»50 nap múlva választás. Annak nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is pár óra alatt összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti – vagy állíthatja be – magát. 2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.« Ennek ellenére a gyűjtésnek lehetnek komoly tapasztalatai. Csak arról nem fognak nyilvánosan beszélni.«

Töröknek igaza volt abban, hogy az aláírásgyűjtésnek komoly tapasztalatai vannak a pártok életében. Nagyon hamar ki is derült Magyar Péter újabb kamuja.