02. 21.
szombat
Nyakunkon az újabb háború? Pillanatokon belül lángra lobbanhat a Közel-Kelet!

2026. február 21. 07:51

Washingtonban napok óta zajlanak az egyeztetések a következő lépésekről. Trump egy kezdeti, korlátozott katonai csapást mérlegel Irán ellen, hogy rákényszerítse Teheránt egy nukleáris megállapodásra. A döntés akár napokon belül megszülethet, miközben a térségben látványos amerikai haderő-összevonás zajlik.

2026. február 21. 07:51
null

Donald Trump amerikai elnök egy kezdeti, korlátozott katonai csapás lehetőségét mérlegeli Irán ellen, hogy rábírja Teheránt a nukleáris programjával kapcsolatos amerikai követelések teljesítésére – erről a The Wall Street Journal számolt be. A lap szerint a nyitó támadás néhány katonai vagy kormányzati célpontot érintene, és célja az lenne, hogy nyomást gyakoroljon az iráni vezetésre, anélkül hogy azonnali, teljes körű háborút idézne elő.

A tervek szerint, ha Irán továbbra sem tenne eleget Trump felszólításának a nukleáris dúsítás leállítására, az Egyesült Államok szélesebb körű hadjáratot indíthatna a rezsim létesítményei ellen, amely akár a teheráni rendszer megbuktatására is irányulhatna. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint az amerkai elnök fokozatosan emelheti a tétet: 

kisebb csapásokkal kezdene, majd nagyobb támadásokat rendelhetne el mindaddig, amíg az iráni vezetés fel nem számolja nukleáris tevékenységét vagy meg nem bukik.

Trump döntése napokon belül megszülethet

Az amerikai elnök pénteken úgy fogalmazott egy esetleges korlátozott csapás kapcsán: 

Azt hiszem, mondhatom, hogy fontolóra veszem.

Korábban azt is jelezte, hogy a következő lépésekről tíz napon belül dönt, majd később úgy pontosított, hogy az időkeret legfeljebb körülbelül két hét. 

Meg fogunk kötni egy megállapodást, vagy így, vagy úgy, de meg fogjuk kötni

– mondta. Bár Trump egyelőre nem rendelt el támadást, több opció is az asztalon van: egy egyhetes, rezsimváltást célzó hadjárattól kezdve egy kisebb léptékű csapássorozatig, amely iráni kormányzati és katonai létesítményeket érintene. Ugyanakkor amerikai tisztviselők és elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen akció iráni megtorlást válthat ki, és akár háborúba sodorhatja az Egyesült Államokat a Közel-Keleten.

A diplomáciai csatornák eközben továbbra is nyitva állnak. A héten magas rangú amerikai és iráni tisztviselők tárgyaltak. Washington azt szeretné elérni, hogy Teherán hagyjon fel nukleáris tevékenységével, korlátozza ballisztikus rakétaprogramját és regionális fegyveres proxyinak támogatását. Irán eddig elutasította az átfogó megállapodást, és ismét tagadta, hogy valaha is nukleáris fegyver megszerzésére törekedett volna.

A patthelyzet és az amerikai katonai jelenlét fokozása azonban növeli egy esetleges csapás esélyét. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban:

  • F–35-ös és F–22-es vadászgépeket vezényelt a térségbe, 
  • úton van egy második repülőgép-hordozó is, 
  • valamint a nagyszabású légi hadműveletek irányításához szükséges parancsnoki repülőgépek,
  • a régióba légvédelmi rendszereket is telepítettek.

Irán eközben kemény válasszal fenyeget. Ali Hámenei legfőbb vezető közösségi médiában azt írta, erői képesek lennének elsüllyeszteni egy amerikai repülőgép-hordozót, és úgy csapnának le az amerikai hadseregre, „hogy az nem tudna többé talpra állni”.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

auditorium
2026. február 21. 10:46
Nem vagyunk nyugodtak, bár a Karnevál és a Téli Olimpia elvonja az emberek figyelmét a sok szinhelyű háboróról. Tr. elnök ad még kb. tiz napot Iránnak, de a rep.gép hordozók már a Perzsa öbölben várakoznak. A ma reggeli hiradásban pedig mutatták É-Németországban tizezer Natokatona gyakorlatozik több Nato tagországból, többek között törökök, németek, olaszok stb. -legalábbis ezeket mutatták. Hát ez nem megnyugtató. A németek megint beindultak, ahogy a Green Deal-lel is és most látják, tönkre megy az autóiparuk, nem birják a versenyt a drága energiával és a kinai-amer. autókkal szemben. Most a fegyverkezés és intervenciós "kedvükben" vannak, irják már össze a 18 éves fiúkat és reménykednek, lesz elég önkéntes jelentkezők a Bundeswehrbe. Régen volt háború, akinek még van némi emléke róla, már nagyon idős, a fiatalok pedig videó War game-mel szórakoznak kényelmes otthonukban. 18 évesnek autó dukál, utazás, bankszámla, márkás cucc, cannabis -bulik. Ezekből kell katonát faragni ,
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. február 21. 10:18
Irán, Izrael Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
Válasz erre
0
0
Hobby024
•••
2026. február 21. 09:50 Szerkesztve
Ajánlanám Hossó Andrea és Király Tamás mostani podcastjét. Sok érdekes dolog van benne Epsteinről, Epstein kapcsolatairól , amelyek elérnek a CIA és az izraeli kormány csúcsáig. Epstein állítólagos öngyilkosságáról, ami szerinte elképzelhetetlen, arról, hogy esetleg Izraelbe menekítették ki. Trump és az USA politikai világának érintettségéről. IRÁN: Hossó azt mondja, hogy a külföldi titkosszolgálatok:MOSZAD, CIA rengeteg fegyvert osztott ki a tüntetők között és ez vezetett a vérengzéshez. Trumpot Netanjahu beszélte le a hetekkel ezelőttre tervezett "misszióról", A magyar hírközlés nem tájékoztatott Izrael veszteségeiről az elmúlt akció során. Állítólag Izraelt nagyon súlyos csapások érték.
Válasz erre
1
0
istvanpeter
2026. február 21. 09:36
A hatalmi és uralkodási aspirációk elburjánzása ellen nincsen orvosság, ami az egész emberiséglété veszélyezteti.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!