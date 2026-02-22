Ft
szijjártó péter barátság Magyar Péter kijev ukrajna

Zelenszkij és a Tisza összefogása bedöntené a magyar gazdaságot, de váratlan fordulat történt! (VIDEÓ)

2026. február 22. 05:59

Az ukránok továbbra is zárva tartják a Barátság kőolajvezetéket, melyen keresztül orosz olaj jön hazánkba, a magyar kormány ezért kemény lépésre szánta el magát. Itt van minden, amit Zelenszkijék zsarolásáról tudni érdemes.

2026. február 22. 05:59

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül; a kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van.

Kijevben elismerték: a Barátság vezeték leállítása tudatos politikai döntés

Bár az ukrán vezetés a kezdetektől műszaki okokra fogta az olajvezeték elzárását, a magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szombaton arról írtunk, hogy egy volt ukrajnai titkosszolgálati vezető stratégiai dimenzióba helyezte az ügyet, ami érdemben alátámasztja a budapesti érvelést.

Orbán Viktor a szombati, békéscsabai háborúellenes DPK-gyűlésen rámutatott

politikai döntésből állították le a Barátság-vezetéket az ukránok

Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentétben a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. 

Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” 

– mondta a magyar kormányfő, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát.

Magyar Péter is az orosz olaj ellen lobbizhatott

Ahogy arról nemrég írtunk, Magyar Péter a müncheni konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, köztük Donald Tusk lengyel kormányfővel és a horvát miniszterelnökkel. Ezt követően látványos fordulat történt a horvát álláspontban: 

a zágrábi gazdasági tárca jelezte, nem támogatja, hogy orosz eredetű kőolaj érkezzen az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába.

Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert korábban uniós megállapodás szólt arról, hogy ha Ukrajna felől nem érkezik olaj, más tagállam biztosíthat ellátást. A horvát elzárkózás így nemcsak energetikai, hanem diplomáciai és uniós jogi vitát is generál.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel kapcsolatban a Mandiner klubestjén kijelentette:

nem szívességet kérünk, nem segítséget kérünk, hanem azt, hogy Horvátország a rá vonatkozó, kötelező európai szabályokat tartsa be” 

– jelentette ki.

Magyarország blokkolja az uniós kölcsönt, amíg Ukrajna újra nem indítja a vezetéket

Szijjártó Péter pénteken bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.

A miniszter arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezétek blokkolásával zsarolja Magyaroszagot. 

Ezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, annak érdekében, hogy ellátási zavarokat és benzinár emelkedést okozzon hazánkban”. 

„A zsarolásnak nem engedünk, 

  • nem támogatjuk az ukránok háborúját,
  • nem fizetünk nekik 
  • és nem hagyjuk, hogy megemeljék hazánkban a benzin árát”

– sorolta.

Szijjártó arra is rámutatott, Ukrajna a Barátság vezeték leállításával szerződeseket és uniós jogot is sért. „Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket, így a 90 milliárdnyi brüsszeli háborús kölcsönhöz sem férhetnek hozza az ukránok” – húzta alá.

Nyitókép: Leonardo MUNOZ / AFP

gyokertiszasok
2026. február 22. 09:35
Lekapcsolni mindent! Gázt , dízelt, villanyt. Azt majd gondolják újra.
hivor
2026. február 22. 09:33
A Lisszaboni Szerződés részeként bevezetett EUSZ 42. cikk (7) bekezdése, az úgynevezett kölcsönös védelmi klauzula. A lényeg: ha egy EU‑tagállam fegyveres agresszió áldozata lesz, a többiek kötelesek segítséget nyújtani. Ukrajna EU tagsága a III. világháború kezdetét jelenti.
survivor
2026. február 22. 09:29
De , hogy MI az "alapertekek megsertese" -- azt ÉN mondom meg!" (Karl Lueger)🤣🤣🤣🤣
survivor
2026. február 22. 09:27
Szóval addig kell kitartani, amig az EU szétesik.. Vagy tessek minket kizarni....most.
