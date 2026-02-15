Új atomalku jöhet? Irán már engedne, de kemény feltételeket szab

– mondta. Hogy ez az összes vagy csak egyes szankciók feloldását jelentené, azt nem részletezte. A több mint 400 kilogramm magasan dúsított urán esetleges külföldre szállításáról is csak annyit mondott: „túl korai megmondani, mi történik majd a tárgyalások során”.

Irán egyik fő követelése továbbra is az, hogy a tárgyalások kizárólag a nukleáris kérdésre összpontosítsanak. „Ha megállapodást akarnak, a nukleáris ügyre kell koncentrálni” – fogalmazott.

A teljes dúsítási tilalom amerikai követelését Teherán vörös vonalnak tekinti,

és Takht-Ravanchi szerint „a nulla dúsítás kérdése már nem téma”, ami ellentmond Trump közelmúltbeli kijelentésének, miszerint Washington „semmilyen dúsítást” nem akar. Az iráni fél emellett elutasítja, hogy rakétaprogramjáról tárgyaljon: „Amikor Izrael és Amerika támadott minket, a rakétáink mentettek meg bennünket – hogyan mondhatnánk le védelmi képességeinkről?” – tette fel a kérdést.

A tárgyalások ugyanakkor rendkívül törékenyek. Teherán aggodalmát fejezte ki az amerikai üzenetek ellentmondásossága miatt, hiszen miközben Washington diplomáciai megoldásról beszél, Trump nyilvánosan a rezsimváltást is „a legjobb megoldásnak” nevezte. Az iráni diplomata figyelmeztetett: egy újabb háború „traumatikus lenne, mindenkinek rossz… mindenki szenvedne”. Hozzátette: