Magyar Péter propagandalapja nekirontott a katolikus egyháznak, mert a háborúról mertek írni

Mután Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, nagy nyomás nehezedett Magyarországra – mutatott rá az elemző.
Magyar Péter öccse hírportáljának nem tetszik, hogy a katolikusok békét akarnak, és a háborúban érintettek számára gyűjtenek.
A Magyar Márton által irányított Kontroll tett egy nagy lépést annak érdekében, hogy vezetőjük felérjen bátyjának a szintjére. A tiszás hírportál megpróbálta elemezni azt a körlevelet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adott ki.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott levél emlékeztet arra, hogy most február 24-én lesz négy éve annak, hogy „Ukrajnában véres háború kezdődött”. Azt is leírják, hogy az emberek sokat hallanak a geopolitikáról, fegyverekről, területekről és stratégiákról, azonban a háború rettenetes árával és következményeivel nem találkoznak az emberek.
„A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat, mert az a fronton van, vagy külföldre menekült. A háború ára azoknak a szülőknek a rettegése, akik hónapok óta nem hallottak a fronton szolgáló fiukról. Azoknak a feleségeknek a kétségbeesése, akiknek a férje fizikailag vagy pszichésen megrokkant. A háborút fizetik meg a családok, akiknél az elromlott gépeket nincs aki megszerelje, mert elfogytak a szakemberek, és a betegek, akiknek nem jut orvos” – írják, mindenkit figyelmeztetve, hogy milyen szörnyűségekkel jár valójában a háború.
Hány gyereknek és felnőttnek kell még testileg, lelkileg megnyomorodnia, mire mindenki felismeri, hogy egy háborúnak csak vesztesei vannak?
– teszik fel a kérdést.
A levél feltevése, miszerint „látjuk-e a háború rettenetes árát?” különösképpen aktuális, hiszen maga a Kontroll „elemzése” is bagatellizálni próbálja azokat a szörnyűségeket, amiket az átlagembereknek át kell élniük a mindennapjaikban a háború miatt.
„Mintha a karmelita kolostorban írták volna a Kontroll birtokába jutott, február 22-i keltezésű egyházi dokumentumot” – kezdődik a cikk. A Kontroll írása láthatón úgy próbálja összemosni a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát és a kormányt, mintha egyfajta alá-fölé rendeltség vagy utasítási lánc lenne a két szereplő között. Miközben a valóság teljesen egyértelmű: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, valamint a nemzeti kormány is külön-külön igyekszik felhívni a figyelmet a háború szörnyűségeire, hogy senki ne tartsa jó ötletnek a háború támogatását, kiterjesztését, illetve hangsúlyozzák a béke fontosságát, hogy ne vesszen el több emberi élet.
A Magyar Péter öccsének hírportálján megjelent cikk bár futólag említi, hogy a levélben beszélnek a háború borzalmairól, azt mégis fontosabbnak tartják, egy olyan időszakban, amikor a szomszédos országban ezrek sérülnek és hallnak meg vagy válnak otthontalanná, hogy a levél nyelvezetét elemezzék.
Ugyanis a cikk írója kifogásolta, hogy a korábbi évekkel szemben az idei körlevélben nem említik Jézus Krisztus nevét, illetve nem idéznek a Bibliából – olvasható a magyarnemzet.hu oldalán.
Emellett még azt is megszámolták, hogy hányszor szerepel a háború szó a levélben, amivel nem pusztán a tiszás lapnál dolgozó újságíró matematikai tudását akarták megcsillogtatni, hanem azt a baloldali narratívát is igyekeztek felmelegíteni, miszerint az egyház, vagy más esetekben a kormány rémületet kíván kelteni. Korábban más, a háború veszélyeire figyelmet felhívó anyagokra is ugyanezt a narratívát kívánták ráhúzni a baloldali médiában. Mindez csak azért kifejezetten érdekes, mivel sem a Kontroll, sem a többi baloldali lap nem tárt fel semmi fenyegetőt Magyar Péter bizalmasának, Ruszin-Szendi Romulusznak azon kijelentéseiből, mikor a sorkatonaság visszaállításáról beszél vagy azt mondja, „ha úgy van, akkor berántunk mindenkit”. De a háború veszélyeire való figyelemfelhívás a baloldalon még annál is fenyegetőbb, mint amikor egy ukrán katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegeti hazánkat.
Fotó: Képernyőfotó