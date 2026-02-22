Zelenszkij és a Tisza összefogása bedöntené a magyar gazdaságot, de váratlan fordulat történt! (VIDEÓ)

Kijevben elismerték: a Barátság vezeték leállítása tudatos politikai döntés
A megszólalás új megvilágításba helyezi a magyar–ukrán vitát.
Az ukránok továbbra is zárva tartják a Barátság kőolajvezetéket, melyen keresztül orosz olaj jön hazánkba, a magyar kormány ezért kemény lépésre szánta el magát. Itt van minden, amit Zelenszkijék zsarolásáról tudni érdemes.
Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül; a kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van.
Bár az ukrán vezetés a kezdetektől műszaki okokra fogta az olajvezeték elzárását, a magyar kormány többször is rámutatott, hogy Kijev valójában politikai céljai elérésének érdekében zsarol ezzel. Szombaton arról írtunk, hogy egy volt ukrajnai titkosszolgálati vezető stratégiai dimenzióba helyezte az ügyet, ami érdemben alátámasztja a budapesti érvelést.
Orbán Viktor a szombati, békéscsabai háborúellenes DPK-gyűlésen rámutatott,
politikai döntésből állították le a Barátság-vezetéket az ukránok
Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentétben a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön.
Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk”
– mondta a magyar kormányfő, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát.
Ahogy arról nemrég írtunk, Magyar Péter a müncheni konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, köztük Donald Tusk lengyel kormányfővel és a horvát miniszterelnökkel. Ezt követően látványos fordulat történt a horvát álláspontban:
a zágrábi gazdasági tárca jelezte, nem támogatja, hogy orosz eredetű kőolaj érkezzen az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába.
Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert korábban uniós megállapodás szólt arról, hogy ha Ukrajna felől nem érkezik olaj, más tagállam biztosíthat ellátást. A horvát elzárkózás így nemcsak energetikai, hanem diplomáciai és uniós jogi vitát is generál.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel kapcsolatban a Mandiner klubestjén kijelentette:
nem szívességet kérünk, nem segítséget kérünk, hanem azt, hogy Horvátország a rá vonatkozó, kötelező európai szabályokat tartsa be”
– jelentette ki.
Szijjártó Péter pénteken bejelentette: mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja az üzemanyag érkezését, hazánk is blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amit az Unió a háború sújtotta országnak szánna.
A miniszter arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezétek blokkolásával zsarolja Magyaroszagot.
Ezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, annak érdekében, hogy ellátási zavarokat és benzinár emelkedést okozzon hazánkban”.
„A zsarolásnak nem engedünk,
Szijjártó arra is rámutatott, Ukrajna a Barátság vezeték leállításával szerződeseket és uniós jogot is sért. „Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket, így a 90 milliárdnyi brüsszeli háborús kölcsönhöz sem férhetnek hozza az ukránok” – húzta alá.
Nyitókép: Leonardo MUNOZ / AFP