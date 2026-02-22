Ft
tisza párt magyarország Magyar Péter ukrajna

Magyar Péter elképesztő elszólása buktatta le Kijev és a Tisza Párt botrányos összefogását! (VIDEÓ)

2026. február 22. 16:26

Magyar Péter nem állt ki a Barátság kőolajvezeték leállításával zsaroló ukránok ellen, hanem Magyarországot és Szlovákiát támadta. Időközben az Orbán-kormány leállítja az Ukrajnának szánt forrásokat, amíg a kőolajszállítás nem áll helyre a Barátság vezetéken.

null

A folyamatos ígérgetések ellenére a mai napig nem indították újra az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, amelyen olcsó orosz érkezik Magyarországra. Ez az alacsony benzinárak és a rezsicsökkentés egyik alappillére. Az ukránok minél nehezebb helyzetbe akarják hozni a magyar kormányt, aminek a Tisza Párt természetesen csak örül. Magyar Péterék ezzel azonban a magyar emberek érdekeire mondanak nemet, és állnak ki a zsaroló Ukrajnával szemben.

A Tisza Párt vezetőit egyáltalán nem érdekli, hogy az ukránok elzárták a hazánkba irányuló kőolajvezetéket Fotó: Purger Tamás /  MTI

Határozottan lépett a kormány az ukrán zsarolással szemben

Mint arról korábban beszámoltunk, nincs ellátásbiztonsági veszély Magyarországon, az ország folyamatos, normális működése biztosított. Ezt a miniszterelnök jelentette ki az Energiabiztonsági Tanács ülése után. Orbán Viktor azt mondta: a Barátság kőolajvezeték leállítását a kormány nem nézi tétlenül, megteszi a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok. 

Magyarország blokkolja holnap a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig – jelentette be vasárnap  Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az Energiabiztonsági Tanács üléséről beszámolva úgy fogalmazott: a magyar kormány kivédte az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadította az olajtartalék egy részét és tengeri úton elkezdte beszerezni az utánpótlást, ami már úton van. 

Magyar Péterék nem vesznek tudomást az ukránok zsarolásáról

Magyar Péternek ha az érdeke azt szolgálja, akkor képes rémhíreket vagy álhíreket is terjeszteni, amikkel kormányellenes hangulatot próbál teremteni. Most azonban hallgat. Sőt Magyar Péter nem állt ki a barátság kőolajvezeték leállításával zsaroló ukránok ellen, hanem Magyarországot és Szlovákiát támadta. 

Orbán Viktor: Erre nem akarunk pénzt adni 

A Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor a csütörtöki washingtoni sajtótájékoztatóján elmondta:

Ez egy választási történet. Itt arról van szó, hogy az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, mert a mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt. Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket. Nem akarjuk, hogy belehúzzanak minket a háborúba, nem akarunk pénzt adni

– jegyezte meg. Orbán Viktor arra is rámutatott, a kérdés az, hogy hogyan tud Ukrajna hozzájárulni a magyar kormányváltáshoz

Ezen gondolkodnak Kijevben és eszerint is járnak el. Ugye azt tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát. Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül

– emlékeztetett. Hozzátette, most azzal próbálkoznak, hogy ha nem jön olaj Ukrajnából és a magyar kormány nem tudná megoldani az ország energiaellátását olcsó olajjal, akkor a benzin ára fölmenne ezer forintra, és a rezsi is megugrana.

Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához”

– emelte ki Orbán Viktor.

 

A Tisza Párt összejátszik Ukrajnával és Brüsszellel

A Tisza Párt, Kijev és Brüsszel megállapodtak: le akarják vágni Magyarországot az olcsó orosz energiáról, azt akarják, hogy szálljunk be a háború és Ukrajna finanszírozásába, és fel akarják számolni a magyar vétót, amely jelenleg az egyetlen gátja az ukrán EU-csatlakozásnak 

– írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök főtanácsadója, majd kiemelte:

mindehhez egyetlen út vezet számukra: meg kell dönteniük a nemzeti kormányt, mivel tudják, hogy mi ehhez soha nem járulnánk hozzá. Ennek érdekében Ukrajna most az olajszállítások leállításán keresztül próbálja zsarolni a magyarokat – ez nyílt választási beavatkozás, melyre Münchenben rábólintott Brüsszel és a Tisza is.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

