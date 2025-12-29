Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin szergej lavrov orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij oroszország

Ez lehet az orosz válasz az ukrán támadásra: elővehetik a ballisztikus rakétákat is

2025. december 29. 21:45

A szakértő szerint Zelenszkij személye ugyan nincs közvetlen veszélyben, de súlyos válaszcsapásra kell számítania Kijevnek.

2025. december 29. 21:45
null

Több forgatókönyv is elképzelhető azzal kapcsolatban, hogy milyen választ fog adni Oroszország arra, hogy Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorodi régióban található elnöki rezidenciája ellen – osztotta meg közösségi oldalán Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő.

Hidegkuti felidézte, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már bejelentette: az orosz vezetés döntött a válaszcsapás pontos célpontjairól, idejéről és módjáról. A szakértő szerint a művelet előtt röviddel Washingtont is értesíteni fogják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A szakértő úgy véli, hogy az orosz válaszcsapás nem Zelenszkij személye vagy az elnöki kabinet ellen irányul majd, hanem inkább az ukrán katonai és hírszerzési vezetők, illetve stratégiai objektumok ellen.

Nem zárható ki továbbá az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapások fokozása sem. Figyelembe véve az incidens súlyosságát, nem kizárt, hogy a válaszcsapásban Moszkva ismét az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát veti be – magyarázta.

A szakértő kiemelte, azt sem tudni, hogy az amerikai fél tudhatott-e előzetesen a támadásról, vagy hozzájárulását adhatta-e hozzá. Esetleg Kijev magán akciójáró van szó potenciális európai támogatás mellett. Oroszország területe elleni támadások korábban „hagyományosan” nyugati hírszerzési támogatás mellett valósultak meg. Viszont amerikai oldalról felettébb kontraproduktív lenne épp a béketárgyalás folyamat közepén jóváhagyni egy ilyen jellegű műveletet.

Nyitókép forrása: Alexander NEMENOV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. december 29. 22:07
650 km-t (Ukrajna-Valdaj rezidencia) semmilyen drón nem repül, főleg robbanószerrel megpakolva. Én Tomahawk vagy Storm Shadow-ra tippelek. És a Baltikumból indíthatták.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 29. 21:57
Mai időjárásjelentés Ukrajnából : heves rakétazápor várható!
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. december 29. 21:56 Szerkesztve
Z. A britek nem bírnak magukkal, állandóan provokálnak és persze, hogy a csicska törpe náci végrehajtja!!! Az ukránokat akarják öletni az oroszokkal, hogy majd szolidaritásból a NATO katonák is támadjanak és máris kész egy újabb világháború!!! Remélem Putyin észnél lesz!!! 💯❗❗❗
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
2025. december 29. 21:55
Monaco-ban zajlik az élet. Kijevben meg alszanak ki a fények. Az ukrán nép meg ül csüggedten. Mert asztalukon kész tények. Ez a választott ukrán fényetek. Ideje, hogy elengedjétek!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!