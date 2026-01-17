Áldozatokat követelt a tél: többen is életüket vesztették Salzbug térségében

Már eddig is teljes erővel tombolt a tél, de csak most jön a java!
Mínusz 18 fok is lehet.
Két sítúrázó súlyos sérülésekkel került kórházba.
Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében – közölték a helyi hegyimentők.
A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban.
Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.
Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. „A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg” – tette hozzá.
A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt –, de azok nem követeltek áldozatokat.
(MTI)
Nyitókép: Pixabay
