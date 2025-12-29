„Állami terrorizmus” – brutális válaszcsapásra készülhet Moszkva, miután ukrán támadás érte Putyin rezidenciáját

Rendkívüli: megtámadták az ukránok Putyin rezidenciáját, durva eszkaláció jöhet
A Kreml állításait egyelőre tagadják Zelenszkijék, a történet miatt Moszkva tárgyalási álláspontja is megváltozhat.
Donald Trump amerikai elnök megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a hírt.
Orosz források szerint Vlagyimir Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Ukrajna állítólag 91 drónt indított az orosz elnök novgorodi állami rezidenciája ellen. A Kreml állítása szerint az egyeztetés során Putyin hangsúlyozta: a feltételezett támadás közvetlenül az amerikai–ukrán tárgyalásokat követte, egy olyan időszakban, amikor a diplomácia célja éppen a feszültség csökkentése lett volna. Kijev mindezt határozottan tagadja.
Az orosz beszámolók alapján Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált a vádakra, és Putyinnak azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy Ukrajna „ilyen őrült lépésre” szánja el magát. A beszélgetés során az amerikai elnök állítólag külön is kiemelte: az Egyesült Államok nem adott Tomahawk rakétákat Ukrajnának, utalva arra, hogy Washington nem támogatott olyan eszközöket, amelyek egy ilyen jellegű eszkalációhoz vezethettek volna.
Putyin ezzel szemben egyértelmű figyelmeztetést fogalmazott meg, jelezve, hogy az elnöki rezidencia elleni támadások nem maradnak válasz nélkül. Az orosz elnök közölte: Moszkva felülvizsgálja több, korábban megvitatott kérdésben elfoglalt álláspontját, arra hivatkozva, hogy Kijev szerinte az „állami terrorizmus” irányába mozdul el. A Kreml szerint Trump azt is világossá tette, hogy az ügy hatással lesz arra, miként közelít majd Washington a jövőben Volodimir Zelenszkijhez.
A feszült hangvétel ellenére a két vezető megállapodott abban, hogy fenntartják a közvetlen, „baráti” párbeszédet. Putyin hangsúlyozta: Oroszország továbbra is pragmatikus együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal a békefolyamat előmozdítása érdekében, noha jelezte, hogy Moszkva tárgyalási pozíciója keményebbé válhat. Az ügy súlyát növeli, hogy mindez egy érzékeny diplomáciai szakaszban történt, amikor a bizalom és az ütemezés kérdése különösen meghatározó a továbblépés szempontjából – olvasható Deák Dániel Facebook-posztjában.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP