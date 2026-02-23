Ft
tisza párt fidesz ajánlás Török Gábor Magyar Péter

Itt a meglepetés: Török Gábor rejtélyes posztban koppintott Magyar Péter orrára

2026. február 23. 05:41

Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.

2026. február 23. 05:41
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Egyre többen bírálják Magyar Pétert a baloldalon is. Török Gábor eddig nem nagyon mondott negatív dolgot a Tisza Párt elnökéről, most azonban egy sokat sejtető posztban szúrt oda a zsebmessiásnak.

A politológus, elemző a Facebook-oldalán intette óvatosságra Magyar Péteréket:

»50 nap múlva választás. Annak nincs hírértéke, hogy ma a Fidesz és a Tisza is pár óra alatt összegyűjtötte minden körzetben az 500 aláírást. Ez még a választási folyamatnak az az eleme, amikor mindenki győztesnek érezheti – vagy állíthatja be – magát. 2022. február 14-én ezt írta a Népszava címlapján: »Az optimista várakozásokat is felülmúló tempóban gyűltek össze az ellenzéki ajánlások.« Ennek ellenére a gyűjtésnek lehetnek komoly tapasztalatai. Csak arról nem fognak nyilvánosan beszélni.«

Töröknek igaza volt abban, hogy az aláírásgyűjtésnek komoly tapasztalatai vannak a pártok életében. Nagyon hamar ki is derült Magyar Péter újabb kamuja.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához (NVI), így derült ki, Magyar Péter ezúttal sem mondott igazat.

A Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.

Hab a tortán, hogy a Tisza Párt elnöke szombaton azt állította, hogy minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, miközben vasárnap még a paksi jelöltjük egyetlen érvényes aláírást sem adott le.”

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu

 

csulak
2026. február 23. 08:30
Poloskapeti eddig mindig hazudott, ugyhogy ezutan is azt fogja csinalni, ez eg yhazug ember ( bocsanat az ember szoert )
Válasz erre
1
0
dimaggio
2026. február 23. 07:51
Hazugság Magyar Péter a neved .
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2026. február 23. 06:56
Ukrán petinek mozog a szája, tehát hazudik!
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 23. 05:52
Ferit a sárga irigység eszi, ő csak reggel, délben, este hazudott, Csík Péter viszont óránként.
Válasz erre
5
0
