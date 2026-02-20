Lassan egyre nyilvánvalóbbá válik: Magyar Péter is az olcsó orosz olaj ellen lobbizhatott

Pattanásig feszült a hangulat Ukrajna és Magyarország között, miután január 27-én leállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, amelyen keresztül hazánk hagyományosan orosz nyersolajhoz jut. A magyar kormány álláspontja szerint a rendszer műszakilag működőképes, a kiesés oka politikai döntés lehet.

Az Index pénteki cikkében emlékeztet: a kabinet kommunikációja szerint Kijev nem engedélyezi a tranzit újraindítását, és ezzel nyomást gyakorol Magyarországra az ukrán EU-csatlakozási folyamat és a támogatások ügyében, valamint a közelgő választások árnyékában.