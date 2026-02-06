Ft
magyarország szerbia humanoid robotok mesterséges intelligencia

Már a szomszédban járnak a humanoidok: csak idő kérdése, mikor lepik el Magyarországot is

2026. február 06. 19:59

Van viszont egy dolog, amin az egész áll vagy bukik.

2026. február 06. 19:59
null

Szerbia akár öt hónapon belül megkezdheti az első humanoid, és más típusú robotok gyártását, amennyiben sikerül biztosítani a szükséges mennyiségű villamosenergiát – jelentette ki pénteken Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök.

Az államfő hangsúlyozta, világosan látszik, milyen szakemberekre lesz szükség a jövőben, és milyen mértékű változások zajlanak a világban és Szerbiában. Mint fogalmazott: „ez kvantumugrást jelenthet az ország számára”, és akár Európában is elsők lehetnek a humanoid robotok gyártásában.

Ez azonban az energiaellátástól függ. Meg kell vizsgálni a termelési kapacitásokat, valamint azt, miként lehet a következő tíz évben további öt gigawattnyi villamosenergiát előállítani – mondta.

Hozzátette: Szerbia minél hamarabb olyan humanoid robotok gyártását szeretné megkezdeni, amelyek többféle feladat ellátására is képesek. Példaként említette, hogy ezek a robotok kiszolgálhatnák a gyerekeket az iskolai étkezdékben, teát és kávét készíthetnének, elmosogathatnának, valamint ruhákat is vasalhatnának, így könnyítve meg az emberek életét.

Jól rímel egy korábbi bejelentésre: humanoid robotok fejlesztésére jön létre kutatócsoport Magyarországon

Humanoid robotikára fókuszáló kutatócsoport kezdi meg munkáját a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI) a járműipari és a gyártáshoz kapcsolódó kompetenciákra, valamint a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek terén szerzett tapasztalatokra építve – jelentette be Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tavaly Budapesten.

A kormánybiztos a kutatóintézetben tartott sajtótájékoztatón kiemelte, Magyarország képes kiszolgálni a robotika globális felfutását. Megjegyezte: 

az előrejelzések szerint a humanoid robotok piaca robbanásszerű növekedés előtt áll, amelyben hazánk is szerepet kíván vállalni. 

A kormány úgy döntött, hogy Magyarországon olyan gazdasági környezet kialakítását kezdeményezi, amelyben az ember környezetében élő, humanoid és a négylábú robotokat lehet fejleszteni, gyártani, és ehhez biztosítaná a tesztkörnyezetet is – fogalmazott Palkovics László, aki szerint a HUN-REN SZTAKI „Magyarország első számú kutatóhelye, és a legmeghatározóbb kutatóintézete”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

kiborg-2
2026. február 06. 21:01
A SZTAKI szerelmeskedő szobája jó lesz tesztpályának...
Bogdán
2026. február 06. 20:58
Idő kérdése, majd meglátjuk!
akitiosz
2026. február 06. 20:54
A mosogatógép már régen fel van találva. Mitől jobb egy humanoid annál?
akitiosz
2026. február 06. 20:51
Emberekre nem igazán lesz szükség a jövőben. A gyárakba nem kellenek emberek. Az automatizáció és a robotizáció megoldja a termelést. A kreatív munkákhoz sem. Az ügyvédeknek már ma is csak az aláírásuk kell. A szerződéseket összedobja a mesterséges intelligencia a megadott paraméterek alapján. A filmeket és a zenéket is. Az autókat, a vonatokat és a repülőgépeket is elvezeti a robotpilóta. Tehát járművezetők sem kellenek. A nyelvi problémákat megoldják a fordító programok, tehát tolmácsok, fordítók sem kellenek. A háború már a drónok háborúja. A programokat is programok írják, tehát a programozó sem versenyképes. Nehéz olyan szakmát mondani, amire biztosan szükség lesz X év múlva. Már ha egyáltalán.
