A lengyel wPolityce.pl előrejelzése szerint Brüsszel valószínűleg nem fog nyomást gyakorolni Kijevre: „Tekintettel arra, hogy az ukránok 2024. december 31-én végleg leállították a gáztranzitot, várható volt, hogy előbb-utóbb az olajtranzitot is blokkolni fogják.”

Az Európai Unió jövőre végre le akarja állítani az energia importját Oroszországból. Ugyanakkor sok jel és nyilatkozat utal arra, hogy még ha a magyar és a szlovák hatóságok az Európai Bíróság előtt megtámadják is az ezzel kapcsolatos szabályozást, az aligha fog változtatni ezen. A lengyel lap hozzáteszi, miként Volodimir Zelenszkij-féle kijevi kormánya leállította korábban az orosz gáztranzitot, úgy az Európai Bizottság sem fog nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítások visszaállítása érdekében.