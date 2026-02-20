Ft
szijjártó péter master good kft magyarország munkahely

Nincs megállás: 72 milliárd forintos nagyberuházást jelentett be a kormány, többszáz új munkahely létesül

2026. február 20. 14:19

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az élelmiszeriparra stratégiai ágazatként tekintenek Magyarországon.

null

A Master Good Kft. baromfifeldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű beruházással kétszeresére bővíti a kapacitását Kisvárdán, amelynek nyomán hatszáz új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a városban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Master Good Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú baromfifeldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amelyhez a kormányzat 22 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva hatszáz új munkahely létrehozásához. Beszédében aláhúzta, hogy 

a cég adja a magyarországi baromfifeldolgozás mintegy felét, 

és a termékeik hasonló arányban kerülnek értékesítésre a külpiacokon, amely arány most tovább fog emelkedni. „És mivel a beszállítók döntő hányada is magyar, ezért a környéken működő kis- és közepes vállalkozások is óriási lehetőséghez jutnak a Master Good nagyberuházásával” – mutatott rá.

Tíz év alatt 121 nagyberuházás 

Kifejtette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt, értéke meghaladta tavalyra az 1800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Ez – mint mondta – annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 121 nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben és 15 ezer munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az élelmiszeriparra stratégiai ágazatként tekintenek Magyarországon, 

amelyben egyszerre vannak jelen a régi hagyományok és a rendkívül szigorú biztonsági előírások. Kifejtette, hogy hazánkban ma kétszer annyi élelmiszeripari terméket tudnak előállítani, mint amennyit a lakosság elfogyaszt, valamint fontos célként határozta meg a minél nagyobb arányú önellátást.

És ennek kapcsán megjegyezte, hogy az utóbbi tíz év során 295 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon, és a szektor termelési értéke tavaly elérte a 7000 milliárd forintot.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

 

csulak
2026. február 20. 14:59
csak ugyesen es okosan ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 20. 14:57
Halálgyáros Pjotrék leszálltak az akkumulátor nagyhatalom vonatról? Eztán élelmiszerrel mérgeznek? Reméljük, mire megérkeznek a három lábú és 2 centis karú magyar csecsemők, már rájuk rohad a műanyag lakat!
optimista-2
2026. február 20. 14:55
Szóval az atlétikai stadion árából - ami kihasználatlanul áll, megépülhetett volna a 3-as, 4-es, 5-ös terminál. Akár
rasdi1
2026. február 20. 14:51
Bármennyire is hogy az élelmiszeriparba, ráadásul a közlemény szerint magyar tulajdonú cégbe történik a beruházás, aminek őszintén nagyon örülök, de megint 22 milliárdnyi NEMZETI AJÁNDÉK-kal. Avval is nagyon egyetértenék, ha ad hozzá 22 milliárd Ft-ot a magyar állam, de adja azt valamilyen részvénypakett ellenében. Az esetleges idegen belépés elkerülése érdekében adjon elővásárlási jogot a tulajdonosnak és/vagy magának a cégnek, és vállaljon meghatározott idejű elidegenítési tilalmat rá, de ne adjon ekkora AJÁNDÉKOT. Mert a vissza nem térítendő állami támogatás lényegében AJÁNDÉK.
