Nincs megállás: 72 milliárd forintos nagyberuházást jelentett be a kormány, többszáz új munkahely létesül

Kifejtette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére nőtt, értéke meghaladta tavalyra az 1800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Ez – mint mondta – annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 121 nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben és 15 ezer munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az élelmiszeriparra stratégiai ágazatként tekintenek Magyarországon,

amelyben egyszerre vannak jelen a régi hagyományok és a rendkívül szigorú biztonsági előírások. Kifejtette, hogy hazánkban ma kétszer annyi élelmiszeripari terméket tudnak előállítani, mint amennyit a lakosság elfogyaszt, valamint fontos célként határozta meg a minél nagyobb arányú önellátást.

És ennek kapcsán megjegyezte, hogy az utóbbi tíz év során 295 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon, és a szektor termelési értéke tavaly elérte a 7000 milliárd forintot.

