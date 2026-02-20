Lassan egyre nyilvánvalóbbá válik: Magyar Péter is az olcsó orosz olaj ellen lobbizhatott

Semmiből sem tanulnak: Magyar Pétert ott választották meg a tiszások listavezetőjüknek, ahol Márki-Zay és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták
Még a látszatra sem adnak: nem is titkolják, hogy ők pontosan ugyanazok.
Sok minden megváltozott, miután Magyar Péter Münchenben Donald Tusk és a német kancellár mellett a horvát kormányfővel is tárgyalt.
Pattanásig feszült a hangulat Ukrajna és Magyarország között, miután január 27-én leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, amelyen keresztül hazánk hagyományosan orosz nyersolajhoz jut. A magyar kormány álláspontja szerint a rendszer műszakilag működőképes, a kiesés oka politikai döntés lehet.
Az Index pénteki cikkében emlékeztet: a kabinet kommunikációja szerint Kijev nem engedélyezi a tranzit újraindítását, és ezzel nyomást gyakorol Magyarországra az ukrán EU-csatlakozási folyamat és a támogatások ügyében, valamint a közelgő választások árnyékában.
Orosz források szerint az ukrán tranzitot biztosító vállalat technikailag készen állna a szállítás folytatására.
Szijjártó Péter többször hangsúlyozta: Magyarország energiabiztonsága elsődleges, és elfogadhatatlan, hogy politikai viták miatt sérüljön az ellátás. A kormány bejelentette, hogy a kőolajszállítás újraindításáig felfüggeszti a dízel exportját Ukrajnába, amelyhez Szlovákia is csatlakozott.
A lap információi szerint egy, a kormány számára készült jelentés arra utal: az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság-vezeték leállítására mint politikai eszközre. A dokumentum szerint a Lviv megyei Brodi közelében történt korábbi légicsapás nem a vezetéket érte közvetlenül,
így az alkalmas lenne a szállítás újraindítására.
A jelentés kitér arra is, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián az ukrán delegáció – német közvetítéssel – tájékoztatást adott a Tisza Párt vezetőinek arról, hogy nem tervezik a vezeték újraindítását. A beszámoló szerint a párt képviselői jelezték: készek Magyarországot leválasztani az olcsó orosz energiáról.
Orbán Viktor ennek kapcsán úgy fogalmazott: a kormánynak tudomása van egy Münchenben létrejött paktumról, amely szerinte egy Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengely kialakulását jelzi.
Zágráb megmakacsolta magát, és szemérmetlenül zsarol.
A helyzetet tovább élezi, hogy Magyar Péter a müncheni konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, köztük Donald Tusk lengyel kormányfővel és a horvát miniszterelnökkel. Ezt követően látványos fordulat történt a horvát álláspontban:
a zágrábi gazdasági tárca jelezte, nem támogatja, hogy orosz eredetű kőolaj érkezzen az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába.
Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert korábban uniós megállapodás szólt arról, hogy ha Ukrajna felől nem érkezik olaj, más tagállam biztosíthat ellátást. A horvát elzárkózás így nemcsak energetikai, hanem diplomáciai és uniós jogi vitát is generál.
A kormány szerint Magyarország ellátása a választásokig biztosított: stratégiai készleteket szabadítottak fel, emellett tengeri szállítással is érkezhet nyersolaj a horvát terminálon keresztül.
A kérdés azonban az, hogy az Adria-vezeték kapacitása és műszaki állapota elegendő-e a teljes kiváltásra.
A Mol korábban jelezte: a régió biztonságos ellátásához legalább két megbízható vezeték szükséges, az Adria jelenleg kiegészítő szerepet tölt be. A horvát fél szerint ugyanakkor technikai akadálya nincs a szállításnak, és alternatív, nem orosz forrásból származó olajjal is biztosítható lenne az ellátás.
