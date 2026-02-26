Órákon át tárgyaltak Genfben: az amerikaiak csalódtak, egyre távolabb a biztos béke

Javaslatunk Genfben politikailag komoly, technikailag kreatív, és mindent tartalmaz, ami egy azonnali megállapodáshoz szükséges.

Az iráni elképzelés szerint a magasabb szintre dúsított uránkészletet alacsonyabb dúsítási szintre csökkentenék a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete mellett. Az amerikai oldal ezzel szemben azt várta, hogy Irán vállalja: egy jövőbeni nukleáris megállapodás határozatlan ideig érvényben marad. Washington másik kulcskövetelése az volt, hogy Teherán mondjon le mintegy 10 ezer kilogramm dúsított uránkészletéről.

Az Egyesült Államok bizonyos fokú rugalmasságot mutatott volna az urándúsítás jogának megtartása ügyében, de csak akkor, ha Irán bizonyítani tudja, hogy nincs út egy atomfegyverhez.

Ali Sámkháni, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója az X-en arról írt, hogy amennyiben az Egyesült Államok számára valóban az atomfegyver kérdése a legfontosabb, az összhangban áll Ali Hámenei fatvájával és Irán védelmi doktrínájával, így szerinte egy gyors megállapodás is elérhető. Bejegyzésében azt is jelezte, hogy Abbász Aragcsi rendelkezik a szükséges támogatással és felhatalmazással az egyezség megkötéséhez.

Bár az ománi külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a felek kreatív és pozitív ötleteket cseréltek, és remélik, hogy további előrelépést érnek el, a Trump-csapat csalódottsága azt jelzi, hogy a kulcskérdésekben továbbra is jelentős a távolság. A következő lépés washingtoni és teheráni konzultációk, majd szakértői szintű egyeztetések lesznek Bécsben.