12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij támadás orosz-ukrán háború

„Hazugságok újabb fordulója” – Zelenszkij próbál tagadni, azonnal reagált Moszkva vádjaira

2025. december 29. 20:58

Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világ vezető politikusait...

2025. december 29. 20:58
null

Volodimir Zelenszkij hétfőn visszautasította Moszkva azon vádját, hogy ukrán erők megpróbáltak csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorod megyében található rezidenciájára. Az ukrán elnök azt hangoztatta, hogy „hazugságok újabb fordulójáról” van szó.

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül újságíróknak azt mondta, hogy ilyen nyilatkozatokkal Oroszország igyekszik aláásni az ukrán-amerikai béketárgyalásokon elért eredményeket és ürügyet találni ukrán kormányzati épületek elleni csapásokhoz Kijevben.

Sürgette egyben Donald Trump amerikai elnököt, hogy megfelelő mértékben reagáljon az orosz fenyegetésekre.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy ítéljék el az orosz „manipulációkat”, mondván, hogy Moszkva „hamis ürügyet” keres a további csapásokhoz szomszédja ellen.

„Bevett orosz taktika: vádold azzal a másik felet, amit te teszel, vagy tervezel” – írta az X-en Szibiha.

 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy december 29-re virradóra a kijevi vezetés 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin rezidenciáját, de a pilóta nélküli repülő eszközök mindegyikét megsemmisítette a légvédelem. Hangsúlyozta, hogy a támadást az ukrajnai rendezést szolgáló intenzív amerikai-orosz tárgyalások közepette hajtották végre, és hogy „az ilyen esztelen cselekmények nem maradnak válasz nélkül”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Elnöki hivatal sajtószolgálata

csapláros
2025. december 29. 22:01
Az ukránok régen eljátszották a hitelüket. Az oroszoknak és az amcsiknak is van olyan fejlett a műhold felderítése, amellyel egy ilyen tömegű támadás eredete is kideríthető. Ennek során azzal is számolni kell, hogy az ukrán hadsereg is önállósította, vagy egyes részei is önállósítják magukat (pl. ez a drón lövöldözgető "Magyar" Brovdi"), és már nincs hatalma fölöttük a széteső ukrán államnak. Európa még megéri, hogy még 20-40 év múlva is tűnnek majd elő ukrán harcosok a Pripjaty mocsaraiból, mint ahogy egyes japánok is a jávai őserdőkből, akik még mindig harcban álltak.
survivor
2025. december 29. 21:40
P.nak nem kell ürügy..
Kemenesfalvi
2025. december 29. 21:26
Ja, mert az oroszok, ha akarnák, maguktól nem tudnák megtámadni az ikrin kormányzati épületeket. Ürügy kell nekik, amit le is gyártanak egy öntámadással.
Anubys
2025. december 29. 21:13 Szerkesztve
Korábban azt is tagadták az ukránok, hogy au Északi-áramlat felrobbantását Ők hajtották végre, aztán kiderült, hogy de. Szóval az ukrán oldalról érkező tagadás nem feltétlenül hihető. És egy hamis zászlós támadásnak orosz részről nem sok értelmét látom, mert a fronton egyértelműen nyerésre állnak, nincs okuk eszkalálni a helyzetet. Ukránok viszont sokszor akcióztak a médiának, és egy sikeres támadás (nem feltétlenül Putyin halálát/megsebesülését eredményező) ami eléri a rezidenciát, ismét megnyitotta volna pénzcsapokat, háborús héják örömködtek volna. Esetleg sikerül/nem sikerül mindegy alapon a Britek.
