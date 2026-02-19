Kemény üzenetet küldtek a horvátok: Magyarország felejtse el az orosz olajat

Nem kellett sokat várni Magyar Péter müncheni tárgyalása után, Zágráb már nem akar segíteni Magyarországnak
Az olajszállítás kérdésében hirtelen előtérbe kerültek a szankciós aggályok és a geopolitikai megfontolások.
Zágráb megmakacsolta magát, és szemérmetlenül zsarol.
Az energiaellátás körüli vita új szintre lépett Közép-Európában, miután Zágráb egyértelművé tette: nem engedi az orosz kőolaj továbbítását a JANAF vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé – írta az Index. A konfliktus középpontjában az áll, hogy az orosz olaj mintegy 30 százalékkal olcsóbb a piaci alternatíváknál.
Ante Sušnjar horvát gazdasági miniszter határozottan elutasította az orosz olaj szállításának lehetőségét. Ugyanakkor jelezte: Horvátország kész segíteni, de kizárólag nem orosz forrásból származó energiahordozóval, az uniós és amerikai szankciós szabályokkal összhangban.
A horvát álláspont szerint technikai akadály nincs: a JANAF vezeték éves kapacitása eléri a 15 millió tonnát, ami meghaladja a magyar és a szlovák finomítók igényét. A vita oka látszólag az árkülönbség, bár a horvátok továbbra is mélyen hallgatnak arról, hogy az Adria vezeték eddig egy teszten sem tudta bizonyítani, hogy valóban képes lenne kiszolgálni a két ország igényeit.
A horvát kormány szerint a szállítási díj az olaj teljes költségének csupán mintegy egy százalékát teszi ki, így az árkülönbséget nem ez magyarázza. Az orosz nyersanyag azonban jelentősen olcsóbb, ami komoly gazdasági kérdéssé teszi az ellátás módját.
Andrej Plenković miniszterelnök ugyanakkor továbbra is azt hangsúlyozta: Horvátország akár évi 12 millió tonna nem orosz olajat is képes biztosítani Magyarország és Szlovákia számára, ami fedezné a finomítók szükségleteit.
Ahogy arról beszámoltunk, a kialakult helyzet miatt az Európai Bizottság rendkívüli egyeztetést hívott össze. Anna-Kaisa Itkonen szóvivő szerint az ülés célja az ellátási zavarok hatásainak és az alternatív megoldásoknak az áttekintése volt.
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:
Magyarország elvárja, hogy az Európai Bizottság tartsa be az uniós szabályokat, és ne „Ukrajna Bizottságként” működjön.
A miniszter szerint a Barátság vezeték kiesése idején nem lehetne megakadályozni az orosz olaj tengeri szállítását.
Természetesen nem Magyarország miatt aggódnak Brüsszelben.
Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP