Magyar Péter elképesztő elszólása buktatta le Kijev és a Tisza Párt botrányos összefogását! (VIDEÓ)

A folyamatos ígérgetések ellenére a mai napig nem indították újra az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, amelyen olcsó orosz érkezik Magyarországra. Ez az alacsony benzinárak és a rezsicsökkentés egyik alappillére. Az ukránok minél nehezebb helyzetbe akarják hozni a magyar kormányt, aminek a Tisza Párt természetesen csak örül. Magyar Péterék ezzel azonban a magyar emberek érdekeire mondanak nemet, és állnak ki a zsaroló Ukrajnával szemben.

A Tisza Párt vezetőit egyáltalán nem érdekli, hogy az ukránok elzárták a hazánkba irányuló kőolajvezetéket Fotó: Purger Tamás / MTI

Határozottan lépett a kormány az ukrán zsarolással szemben

Mint arról korábban beszámoltunk, nincs ellátásbiztonsági veszély Magyarországon, az ország folyamatos, normális működése biztosított. Ezt a miniszterelnök jelentette ki az Energiabiztonsági Tanács ülése után. Orbán Viktor azt mondta: a Barátság kőolajvezeték leállítását a kormány nem nézi tétlenül, megteszi a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.



Magyarország blokkolja holnap a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig – jelentette be vasárnap Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az Energiabiztonsági Tanács üléséről beszámolva úgy fogalmazott: a magyar kormány kivédte az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadította az olajtartalék egy részét és tengeri úton elkezdte beszerezni az utánpótlást, ami már úton van.