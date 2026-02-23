Ami amúgy igaz, természetesen fenyegetjük Ukrajnát. Válaszlépésként. Lehet persze azzal érvelni, hogy úgy kezdődött, hogy visszaütöttünk, de még ez sem igaz. Csak kilátásba helyeztük, hogy visszaütünk.

Ukrajna pont úgy viselkedik, mint Abdul, a Berlinbe frissen megérkezett, huszonéves afgánszír migráns. Kapott szállást, beíratták egy német nyelvtanfolyamra, majd hagyták szabadon garázdálkodni, aminek késelés, drogozás és nemi erőszak lett a következménye már aznap délután. Abdul ugyanis nagyon nem találja a helyét a nyugati civilizációban, viszont magányos és traumatizált, ezért mások kifosztásában és megerőszakolásában keresi a vigaszt. A német bíróság pedig – annak rendje és módja szerint – felmenti, hiszen nehéz, mi több, nyomorúságos gyermekkora volt, illetve szegényke nem volt tisztában az európai szokásokkal. Azt hitte, itt is az a módi, hogy amikor ránk jön a férfiúi gerjedelem, akkor az első nőre rávetjük magunkat. Sajnos Abdul hallgatott az ösztöneire, de ezért nem kérhetjük számon őt! Talán, ha nagyon szigorúak vagyunk, kötelezhetjük egy integrációs kurzus elvégzésére.