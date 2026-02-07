Amikor az MI-álom igazi rémálommá válik

Hao értelmezésében tehát az AGI mint látványos „szent grál” egy olyan ígéret, amely a meghatározatlansága miatt könnyen válik hatalmi eszközzé. Az AGI-re hivatkozó nagy MI-cégek – köztük az OpenAI – egy olyan hitrendszert építettek ki és erősítenek a mai napig, ahol a kételyek, a problémák és a kihívások nem képezthetik normális, nyílt szakmai vita részét. Ehelyett lojalitási kérdéssé silányul a dolog. Hao alapkérdése, hogy

kinek a jövőjét szolgálja ez az újonnan létrejövő MI, később pedig az AGI típusú intelligencia, és kik viselik a fejlődés nagyon is valós költségeit.

A birodalom építése és összeomlása

A szerző, ahogy utaltunk rá, történelmi párhuzamokat von: az MI-ipar ugyanazt a mintát követi, mint a korábbi birodalmak: erőforrásrablás egy ideológia nevében. A gyarmati időszak során az európai hatalmak civilizációs missziót hirdettek, de egyúttal kizsákmányolták a gyarmatokat, míg ma az MI-vállalatok az emberiség javát hirdetik, ám felhasználják a globális dél erőforrásait.

Tegyük azonban hozzá, hogy ez a párhuzam persze nem teljesen fair, hiszen az MI-fejlesztés, és annak néhány korai vadhajtása, közel sem azonos a gyarmati hódítással, de rávilágít a haszon és a költségek igazságtalan elosztására. Azaz lehet, hogy ezen a ponton kissé érdemes árnyalni Karen Hao „szabadságharcos” megközelítését. Ám azzal egyet kell értsünk, hogy az óriásvállalatok mai működése egyfajta „vadnyugati” mintát követ, különösen azokban a szegény, elmaradottabb országokban, ahol a központi hatalom és/vagy a civil társadalom ellenőrző szerepe nem kellően erős.

Az epilógusban Hao persze „nagyot akar mondani”, így azt a reményét fogalmazza meg, hogy a birodalmak összeomlanak, ha ellenállnak nekik, és hogy a globális mozgalmak, a szabályozások és a közvélemény megváltoztathatja az MI fejlődésének irányát.

Nézzük kritikusan

Ahogyan az előbb is utaltunk rá, Hao nem elfogulatlan, és közel sem használ egyenlő mércét. Bevallottan sötétebb képet fest Altmanról és az OpenAI-ról, ami nem feltétlenül probléma, de a teljesebb kép érdekében érdemes más nézőpontokat is figyelembe venni. Az is igaz, hogy bár meggyőzően azonosítja a problémákat, kevés konkrét megoldást kínál. Mit kellene máshogy csinálni? Milyen szabályozásra van szükség? Hogyan lehet etikusabb MI-t fejleszteni?

Emellett időnként úgy tűnik, mintha túlzottan szkeptikus lenne az MI-technológiával szemben. Bár jogosan kritizálja a kizsákmányolást és a túlzott hype-ot, a mesterséges intelligencia előnyeit, amelyeket már látunk az orvoslásban, az oktatásban, a kutatásban, alig hangsúlyozza.

Igaz, a könyv nem arról szól, hogy az MI általánosan rossz vagy jó lenne, inkább arról, hogy – a szerző szerint –

az MI jelenlegi fejlődési pályája kockázatos, igazságtalan és nem fenntartható.

Azt Hao is elismeri, hogy az MI potenciálja óriási, viszont ha azt akarjuk, hogy ez a látványosan fejlődő technológiai potenciál

az egész emberiség javára váljon, akkor nem engedhetjük meg, hogy néhány elitista cég diktálja a feltételeket.

A könyv legerősebb üzenete az, hogy az MI nem elkerülhetetlen sors, hanem hosszú évek „választásainak” sorozata. Választhatjuk a gyors profitot vagy a hosszú távú fenntarthatóságot, választhatjuk a titoktartást vagy az átláthatóságot, választhatjuk a kizsákmányolást vagy az igazságosságot. Hao azt kéri tőlünk, hogy ne csak a technológiai csodákat lássuk, hanem a mögötte lévő valódi emberi és környezeti költségeket is.

