Teljesen vakon van a tiszás jelölt: azt sem tudja, mely települések tartoznak a saját választókerületébe

Nagy lelkesedéssel osztotta meg László Endre Márton a Pest megye 6. számú egyéni választókerületének TISZA-párti képviselője Magyar Péter élő videóját a Facebookon. A helyesírási hibáktól hemzsegő posztban szó szerint azt írta: „Magyar Péter legfontosabb országjárása alatt hozzánk is ellátogatott Gödre. Eggyel közelebb a változás, ez biztosan állíthatom”. Azonban van egy kis bökkenő.



Magyar Péter ugyanis nem Gödön járt, hanem Gödöllőn, ami bár szintén Pest vármegye, és a hangalaki hasonlóság is kimutatható, azonban a kettő NEM ugyanaz, ráadásul Göd még csak nem is László Endre Márton választókerületéhez, hanem a Pest megye 5. számú választókerülethez tartozik.