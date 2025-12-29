„Állami terrorizmus” – brutális válaszcsapásra készülhet Moszkva, miután ukrán támadás érte Putyin rezidenciáját

Orosz források szerint Vlagyimir Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Ukrajna állítólag 91 drónt indított az orosz elnök novgorodi állami rezidenciája ellen. A Kreml állítása szerint az egyeztetés során Putyin hangsúlyozta: a feltételezett támadás közvetlenül az amerikai–ukrán tárgyalásokat követte, egy olyan időszakban, amikor a diplomácia célja éppen a feszültség csökkentése lett volna. Kijev mindezt határozottan tagadja.

Az orosz beszámolók alapján Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált a vádakra, és Putyinnak azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy Ukrajna „ilyen őrült lépésre” szánja el magát. A beszélgetés során az amerikai elnök állítólag külön is kiemelte: az Egyesült Államok nem adott Tomahawk rakétákat Ukrajnának, utalva arra, hogy Washington nem támogatott olyan eszközöket, amelyek egy ilyen jellegű eszkalációhoz vezethettek volna.