Áldozatokat követelt a tél: többen is életüket vesztették Salzbug térségében

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. „A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg” – tette hozzá.

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt –, de azok nem követeltek áldozatokat.