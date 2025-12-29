Ez lehet az orosz válasz az ukrán támadásra: elővehetik a ballisztikus rakétákat is

Több forgatókönyv is elképzelhető azzal kapcsolatban, hogy milyen választ fog adni Oroszország arra, hogy Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorodi régióban található elnöki rezidenciája ellen – osztotta meg közösségi oldalán Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő.

Hidegkuti felidézte, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már bejelentette: az orosz vezetés döntött a válaszcsapás pontos célpontjairól, idejéről és módjáról. A szakértő szerint a művelet előtt röviddel Washingtont is értesíteni fogják.