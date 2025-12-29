Ft
12. 29.
hétfő
vlagyimir putyin egyesült államok washington donald trump ukrajna

„Állami terrorizmus" – brutális válaszcsapásra készülhet Moszkva, miután ukrán támadás érte Putyin rezidenciáját

2025. december 29. 20:17

Donald Trump amerikai elnök megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a hírt.

2025. december 29. 20:17
null

Orosz források szerint Vlagyimir Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Ukrajna állítólag 91 drónt indított az orosz elnök novgorodi állami rezidenciája ellen. A Kreml állítása szerint az egyeztetés során Putyin hangsúlyozta: a feltételezett támadás közvetlenül az amerikai–ukrán tárgyalásokat követte, egy olyan időszakban, amikor a diplomácia célja éppen a feszültség csökkentése lett volna. Kijev mindezt határozottan tagadja.

Az orosz beszámolók alapján Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált a vádakra, és Putyinnak azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy Ukrajna „ilyen őrült lépésre” szánja el magát. A beszélgetés során az amerikai elnök állítólag külön is kiemelte: az Egyesült Államok nem adott Tomahawk rakétákat Ukrajnának, utalva arra, hogy Washington nem támogatott olyan eszközöket, amelyek egy ilyen jellegű eszkalációhoz vezethettek volna.

Putyin ezzel szemben egyértelmű figyelmeztetést fogalmazott meg, jelezve, hogy az elnöki rezidencia elleni támadások nem maradnak válasz nélkül. Az orosz elnök közölte: Moszkva felülvizsgálja több, korábban megvitatott kérdésben elfoglalt álláspontját, arra hivatkozva, hogy Kijev szerinte az „állami terrorizmus” irányába mozdul el. A Kreml szerint Trump azt is világossá tette, hogy az ügy hatással lesz arra, miként közelít majd Washington a jövőben Volodimir Zelenszkijhez.

A feszült hangvétel ellenére a két vezető megállapodott abban, hogy fenntartják a közvetlen, „baráti” párbeszédet. Putyin hangsúlyozta: Oroszország továbbra is pragmatikus együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal a békefolyamat előmozdítása érdekében, noha jelezte, hogy Moszkva tárgyalási pozíciója keményebbé válhat. Az ügy súlyát növeli, hogy mindez egy érzékeny diplomáciai szakaszban történt, amikor a bizalom és az ütemezés kérdése különösen meghatározó a továbblépés szempontjából – olvasható Deák Dániel Facebook-posztjában

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Pneumaticus
2025. december 29. 21:38
Az amerikai titkosszolgálatok pontosan tudják, hogy mi történt. Trump bácsi nekik fog hinni és mindent megbeszél Vlagyimirrel. Most melléfogtak a provokátorok, akárkik azok, mert Trump nem áll mellettük, ahogy azelőtt Biden mellettük állt az Északi Áramlat, Bucsa meg a többi szemétség idején. Szerintem most lebuktatják őket, Trump meg Putyin pedig végképp azonos oldalra kerül...
nuevoreynuevaley
2025. december 29. 21:31 Szerkesztve
"Pár nap alatt teljesen lecserélték a kuratóriumot az 550 millió forint uniós támogatás elnyerő Együtt Egymásért Nyírbogáton alapítványban, miután a 24.HU megírta, hogy a szervezet mindhárom vezetője Simon Miklós fideszes parlamenti képviselő és felesége, Rizsák Ildikó nyírbogáti fideszes polgármester rokonságához tartozik" mondta nekik pedig Orban, hogy ne lopjanak de ok meg azt gondoltak, ha Orban lop akkor ok is lophatnak
egyszeri
2025. december 29. 21:26
Három lehetőség is felmerül ezzel kapcsolatban. Az első, hogy tényleg az ukránok voltak, "nehogy már véget érjen a háború". A második, hogy orosz, hamis zászlós akció volt, hogy legyen ok az eddiginél komolyabb csapásra Ukrajna ellen és ezzel véget érjen a háború az ukrán "feltételek" figyelmen-kívül hagyásával. A harmadik, hogy az ukránok, "jóhiszeműen" elindítottak egy drón-támadást általuk kiválasztott célok ellen, de hogy, hogy nem, azokat a műholdas célra-vezetés valahogy eltévesztette és éppen Putyin dácsája irányába küldte "véletlenül". (Hátha így lesz vége leghamarabb a háborúnak?!)
elcapo-2
2025. december 29. 21:20
Nem lennék meglepve, ha az amerikai titkosszolgálat újabb korrupciósm ügyet borítana ki. Az eddigieket is ők súgták.
