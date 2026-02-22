Ft
02. 22.
vasárnap
háború barátság Barátság kőolajvezeték ukrajna

Zelenszkij nagyon melléfogott a keménykedésével

2026. február 22. 18:10

Az ukrán sajtó szerint napokon belül meglett volna Kijevnek az uniós 90 milliárd, de a magyar vétó ezt megakadályozta

2026. február 22. 18:10
Az Európai Unió napokon belül jóváhagyta volna az Ukrajnának adott 90 milliárd eurós hitelt. Ennek tehet keresztbe az a magyar vétó, amelyet a Barátság vezetéken történő olajszállítások leállítása miatt jelentette be a magyar kormány – írta az ukrán sajtó alapján a hirado.hu.

 

A zn.ua portál cikke szerint a Jevropejszka Pravda – brüsszeli források segítségével –  kielemezte a helyzetet. Mint írták, a hitelprogram elindításához három külön jogszabályt, illetve jogszabály-módosítást kellene elfogadni:

  • az Ukrajna számára 2026-ra és 2027-re nyújtandó támogatási hitel létrehozása;
  • az EU Ukrajna-programjának módosításai,
  • és az EU 2021–2027-es évekre szóló költségvetésének módosításai.

Ezeket a dokumentumokat az Európai Parlament már jóváhagyta, és az Európai Unió Tanácsában is a jóváhagyási eljárás utolsó szakaszában vannak.

Eredetileg az összes dokumentum végleges jóváhagyását február 24-re – Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulójára – tervezték. Ennek azonban keresztbe tehet a magyar kormány által pénteken bejelentett vétó.

Mint az ukrán lap írta: az első két dokumentumot minősített többséggel is jóvá lehet hagyni, de a hétéves költségvetés módosításaihoz az összes EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges, ezt akadályozhatja meg a kormány.

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter pénteken bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.

Nyitókép: AFP/Szergej GAPON

