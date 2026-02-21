Nyakunkon az újabb háború? Pillanatokon belül lángra lobbanhat a Közel-Kelet!

Új atomalku jöhet? Irán már engedne, de kemény feltételeket szab
„A labda Amerika térfelén van” – üzente Teherán Washingtonnak, miközben a térségben nő a katonai feszültség.
Washingtonban napok óta zajlanak az egyeztetések a következő lépésekről. Trump egy kezdeti, korlátozott katonai csapást mérlegel Irán ellen, hogy rákényszerítse Teheránt egy nukleáris megállapodásra. A döntés akár napokon belül megszülethet, miközben a térségben látványos amerikai haderő-összevonás zajlik.
Donald Trump amerikai elnök egy kezdeti, korlátozott katonai csapás lehetőségét mérlegeli Irán ellen, hogy rábírja Teheránt a nukleáris programjával kapcsolatos amerikai követelések teljesítésére – erről a The Wall Street Journal számolt be. A lap szerint a nyitó támadás néhány katonai vagy kormányzati célpontot érintene, és célja az lenne, hogy nyomást gyakoroljon az iráni vezetésre, anélkül hogy azonnali, teljes körű háborút idézne elő.
A tervek szerint, ha Irán továbbra sem tenne eleget Trump felszólításának a nukleáris dúsítás leállítására, az Egyesült Államok szélesebb körű hadjáratot indíthatna a rezsim létesítményei ellen, amely akár a teheráni rendszer megbuktatására is irányulhatna. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint az amerkai elnök fokozatosan emelheti a tétet:
kisebb csapásokkal kezdene, majd nagyobb támadásokat rendelhetne el mindaddig, amíg az iráni vezetés fel nem számolja nukleáris tevékenységét vagy meg nem bukik.
Az amerikai elnök pénteken úgy fogalmazott egy esetleges korlátozott csapás kapcsán:
Azt hiszem, mondhatom, hogy fontolóra veszem.
Korábban azt is jelezte, hogy a következő lépésekről tíz napon belül dönt, majd később úgy pontosított, hogy az időkeret legfeljebb körülbelül két hét.
Meg fogunk kötni egy megállapodást, vagy így, vagy úgy, de meg fogjuk kötni
– mondta. Bár Trump egyelőre nem rendelt el támadást, több opció is az asztalon van: egy egyhetes, rezsimváltást célzó hadjárattól kezdve egy kisebb léptékű csapássorozatig, amely iráni kormányzati és katonai létesítményeket érintene. Ugyanakkor amerikai tisztviselők és elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen akció iráni megtorlást válthat ki, és akár háborúba sodorhatja az Egyesült Államokat a Közel-Keleten.
A diplomáciai csatornák eközben továbbra is nyitva állnak. A héten magas rangú amerikai és iráni tisztviselők tárgyaltak. Washington azt szeretné elérni, hogy Teherán hagyjon fel nukleáris tevékenységével, korlátozza ballisztikus rakétaprogramját és regionális fegyveres proxyinak támogatását. Irán eddig elutasította az átfogó megállapodást, és ismét tagadta, hogy valaha is nukleáris fegyver megszerzésére törekedett volna.
A patthelyzet és az amerikai katonai jelenlét fokozása azonban növeli egy esetleges csapás esélyét. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban:
Irán eközben kemény válasszal fenyeget. Ali Hámenei legfőbb vezető közösségi médiában azt írta, erői képesek lennének elsüllyeszteni egy amerikai repülőgép-hordozót, és úgy csapnának le az amerikai hadseregre, „hogy az nem tudna többé talpra állni”.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP