Kemény üzenetet küldtek a horvátok: Magyarország felejtse el az orosz olajat

Az energiaellátás körüli vita új szintre lépett Közép-Európában, miután Zágráb egyértelművé tette: nem engedi az orosz kőolaj továbbítását a JANAF vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé – írta az Index. A konfliktus középpontjában az áll, hogy az orosz olaj mintegy 30 százalékkal olcsóbb a piaci alternatíváknál.

„Szó sem lehet” orosz olajról

Ante Sušnjar horvát gazdasági miniszter határozottan elutasította az orosz olaj szállításának lehetőségét. Ugyanakkor jelezte: Horvátország kész segíteni, de kizárólag nem orosz forrásból származó energiahordozóval, az uniós és amerikai szankciós szabályokkal összhangban.