Ez lehet az orosz válasz az ukrán támadásra: elővehetik a ballisztikus rakétákat is

Elszámolták magukat az ukránok: Trumpnál is kihúzták a gyufát a Putyin elleni támadással
Az amerikai elnök magyarázkodásra kényszerült Kijev legújabb lépése miatt.
A szakértő szerint Zelenszkij személye ugyan nincs közvetlen veszélyben, de súlyos válaszcsapásra kell számítania Kijevnek.
Több forgatókönyv is elképzelhető azzal kapcsolatban, hogy milyen választ fog adni Oroszország arra, hogy Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorodi régióban található elnöki rezidenciája ellen – osztotta meg közösségi oldalán Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő.
Hidegkuti felidézte, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már bejelentette: az orosz vezetés döntött a válaszcsapás pontos célpontjairól, idejéről és módjáról. A szakértő szerint a művelet előtt röviddel Washingtont is értesíteni fogják.
A szakértő úgy véli, hogy az orosz válaszcsapás nem Zelenszkij személye vagy az elnöki kabinet ellen irányul majd, hanem inkább az ukrán katonai és hírszerzési vezetők, illetve stratégiai objektumok ellen.
Nem zárható ki továbbá az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapások fokozása sem. Figyelembe véve az incidens súlyosságát, nem kizárt, hogy a válaszcsapásban Moszkva ismét az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát veti be – magyarázta.
A szakértő kiemelte, azt sem tudni, hogy az amerikai fél tudhatott-e előzetesen a támadásról, vagy hozzájárulását adhatta-e hozzá. Esetleg Kijev magán akciójáró van szó potenciális európai támogatás mellett. Oroszország területe elleni támadások korábban „hagyományosan” nyugati hírszerzési támogatás mellett valósultak meg. Viszont amerikai oldalról felettébb kontraproduktív lenne épp a béketárgyalás folyamat közepén jóváhagyni egy ilyen jellegű műveletet.
