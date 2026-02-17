Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai uniós szijjártó péter szlovákia barátság mol Szijjártó Péter ukrajna

Szijjártó Péter kegyetlen ítéletet mondott Zelenszkijék legújabb lépéséről: Ukrajna nem való az Európai Unióba

2026. február 17. 15:30

A külgazdasági és külügyminiszter helyretette a dolgokat a Barátság kőolajvezeték leállását illetően.

2026. február 17. 15:30
null

„A Barátság kőolajvezetéken a szállítás minden szükséges fizikai feltétele adott” – szögezte le Szijjártó péter a Mandiner klubestjén.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: „Tehát 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

annak kizárólag politikai oka van, hogy az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást.”

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó Péter szerint 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen döntött így azért, „hogy beavatkozzon a magyar választási folyamatba, hogy azzal segítse a Tisza Pártot, hogy előállít egy energiaellátási kihívást”.

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül; a kieső mennyiségek pótlása érdekében a MOL megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel közösen kérte a horvát kormánytól, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, mivel az Ukrajnán átvezető Barátság-vezeték továbbra is zárva van.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban egyértelművé tette: 

Nem szívességet kérünk, meg nem segítséget kérünk, hanem azt kérjük, hogy a rájuk is kötelezően vonatkozó európai szabályokat tartsák be.”

A szabályokat illetően a tárcavezető epésen megjegyezte: „Az Európai Unió – rendkívül bölcs, előrelátó módon – annak érdekében, hogy sokkal drágábban vehessen máshonnan olajat  (vagy ugyanazt az olajat egy harmadik félen keresztül megvehesse drágábban) szankcióban tltotta meg az Oroszorszából származó kőolaj vásárlását, kivéve Magyarország és Szlovákia esetében.”

Szijjártó rámutatott, hogy Magyarország és Szlovákia, mint két szárazfölddel körbezárt ország, csővezetéken továbbra is vásárolhat kőolajat Oroszországból. A döntés második fele pedig az, hogy ha ennek a két országnak a csővezetéken keresztüli kőolajvásárlása ellehetetlenül, akkor jogosultak orosz kőolajat vásárolni a tengeri szállítási útvonalon is.

„Tehát nem szívességet kérünk, nem segítséget kérünk, hanem azt, hogy Horvátország a rá vonatkozó, kötelező európai szabályokat tartsa be” – jelentette ki.

A miniszter arról tájékoztatott, hogy 

a MOL már meg is rendelte a megfelelő mennyiségű kőolajat, amelyet tengeren a horvátországi kikötőbe fognak szállítani, ahonnan pedig az Adria vezetéken fel lehet hozni.

Szijjártó Péter a várható kommunikációs „mágiák” kivédése érdekében egyértelművé tette: 

Ez nem azt jelenti, hogy az Adria vezeték önállóan, egyedül képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát, 

mert továbbra sem akkor a kapacitása, mint a mi igényünk, hanem az Adria vezeték pontosan azt a funkciót tudja most betölteni, amire építették, vagyis hogy legyen kiegészítő, biztonsági vezeték.”

A tárcavezető elmondta, azt az üzenetet kapta a horvátoktól, hogy természetesen „a rájuk vonatkozó európai és amerikai szabályoknak megfelelően fognak cselekedni, úgy, hogy az ukránok érdekeit is tiszteletben tartják”.

Szijjártó a horvátok válaszával kapcsolatban megjegyezte, hogy az nem teljesen érthető, „de hát csak kapunk egy hivatalos választ is.”

A tárcavezető közölte, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsághoz fog fordulni, 

„kijózaníthatatlan idealizmusból fakadóan, ugyanis én továbbra is azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kutya kötelessége fellépni akkor, amikor egy európai uniós tagország energiaellátást egy nem európai uniós tagország veszélyezteti.”

Szijjártó Péter kijelentette: 

Nem való az Európai Unióba egy olyan ország, amely még Európai unión kívüli országként is veszélyezteti európai uniós tagországok energiabiztonságát”.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. február 17. 17:12
A britek ennek az EU-s zsarnoki irányításnak a töredéke miatt döntöttek a BREXIT mellett. Vajon a magyarok többségében mikor érik meg az a gondolat, hogy ebből elég? A Tiszások szoktak azzal érvelni, hogy Orbánnál és a Fidesznél még az ördög is jobb. Nekem ez inkább az EU-ról jut eszembe.
Válasz erre
2
0
Korrupt Kornél
2026. február 17. 16:52
A francba, miért nem lehet az ukik felé mindent lezárni? Már kezdetben kellett volna letiltani minden támogatást nem pofátlanodtak volna el! Most bűntetlenül megtehetik.
Válasz erre
6
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. február 17. 16:33 Szerkesztve
RUBIÓ NEM HOZOTT OLAJAT ?--- MENJEZEK AZ ANYÁTOK PICSOGÓS PICSÁJÁBA SZEMET - SZEMÉRT VAGY SZAVAZZON RÁTOK A KURVA ANYÁTOK MOST MEGMUTATHATJÁTOK VALÓBAN IGAZ -E A 40% ÁRAM VAGY A GÁZ ÉS DIESEL -- VAGY CSAK BLÖFF? VAGY KEMÉNYEN FELLÉPTEK AZ UKRÁNOK ELLEN VAGY MENJETEK A PICSÁBA!!!!! EZT INTÉZTE TRUMP MEG RUBIÓ --- MEGY POFATÚRA DE LÓFASZ A HASZNA
Válasz erre
0
3
nyugalom
2026. február 17. 16:32
És ha mi elzarjuk a csapokat?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!