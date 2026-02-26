Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
kőolaj ukrán Szijjártó Péter egyeztetés miniszter

Breaking: Ukrajna egy nap alatt másodszor is berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét

2026. február 26. 21:05

Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét – mondta el a külügyminiszter.

2026. február 26. 21:05
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról számolt be, hogy az ukrán külügyminisztérium egyetlen napon belül kétszer is berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét. 

Elmondása szerint az ukrán fél sérelmezte, hogy Magyarország nyilvánosságra hozta az első egyeztetés eredményét, ami során az ukránok elismerték, hogy politikai okok miatt állították le a kőolajszállítás hazánk felé.

Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába

– tette hozzá.

A miniszter úgy látja, a szállítás újraindítását pénzügyi és katonai támogatáshoz kötik, amit a magyar kormány egyértelműen elutasít. „Nehéz másként értelmezni azt, hogy nincs addig újraindítás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert, márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, mert nem akarjuk hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába. Mi Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter beszámolója szerint a második, esti egyeztetés esetén sem hozott változást.

Most a második berendelésen néhány perccel ezelőtt ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást, most sem adnak magyarázatot, most sem adtak időpontot

– mondta.

A tárcavezető szerint ezzel Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előidézni a választások előtt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem enged a nyomásnak, és szükség esetén uniós szinten is lépéseket tesz.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Ehetős Odó
2026. február 26. 22:17
Akkor ideje azt a f@sz Fegyirt is félóránként bekéretni a külügybe. Hadd érezze a törődést.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 26. 22:17
Ez a focista feleség se sokáig fontoskodik már.
kobi40
2026. február 26. 22:16
Nem is gondoltam, hogy van ott nagykövetünk. Az egy hősd. (remélem,)
Treeoflife
2026. február 26. 22:13
"Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába" Egyre mélyebbre süllyednek az önellentmondásba - ezek nem politikusok, semmi diplomáciai érzékük nincs. Talán elfelejtették az első alkalommal közölni a magyar féllel, hogy nem beszélhet a történtekről? De miért nem? Mert az titok volt? Mit, és ki elől akarták titkolni? Háborúban állnak, és még ebből sem tanultak semmit. Nem érdemlik meg a "túlélést", az életet. Ők mindent elkövetnek, hogy a regnáló kormányt megbuktassák. Ha az oroszok lerombolják az infrastruktúrájukat, akkor ők nekünk akarnak ilyen kárt okozni. A magyar kormány pedig legyen bármiben is tekintettel rájuk? Ezek tényleg nem normálisak. Hol élnek?
