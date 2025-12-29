Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
aurina - völgy dél tirol lavina

Tragédia Dél-Tirolban: lavina temetett maga alá egy magyar túrázót

2025. december 29. 22:07

A vastag hótakaró nemcsak a turistákat vonzza, de jelentős veszélyeket is tartogat.

2025. december 29. 22:07
null

Lavina végzett egy magyar túrázóval december 29-én, hétfő délután az olaszországi Dél-Tirolban, az Aurina-völgyben, a Riesernock közelében – írta a Corriere della Sera.

A férfi feleségével együtt túrázott körülbelül 2500 méteres magasságban, amikor váratlanul megindult a lavina. A hótömeg a férfit körülbelül 200-300 méteren át sodorta magával, míg felesége csodával határos módon sértetlenül megúszta a balesetet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A riasztás 17 óra körül érkezett a hegyimentőkhöz, akik helikopterrel siettek a helyszínre, a túrázó életét viszont így sem sikerült megmenteni.

Az elmúlt napokban jelentős havazásokat tapasztaltak az olasz Alpokban, az Aurina-völgy jelenleg az egyik legvastagabb hótakaróval rendelkező terület, így rengeteg turistát vonz a térségbe.

Nyitókép forrása: MARCO BERTORELLO / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!