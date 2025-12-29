Tragédia Dél-Tirolban: lavina temetett maga alá egy magyar túrázót

Elszabadul a pokol Európában az év elején: Magyarországra is kiadták a figyelmeztetést
Nem várt időjárással indul 2026.
A vastag hótakaró nemcsak a turistákat vonzza, de jelentős veszélyeket is tartogat.
Lavina végzett egy magyar túrázóval december 29-én, hétfő délután az olaszországi Dél-Tirolban, az Aurina-völgyben, a Riesernock közelében – írta a Corriere della Sera.
A férfi feleségével együtt túrázott körülbelül 2500 méteres magasságban, amikor váratlanul megindult a lavina. A hótömeg a férfit körülbelül 200-300 méteren át sodorta magával, míg felesége csodával határos módon sértetlenül megúszta a balesetet.
A riasztás 17 óra körül érkezett a hegyimentőkhöz, akik helikopterrel siettek a helyszínre, a túrázó életét viszont így sem sikerült megmenteni.
Az elmúlt napokban jelentős havazásokat tapasztaltak az olasz Alpokban, az Aurina-völgy jelenleg az egyik legvastagabb hótakaróval rendelkező terület, így rengeteg turistát vonz a térségbe.
Nyitókép forrása: MARCO BERTORELLO / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Nem várt időjárással indul 2026.
***