Rendkívüli: megérkeztek az adatok, fölényes Fidesz-győzelem született szombaton (VIDEÓ)
Az ellenzéki párt vezetője óriásit kamuzott.
Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.
„Egyre többen bírálják Magyar Pétert a baloldalon is. Török Gábor eddig nem nagyon mondott negatív dolgot a Tisza Párt elnökéről, most azonban egy sokat sejtető posztban szúrt oda a zsebmessiásnak.
A politológus, elemző a Facebook-oldalán intette óvatosságra Magyar Péteréket:
»50 nap múlva választás. Annak nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is pár óra alatt összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti – vagy állíthatja be – magát. 2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.« Ennek ellenére a gyűjtésnek lehetnek komoly tapasztalatai. Csak arról nem fognak nyilvánosan beszélni.«
Töröknek igaza volt abban, hogy az aláírásgyűjtésnek komoly tapasztalatai vannak a pártok életében. Nagyon hamar ki is derült Magyar Péter újabb kamuja.
Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához (NVI), így derült ki, Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.
A Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.
Hab a tortán, hogy a Tisza Párt elnöke szombaton azt állította, hogy minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, miközben vasárnap még a paksi jelöltjük egyetlen érvényes aláírást sem adott le.”
