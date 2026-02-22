Zelenszkij nagyon melléfogott a keménykedésével

- az Ukrajna számára 2026-ra és 2027-re nyújtandó támogatási hitel létrehozása;
- az EU Ukrajna-programjának módosításai,
- és az EU 2021–2027-es évekre szóló költségvetésének módosításai.
Ezeket a dokumentumokat az Európai Parlament már jóváhagyta, és az Európai Unió Tanácsában is a jóváhagyási eljárás utolsó szakaszában vannak.
Eredetileg az összes dokumentum végleges jóváhagyását február 24-re – Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulójára – tervezték. Ennek azonban keresztbe tehet a magyar kormány által pénteken bejelentett vétó.
Mint az ukrán lap írta: az első két dokumentumot minősített többséggel is jóvá lehet hagyni, de a hétéves költségvetés módosításaihoz az összes EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges, ezt akadályozhatja meg a kormány.
Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szijjártó Péter pénteken bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.