Breaking: Ukrajna egy nap alatt másodszor is berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét

A miniszter úgy látja, a szállítás újraindítását pénzügyi és katonai támogatáshoz kötik, amit a magyar kormány egyértelműen elutasít. „Nehéz másként értelmezni azt, hogy nincs addig újraindítás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert, márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, mert nem akarjuk hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába. Mi Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter beszámolója szerint a második, esti egyeztetés esetén sem hozott változást.

Most a második berendelésen néhány perccel ezelőtt ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást, most sem adnak magyarázatot, most sem adtak időpontot

– mondta.

A tárcavezető szerint ezzel Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előidézni a választások előtt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem enged a nyomásnak, és szükség esetén uniós szinten is lépéseket tesz.