Grok razzia Franciaország Elon Musk mesterséges intelligencia

Döbbenetes fordulat Párizsban: rendőrök rohanták le Elon Muskék franciaországi irodáját

2026. február 03. 18:35

Rendőrök és kiberbűnözés elleni egységek jelentek meg egy párizsi irodánál egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként. Az akció Elon Musk közösségi platformját érintette, a francia hatóságok pedig később hangsúlyozták, hogy az eljárást „konstruktív megközelítés” jegyében folytatják.

2026. február 03. 18:35
null

Rendőrök jelentek meg Elon Musk közösségi médiaplatformja, az X franciaországi irodájánál, miután a párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egysége razziát tartott a vállalatnál. A Politico beszámolója szerint az akció egy folyamatban lévő büntetőeljárás része, amelynek fókuszában a Grok nevű mesterséges intelligencia-chatbot áll.

A párizsi ügyészség közlése alapján a vizsgálat a szexuálisan explicit deepfake tartalmak terjedésére, gyermekeket érintő visszaélésekre, valamint holokauszttagadó tartalmak megjelenésére is kiterjed. A razziát az ügyészség kiberbűnözés elleni egysége hajtotta végre, az uniós bűnüldöző szerv, az Europol közreműködésével. A hatóságok közben igyekeztek megnyugtató hangnemet megütni. Közlésük szerint 

az eljárás lefolytatása jelenleg egy konstruktív megközelítés része, amelynek célja végső soron annak biztosítása, hogy az X platform megfeleljen a francia jogszabályoknak, amennyiben az ország területén működik.

Forrás: Lionel BONAVENTURE / AFP

Elon Musk és a „konstruktív” hatósági fellépés

A The Guardian szerint az ügyészség Elon Muskot és a vállalat korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót is beidézte „önkéntes meghallgatásra”, mint az X „de facto és de jure vezetőit az események idején”. Bár a meghallgatásokat önkéntesnek nevezték, a brit lap megjegyzi, hogy ezek kötelező érvényűek, még ha Franciaországon kívül nehezen is érvényesíthetők.

A vizsgálat eredetileg az algoritmusok feltételezett visszaélésszerű használata és csalárd adatkinyerés miatt indult, majd kibővítették a Grok chatbot működésére vonatkozó panaszokkal. 

A hatóságok szerint a vizsgált lehetséges bűncselekmények között szerepel a gyermekeket érintő szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak birtoklásában és szervezett terjesztésében való bűnrészesség, valamint az emberiség elleni bűncselekmények tagadása. Az X tavaly nyáron még politikailag motiváltnak nevezte a francia ügyészség lépéseit, és jelezte, hogy nem kíván eleget tenni a hatóságok követeléseinek. A vállalat álláspontja szerint az eljárás politikai célokat szolgál, a francia jog értelmezésének eltorzításával pedig végső soron a szólásszabadság korlátozásához vezethet.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezek ellenére a párizsi ügyészség továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy itt nincs szó hatósági túlkapásról – csupán egy barátságos, konstruktív megközelítésről. Francia módra.

Nyitókép: Alex MARTIN / AFP

