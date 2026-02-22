Teljesen vakon van a tiszás jelölt: azt sem tudja, mely települések tartoznak a saját választókerületébe

Teljes a káosz – a Tisza Párt jelöltjei maguk sem tudják, hol és miért indulnak
Hont András és Ceglédi Zoltán szerint gyanús mozgások történtek a Nemzet Hangja oldalán, amíg a legtöbben aludtak.
Kínos baki.
Nagy lelkesedéssel osztotta meg László Endre Márton a Pest megye 6. számú egyéni választókerületének TISZA-párti képviselője Magyar Péter élő videóját a Facebookon. A helyesírási hibáktól hemzsegő posztban szó szerint azt írta: „Magyar Péter legfontosabb országjárása alatt hozzánk is ellátogatott Gödre. Eggyel közelebb a változás, ez biztosan állíthatom”. Azonban van egy kis bökkenő.
Magyar Péter ugyanis nem Gödön járt, hanem Gödöllőn, ami bár szintén Pest vármegye, és a hangalaki hasonlóság is kimutatható, azonban a kettő NEM ugyanaz, ráadásul Göd még csak nem is László Endre Márton választókerületéhez, hanem a Pest megye 5. számú választókerülethez tartozik.
Miután az ordító bakira több kommentelő is felhívta a politikus figyelmét, a képviselő szerkesztette a posztját:
Megjegyzendő, hogy nem ez az első eset, amikor a tiszás jelöltek azt sem tudják, merre vannak arccal.
Ezt is ajánljuk a témában
Hont András és Ceglédi Zoltán szerint gyanús mozgások történtek a Nemzet Hangja oldalán, amíg a legtöbben aludtak.
Nyitókép: Facebook/László Endre Márton – TISZA