01. 29.
csütörtök
Tisza Párt magyar péter gréczy zsolt

Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen

2026. január 29. 05:41

Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot Magyar Péter személye, Gréczy szavai pedig tovább bővíthetik az elégedetlenek táborát."

2026. január 29. 05:41
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Sok minden nincs az életben, amiben egyet tudok érteni Gréczy Zsolttal, talán csak a Fradi-szeretet az, de most igazat kell hogy adjak neki. Azt nagyon jól látja, hogy a demokráciáról papoló Magyar Péter és köre szinte fenyegeti azokat, akik indulni szándékoznak a választáson.

Ez a kétszínű, hazug, mindenkit lenéző politika egyre több embernek szúr szemet. Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot Magyar Péter személye, Gréczy szavai pedig tovább bővíthetik az elégedetlenek táborát."

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Nyitókép: Gréczy Zsolt Facebook-oldala

counter-revolution
2026. január 29. 06:44
Csépányi az az antiújságíró, aki naponta beharangozza Bütyök végét, annak feltűnése óta. A kurva anyját, aki szemlézi ezt a tehetségtelen senkit.
balbako_
2026. január 29. 06:38
Amúgy minden pofon jó helyre megy e két hazaáruló csürhe vitájában.
