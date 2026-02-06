Már a szomszédban járnak a humanoidok: csak idő kérdése, mikor lepik el Magyarországot is

Jól rímel egy korábbi bejelentésre: humanoid robotok fejlesztésére jön létre kutatócsoport Magyarországon

Humanoid robotikára fókuszáló kutatócsoport kezdi meg munkáját a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (SZTAKI) a járműipari és a gyártáshoz kapcsolódó kompetenciákra, valamint a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek terén szerzett tapasztalatokra építve – jelentette be Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tavaly Budapesten.

A kormánybiztos a kutatóintézetben tartott sajtótájékoztatón kiemelte, Magyarország képes kiszolgálni a robotika globális felfutását. Megjegyezte:

az előrejelzések szerint a humanoid robotok piaca robbanásszerű növekedés előtt áll, amelyben hazánk is szerepet kíván vállalni.

A kormány úgy döntött, hogy Magyarországon olyan gazdasági környezet kialakítását kezdeményezi, amelyben az ember környezetében élő, humanoid és a négylábú robotokat lehet fejleszteni, gyártani, és ehhez biztosítaná a tesztkörnyezetet is – fogalmazott Palkovics László, aki szerint a HUN-REN SZTAKI „Magyarország első számú kutatóhelye, és a legmeghatározóbb kutatóintézete”.