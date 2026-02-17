Szijjártó Péter kegyetlen ítéletet mondott Zelenszkijék legújabb lépéséről: Ukrajna nem való az Európai Unióba

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban egyértelművé tette:

Nem szívességet kérünk, meg nem segítséget kérünk, hanem azt kérjük, hogy a rájuk is kötelezően vonatkozó európai szabályokat tartsák be.”

A szabályokat illetően a tárcavezető epésen megjegyezte: „Az Európai Unió – rendkívül bölcs, előrelátó módon – annak érdekében, hogy sokkal drágábban vehessen máshonnan olajat (vagy ugyanazt az olajat egy harmadik félen keresztül megvehesse drágábban) szankcióban tltotta meg az Oroszorszából származó kőolaj vásárlását, kivéve Magyarország és Szlovákia esetében.”

Szijjártó rámutatott, hogy Magyarország és Szlovákia, mint két szárazfölddel körbezárt ország, csővezetéken továbbra is vásárolhat kőolajat Oroszországból. A döntés második fele pedig az, hogy ha ennek a két országnak a csővezetéken keresztüli kőolajvásárlása ellehetetlenül, akkor jogosultak orosz kőolajat vásárolni a tengeri szállítási útvonalon is.

