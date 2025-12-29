„Hazugságok újabb fordulója” – Zelenszkij próbál tagadni, azonnal reagált Moszkva vádjaira

Volodimir Zelenszkij hétfőn visszautasította Moszkva azon vádját, hogy ukrán erők megpróbáltak csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorod megyében található rezidenciájára. Az ukrán elnök azt hangoztatta, hogy „hazugságok újabb fordulójáról” van szó.

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül újságíróknak azt mondta, hogy ilyen nyilatkozatokkal Oroszország igyekszik aláásni az ukrán-amerikai béketárgyalásokon elért eredményeket és ürügyet találni ukrán kormányzati épületek elleni csapásokhoz Kijevben.