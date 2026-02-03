Döbbenetes fordulat Párizsban: rendőrök rohanták le Elon Muskék franciaországi irodáját

Rendőrök jelentek meg Elon Musk közösségi médiaplatformja, az X franciaországi irodájánál, miután a párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egysége razziát tartott a vállalatnál. A Politico beszámolója szerint az akció egy folyamatban lévő büntetőeljárás része, amelynek fókuszában a Grok nevű mesterséges intelligencia-chatbot áll.

A párizsi ügyészség közlése alapján a vizsgálat a szexuálisan explicit deepfake tartalmak terjedésére, gyermekeket érintő visszaélésekre, valamint holokauszttagadó tartalmak megjelenésére is kiterjed. A razziát az ügyészség kiberbűnözés elleni egysége hajtotta végre, az uniós bűnüldöző szerv, az Europol közreműködésével. A hatóságok közben igyekeztek megnyugtató hangnemet megütni. Közlésük szerint