Nyakunkon az újabb háború? Pillanatokon belül lángra lobbanhat a Közel-Kelet!

Donald Trump amerikai elnök egy kezdeti, korlátozott katonai csapás lehetőségét mérlegeli Irán ellen, hogy rábírja Teheránt a nukleáris programjával kapcsolatos amerikai követelések teljesítésére – erről a The Wall Street Journal számolt be. A lap szerint a nyitó támadás néhány katonai vagy kormányzati célpontot érintene, és célja az lenne, hogy nyomást gyakoroljon az iráni vezetésre, anélkül hogy azonnali, teljes körű háborút idézne elő.

A tervek szerint, ha Irán továbbra sem tenne eleget Trump felszólításának a nukleáris dúsítás leállítására, az Egyesült Államok szélesebb körű hadjáratot indíthatna a rezsim létesítményei ellen, amely akár a teheráni rendszer megbuktatására is irányulhatna. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint az amerkai elnök fokozatosan emelheti a tétet: