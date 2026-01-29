„Sok minden nincs az életben, amiben egyet tudok érteni Gréczy Zsolttal, talán csak a Fradi-szeretet az, de most igazat kell hogy adjak neki. Azt nagyon jól látja, hogy a demokráciáról papoló Magyar Péter és köre szinte fenyegeti azokat, akik indulni szándékoznak a választáson.

Ez a kétszínű, hazug, mindenkit lenéző politika egyre több embernek szúr szemet. Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot Magyar Péter személye, Gréczy szavai pedig tovább bővíthetik az elégedetlenek táborát.”