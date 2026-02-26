Breaking: Ukrajna egy nap alatt másodszor is berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét

Befagyóban a frontvonalak: Pokrovszk elfoglalása nem hozott áttörést
Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét – mondta el a külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben arról számolt be, hogy az ukrán külügyminisztérium egyetlen napon belül kétszer is berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét.
Elmondása szerint az ukrán fél sérelmezte, hogy Magyarország nyilvánosságra hozta az első egyeztetés eredményét, ami során az ukránok elismerték, hogy politikai okok miatt állították le a kőolajszállítás hazánk felé.
Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába
– tette hozzá.
A miniszter úgy látja, a szállítás újraindítását pénzügyi és katonai támogatáshoz kötik, amit a magyar kormány egyértelműen elutasít. „Nehéz másként értelmezni azt, hogy nincs addig újraindítás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert, márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, mert nem akarjuk hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába. Mi Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – mondta Szijjártó Péter.
A miniszter beszámolója szerint a második, esti egyeztetés esetén sem hozott változást.
Most a második berendelésen néhány perccel ezelőtt ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást, most sem adnak magyarázatot, most sem adtak időpontot
– mondta.
A tárcavezető szerint ezzel Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előidézni a választások előtt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem enged a nyomásnak, és szükség esetén uniós szinten is lépéseket tesz.
Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala
