Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz olaj olaj Janaf Adria olajvezeték olajszállítás Magyarország Horvátország Szijjártó Péter Európai Bizottság Szlovákia

Kemény üzenetet küldtek a horvátok: Magyarország felejtse el az orosz olajat

2026. február 19. 22:53

Zágráb megmakacsolta magát, és szemérmetlenül zsarol.

2026. február 19. 22:53
null

Az energiaellátás körüli vita új szintre lépett Közép-Európában, miután Zágráb egyértelművé tette: nem engedi az orosz kőolaj továbbítását a JANAF vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé – írta az Index. A konfliktus középpontjában az áll, hogy az orosz olaj mintegy 30 százalékkal olcsóbb a piaci alternatíváknál.

„Szó sem lehet” orosz olajról

Ante Sušnjar horvát gazdasági miniszter határozottan elutasította az orosz olaj szállításának lehetőségét. Ugyanakkor jelezte: Horvátország kész segíteni, de kizárólag nem orosz forrásból származó energiahordozóval, az uniós és amerikai szankciós szabályokkal összhangban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

A horvát álláspont szerint technikai akadály nincs: a JANAF vezeték éves kapacitása eléri a 15 millió tonnát, ami meghaladja a magyar és a szlovák finomítók igényét. A vita oka látszólag az árkülönbség, bár a horvátok továbbra is mélyen hallgatnak arról, hogy az Adria vezeték eddig egy teszten sem tudta bizonyítani, hogy valóban képes lenne kiszolgálni a két ország igényeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Drágább alternatíva

A horvát kormány szerint a szállítási díj az olaj teljes költségének csupán mintegy egy százalékát teszi ki, így az árkülönbséget nem ez magyarázza. Az orosz nyersanyag azonban jelentősen olcsóbb, ami komoly gazdasági kérdéssé teszi az ellátás módját.

Andrej Plenković miniszterelnök ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozta: Horvátország akár évi 12 millió tonna nem orosz olajat is képes biztosítani Magyarország és Szlovákia számára, ami fedezné a finomítók szükségleteit.

Brüsszel közbelép?

Ahogy arról beszámoltunk, a kialakult helyzet miatt az Európai Bizottság rendkívüli egyeztetést hívott össze. Anna-Kaisa Itkonen szóvivő szerint az ülés célja az ellátási zavarok hatásainak és az alternatív megoldásoknak az áttekintése volt.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

Magyarország elvárja, hogy az Európai Bizottság tartsa be az uniós szabályokat, és ne „Ukrajna Bizottságként” működjön.

A miniszter szerint a Barátság vezeték kiesése idején nem lehetne megakadályozni az orosz olaj tengeri szállítását.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. február 19. 23:32
Semmivel sem különbek a rácoknál.
Válasz erre
1
0
fintaj-2
2026. február 19. 23:31
"Szijjártó Péter angsúlyozta, hogy elvárjuk az Európai Bizottságtól: „Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek! Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem! Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!”
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 19. 23:19
Bajban ismerszik meg a barát.
Válasz erre
1
0
patópál
2026. február 19. 23:16
"Horvátország kész segíteni, de kizárólag nem orosz forrásból származó energiahordozóval, az uniós és amerikai szankciós szabályokkal összhangban." Ránk egyik sem vonatkozik, idióták. Kivételt kaptunk mindkettő alól.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!