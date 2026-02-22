Magyar Péter propagandalapja nekirontott a katolikus egyháznak, mert a háborúról mertek írni

A tiszásoknál a figyelemfelhívás félelmetes, a fenyegetés azonban nem

A levél feltevése, miszerint „látjuk-e a háború rettenetes árát?” különösképpen aktuális, hiszen maga a Kontroll „elemzése” is bagatellizálni próbálja azokat a szörnyűségeket, amiket az átlagembereknek át kell élniük a mindennapjaikban a háború miatt.

„Mintha a karmelita kolostorban írták volna a Kontroll birtokába jutott, február 22-i keltezésű egyházi dokumentumot” – kezdődik a cikk. A Kontroll írása láthatón úgy próbálja összemosni a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát és a kormányt, mintha egyfajta alá-fölé rendeltség vagy utasítási lánc lenne a két szereplő között. Miközben a valóság teljesen egyértelmű: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, valamint a nemzeti kormány is külön-külön igyekszik felhívni a figyelmet a háború szörnyűségeire, hogy senki ne tartsa jó ötletnek a háború támogatását, kiterjesztését, illetve hangsúlyozzák a béke fontosságát, hogy ne vesszen el több emberi élet.

A Magyar Péter öccsének hírportálján megjelent cikk bár futólag említi, hogy a levélben beszélnek a háború borzalmairól, azt mégis fontosabbnak tartják, egy olyan időszakban, amikor a szomszédos országban ezrek sérülnek és hallnak meg vagy válnak otthontalanná, hogy a levél nyelvezetét elemezzék.

Ugyanis a cikk írója kifogásolta, hogy a korábbi évekkel szemben az idei körlevélben nem említik Jézus Krisztus nevét, illetve nem idéznek a Bibliából – olvasható a magyarnemzet.hu oldalán.