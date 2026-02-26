Órákon át tárgyaltak Genfben: az amerikaiak csalódtak, egyre távolabb a biztos béke

Nyakunkon az újabb háború? Pillanatokon belül lángra lobbanhat a Közel-Kelet!
A háttérben már zajlik a haderők átcsoportosítása, miközben az ultimátum órája egyre hangosabban ketyeg.
A genfi nukleáris egyeztetések többórás tárgyalás után zárultak le. Az Irán körüli vita azonban nem hozott áttörést, az amerikai delegáció csalódottságát jelezte. Bár az ománi közvetítő jelentős előrelépésről beszélt, a háttérben komoly nézetkülönbségek maradtak.
Az Axios beszámolója szerint az Irán és az Egyesült Államok közötti genfi nukleáris tárgyalások többórás délelőtti és délutáni szakaszban zajlottak. A Trump-adminisztráció több tagja utolsó diplomáciai esélyként tekintett a fordulóra, mielőtt az elnök döntést hozna egy esetleges katonai fellépésről.
A megbeszéléseken Steve Witkoff és Jared Kushner képviselte az amerikai oldalt, míg az iráni delegációt Abbász Aragcsi külügyminiszter vezette. A tárgyalásokon részt vett az ománi külügyminiszter, Badr al-Buszáidi, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi is.
A forrás szerint az amerikai fél a délelőtti ülésen „csalódott” volt az iráni álláspont miatt.
Nem világos, hogy a délutáni szakaszban történt-e érdemi változás, amely indokolhatta az ománi közvetítő kifejezetten pozitív értékelését.
Ezt is ajánljuk a témában
A háttérben már zajlik a haderők átcsoportosítása, miközben az ultimátum órája egyre hangosabban ketyeg.
A tárgyalások két formában zajlottak:
Az iráni fél a délelőtti ülésen ismertette régóta várt tervezetét egy új nukleáris megállapodásról. A szünetben egy iráni tisztviselő az Al Jazeerának arról beszélt, hogy Irán elutasította az urándúsítás végleges feladásának, nukleáris létesítményei felszámolásának és uránkészletei külföldre szállításának gondolatát. Ugyanez a tisztviselő úgy fogalmazott:
Javaslatunk Genfben politikailag komoly, technikailag kreatív, és mindent tartalmaz, ami egy azonnali megállapodáshoz szükséges.
Az iráni elképzelés szerint a magasabb szintre dúsított uránkészletet alacsonyabb dúsítási szintre csökkentenék a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete mellett. Az amerikai oldal ezzel szemben azt várta, hogy Irán vállalja: egy jövőbeni nukleáris megállapodás határozatlan ideig érvényben marad. Washington másik kulcskövetelése az volt, hogy Teherán mondjon le mintegy 10 ezer kilogramm dúsított uránkészletéről.
Az Egyesült Államok bizonyos fokú rugalmasságot mutatott volna az urándúsítás jogának megtartása ügyében, de csak akkor, ha Irán bizonyítani tudja, hogy nincs út egy atomfegyverhez.
Ali Sámkháni, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója az X-en arról írt, hogy amennyiben az Egyesült Államok számára valóban az atomfegyver kérdése a legfontosabb, az összhangban áll Ali Hámenei fatvájával és Irán védelmi doktrínájával, így szerinte egy gyors megállapodás is elérhető. Bejegyzésében azt is jelezte, hogy Abbász Aragcsi rendelkezik a szükséges támogatással és felhatalmazással az egyezség megkötéséhez.
Bár az ománi külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a felek kreatív és pozitív ötleteket cseréltek, és remélik, hogy további előrelépést érnek el, a Trump-csapat csalódottsága azt jelzi, hogy a kulcskérdésekben továbbra is jelentős a távolság. A következő lépés washingtoni és teheráni konzultációk, majd szakértői szintű egyeztetések lesznek Bécsben.
Nyitókép: Valentin Flauraud / AFP