02. 23.
hétfő
Tisza Párt göd lászló endre márton Magyar Péter gödöllő

Teljesen vakon van a tiszás jelölt: azt sem tudja, mely települések tartoznak a saját választókerületébe

2026. február 22. 22:30

Kínos baki.

2026. február 22. 22:30
null

Nagy lelkesedéssel osztotta meg László Endre Márton a Pest megye 6. számú egyéni választókerületének TISZA-párti képviselője Magyar Péter élő videóját a Facebookon. A helyesírási hibáktól hemzsegő posztban szó szerint azt írta: „Magyar Péter legfontosabb országjárása alatt hozzánk is ellátogatott Gödre.   Eggyel közelebb a változás,  ez biztosan állíthatom”. Azonban van egy kis bökkenő. 

 


Magyar Péter ugyanis nem Gödön járt, hanem Gödöllőn, ami bár szintén Pest vármegye, és a hangalaki hasonlóság is kimutatható, azonban a kettő NEM ugyanaz, ráadásul Göd még csak nem is László Endre Márton választókerületéhez, hanem a Pest megye 5. számú választókerülethez tartozik. 

Miután az ordító bakira több kommentelő is felhívta a politikus figyelmét, a képviselő szerkesztette a posztját:

 

Megjegyzendő, hogy nem ez az első eset, amikor a tiszás jelöltek azt sem tudják, merre vannak arccal.

Nyitókép: Facebook/László Endre Márton – TISZA

