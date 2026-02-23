Ft
európai bíróság barátság kőolajvezeték Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Szlovákia európai bizottság oroszország

A lengyelek már sejtik: Brüsszelt nem érdekli a Barátság kőolajvezeték leállítása

2026. február 23. 06:20

A kijevi rezsim politikai indokok miatt állította le a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Budapest és Pozsony válaszlépésekkel reagált Magyarország és Szlovákia energiaellátás-biztonságát érintő ukrán döntésre.

2026. február 23. 06:20
null

A lengyel wPolityce.pl előrejelzése szerint Brüsszel valószínűleg nem fog nyomást gyakorolni Kijevre: „Tekintettel arra, hogy az ukránok 2024. december 31-én végleg leállították a gáztranzitot, várható volt, hogy előbb-utóbb az olajtranzitot is blokkolni fogják.”

Az Európai Unió jövőre végre le akarja állítani az energia importját Oroszországból. Ugyanakkor sok jel és nyilatkozat utal arra, hogy még ha a magyar és a szlovák hatóságok az Európai Bíróság előtt megtámadják is az ezzel kapcsolatos szabályozást, az aligha fog változtatni ezen. A lengyel lap hozzáteszi, miként Volodimir Zelenszkij-féle kijevi kormánya leállította korábban az orosz gáztranzitot, úgy az Európai Bizottság sem fog nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítások visszaállítása érdekében.

Összesen 37 komment

arpadan
2026. február 23. 09:52
Néhány feltétlen ukránhívőnek... Ha valaki elolvasná a Rubicon frissen megjelent számában az orosz-ukrán kérdésről szóló cikket, lehet, hogy lenne fogalma arról a témáról, amihez hozzászól. Nem hosszú, 10 oldal ( és még képek is vannak benne )… Ámbár gyanítom, tudják ők ezt, csak hergelnek meg provokálnak...
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
•••
2026. február 23. 09:24 Szerkesztve
Elég egyértelmű, hogy az oroszokkal való jó viszonyt fokozni kell. Van egy gyanúm, nagyon rájuk fogunk szorulni. A ny-európaiak alapvetően saját érdekeiket képviselik és ha ez nem egyezik a mi érdekeinkkel, hiába vagyunk szüvetségesek, ellenségként tekintenek ránk. Az sem érdekli őket, hogy ezzel épp saját szövetségi rendszerüket gyengítik. A nyugat nem szavatartó, értelmetlen bennük megbízni. Az USA dettó, annyi, hogy a célkeresztjükben most ny-európa áll. Nem kell érzelmeket belemagyarázni, egyszerűen ilyen a nyugat szellemisége, régen is ilyen volt. A rendszerváltás után farkascsordaként rontottak a bolsik által szétrabolt országunkra. Az előnyöket kiszivattyúzták, a szemetüket ide öntötték. Annyi, hogy Orbánék ennek amennyire tudtak, véget vetettek. Ennek köszönhetjük, hogy Mo. fejlődött és nem visszafejlődött 2010 után. Itt a problémák fokozódni fognak, ha ez a ny-európai vezetés marad, Mo. megszállása is képben lehet.
Válasz erre
1
0
petronius50
2026. február 23. 09:17
szantofer 2026. február 23. 08:37 "Óriásplakátokra raktátok Junckert majd Ursulát, és Zelenszkíjt mint első számú közellenséget." Igen, mivel ezek az aljas gazemberek az igazi ellenségeink. Minden cselekedetükkel és döntésükkel ezt támasztják alá. Az oroszokkal pedig semmi problémánk nincs, korrekt és megbízható üzleti partnerek és eszük ágában sincs megtámadniuk Európát.
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2026. február 23. 09:14
stormy 2026. február 23. 08:41 "végleg leállították a gáztranzitot" azt nem mi állitottuk le és az ukránok picsogtak az elemradó tranzidijjak miatt? Rosszul tudod. Az ukránok lopták a gázt, nem jött le a kifizetett mennyiség, ezért állítottuk le. Ezt szerencsére ki tudtuk váltani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!