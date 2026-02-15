Ft
Új atomalku jöhet? Irán már engedne, de kemény feltételeket szab

2026. február 15. 10:57

„A labda Amerika térfelén van” – üzente Teherán Washingtonnak, miközben a térségben nő a katonai feszültség.

2026. február 15. 10:57
null

Irán kész kompromisszumokra a nukleáris megállapodás érdekében, amennyiben az Egyesült Államok hajlandó érdemben tárgyalni a szankciók feloldásáról – erről beszélt a BBC-nek Teheránban Majid Takht-Ravanchi iráni külügyminiszter-helyettes. A diplomata szerint „a labda Amerika térfelén van, hogy bizonyítsa: valóban megállapodást akar”. Hozzátette: „Ha őszinték, akkor biztos vagyok benne, hogy elindulhatunk a megállapodás felé vezető úton.” 

Washington ezzel szemben rendszeresen azt hangsúlyozza, hogy a tárgyalások elhúzódásáért elsősorban Teherán felelős, miközben Donald Trump amerikai elnök többször is jelezte: megállapodást szeretne, de „nagyon nehéz” egyezségre jutni Iránnal.

Az Egyesült Államok katonai jelenléte közben erősödik a térségben, Trump pedig légicsapásokkal fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha nem sikerül korlátozni nukleáris programját. Takht-Ravanchi ugyanakkor hangsúlyozta: Irán már tett jelzéseket a kompromisszumra, például felvetette a 60 százalékra dúsított urán hígítását. 

Készek vagyunk erről és más, programunkhoz kapcsolódó kérdésekről tárgyalni, ha ők készek a szankciókról beszélni”

 – mondta. Hogy ez az összes vagy csak egyes szankciók feloldását jelentené, azt nem részletezte. A több mint 400 kilogramm magasan dúsított urán esetleges külföldre szállításáról is csak annyit mondott: „túl korai megmondani, mi történik majd a tárgyalások során”.

Irán egyik fő követelése továbbra is az, hogy a tárgyalások kizárólag a nukleáris kérdésre összpontosítsanak. „Ha megállapodást akarnak, a nukleáris ügyre kell koncentrálni” – fogalmazott. 

A teljes dúsítási tilalom amerikai követelését Teherán vörös vonalnak tekinti,

és Takht-Ravanchi szerint „a nulla dúsítás kérdése már nem téma”, ami ellentmond Trump közelmúltbeli kijelentésének, miszerint Washington „semmilyen dúsítást” nem akar. Az iráni fél emellett elutasítja, hogy rakétaprogramjáról tárgyaljon: „Amikor Izrael és Amerika támadott minket, a rakétáink mentettek meg bennünket – hogyan mondhatnánk le védelmi képességeinkről?” – tette fel a kérdést.

A tárgyalások ugyanakkor rendkívül törékenyek. Teherán aggodalmát fejezte ki az amerikai üzenetek ellentmondásossága miatt, hiszen miközben Washington diplomáciai megoldásról beszél, Trump nyilvánosan a rezsimváltást is „a legjobb megoldásnak” nevezte. Az iráni diplomata figyelmeztetett: egy újabb háború „traumatikus lenne, mindenkinek rossz… mindenki szenvedne”. Hozzátette: 

ha Irán egzisztenciális fenyegetést érez, „ennek megfelelően fog reagálni”, és egy ilyen konfliktus „az egész régiót káoszba taszítaná”.

 A következő tárgyalási fordulót Genfben tartják, ahol Teherán reménnyel vesz részt, de – mint fogalmazott – „a másik félnek is bizonyítania kell, hogy őszinte”.

Nyitókép: Safin HAMID / AFP

bakafant-28
2026. február 15. 11:40
Nem emlékszem,hogy az izraeli,é-koreai,indiai,pakisztáni atombomba elkészítésekor a világcsendőr engedélye kellett volna?Rosszul tudom?
