásul még drágák is. S valóban: egy négyéves diploma tandíja egy állami egyetemen Amerikában harminc év alatt inflációval korrigálva is több mint megkétszereződött.

Miközben a lap szerint az AI új munkahelyeket hoz létre például szoftvermérnökök számára, akik segítenek azt alkalmazni a vállalatoknál, bizonyos végzett egyetemi hallgatók számára kifejezetten megnehezíti az elhelyezkedést. A Stanford és Harvard egyetemek, valamint a londoni King’s College kutatásai arra utalnak az Economist értelmezésében, hogy a generatív AI-t használó vállalatok Amerikában és Nagy-Britanniában kevesebb fehérgalléros dolgozót alkalmaznak. Novemberben a diplomás 20-24 évesek körében 6,8 százalékos volt a munkanélküliség, míg a középiskolát végzettek körében Amerikában 8,6 százalékos –