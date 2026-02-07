Ft
lavina Magas-Tátra hegyimentők hegymászó

Meghalt két magyar hegymászó a Magas-Tátrában

2026. február 07. 21:41

Elsodorta őket egy lavina, és 400 métert zuhantak.

2026. február 07. 21:41
null

Pénteken nem sokkal 11 óra után két magyar hegymászót elsodort egy lavina a szlovákiai Magas-Tátrában a Csorba-tótól néhány kilométerre lévő Tupá hegycsúcs alatt. A bejelentés szerint 400 métert zuhantak, de mivel volt náluk lavinafelszerelés, a hegyimentők érkezése előtt egy hegymászó csoportnak sikerült kiszabadítaniuk őket a hó alól.

Egyikük, egy 38 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét. 37 éves társát a hegymászók a mentők telefonos segítségével megpróbálták újraéleszteni, de az ő életét sem tudták megmenteni.

A szlovák hegyimentők és a rendőrség részvétét fejezi ki a két mászó hozzátartozói számára.

(MTI)

Nyitókép: Neszmélyi Emil Everest & Déli-sark motiváció Facebook-oldala

 

