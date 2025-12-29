Tragédia Dél-Tirolban: lavina temetett maga alá egy magyar túrázót

A riasztás 17 óra körül érkezett a hegyimentőkhöz, akik helikopterrel siettek a helyszínre, a túrázó életét viszont így sem sikerült megmenteni.

Az elmúlt napokban jelentős havazásokat tapasztaltak az olasz Alpokban, az Aurina-völgy jelenleg az egyik legvastagabb hótakaróval rendelkező terület, így rengeteg turistát vonz a térségbe.