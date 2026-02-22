Zelenszkij nagyon melléfogott a keménykedésével

az Ukrajna számára 2026-ra és 2027-re nyújtandó támogatási hitel létrehozása;

az EU Ukrajna-programjának módosításai,

és az EU 2021–2027-es évekre szóló költségvetésének módosításai.

Ezeket a dokumentumokat az Európai Parlament már jóváhagyta, és az Európai Unió Tanácsában is a jóváhagyási eljárás utolsó szakaszában vannak.

Eredetileg az összes dokumentum végleges jóváhagyását február 24-re – Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulójára – tervezték. Ennek azonban keresztbe tehet a magyar kormány által pénteken bejelentett vétó.

Mint az ukrán lap írta: az első két dokumentumot minősített többséggel is jóvá lehet hagyni, de a hétéves költségvetés módosításaihoz az összes EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges, ezt akadályozhatja meg a kormány.