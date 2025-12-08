Felfedték lapjaikat az elemzők: ekkora inflációra számítanak

Beletaposott a fékbe az infláció: négy hónapja nem érzékelhető a pénzromlás üteme
A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop.
A kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közli a novemberi inflációs adatot, az előzetes elemzői várakozások pedig azt mutatják: a drágulás üteme akár 4 százalék alá is eshetett – írta a vg.hu a megkérdezett elemzőkre hivatkozva.
A havi átárazás szinte stagnált, a forint erősödése fékezte a tartós cikkek árait, a szolgáltatások viszont továbbra is húzzák az inflációt. A szakértők többnyire 2025-re mérséklődő, 2026-ra pedig ismét gyorsuló pénzromlást várnak.
Egy csendesebb, de szerkezetében továbbra is feszültségeket hordozó adatközlésre számítunk, a havi átárazás novemberben stagnálhatott, ami éves bázison 3,7 százalékra lassíthatta az inflációt – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
Ezt is ajánljuk a témában
A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop.
Szerinte az infláció visszaesésének egyik fő oka az volt, hogy a tavalyi év novemberéhez képest jóval mérsékeltebb átárazás történt, így a bázishatás lefelé húzza a mutatót. Hozzátette, hogy
a kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk.
Virovácz úgy számol, hogy a maginfláció 3,9 százalékra lassulhatott, ami a jegybanki toleranciasáv alá kerülhetett.
Az ING előrejelzése szerint a következő hónapokban az árrésstop hatása miatt akár mesterségesen alacsony árindexet is láthatunk: a jövő év első negyedévében átlagosan 2 százalék körüli infláció sem kizárt, az év második felében viszont akár 5 százalékig is visszakúszhat a mutató.
Várakozásaink szerint havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak novemberben, éves összevetésben pedig 3,9 százalék körüli értéket látunk – ezt már Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője mondta. Úgy látja, az élelmiszerek és a szolgáltatások árai enyhén emelkedtek, a tartós fogyasztási cikkek viszont olcsóbbá válhattak a forint árfolyam-erősödése miatt. Az üzemanyagok esetében 0,6 százalékos havi csökkenést várnak, ami lefelé húzhatta a kosarat.
Árokszállási hangsúlyozta, hogy az árrésstop jelenleg 1–1,5 százalékponttal alacsonyabban tartja az inflációt, és nélküle 5 százalék körüli értékeket láthatnánk.
Novemberben 0,2 százalékos havi áremelkedéssel számolunk,
éves alapon pedig körülbelül 4 százalékra lassulhatott az infláció
– mondta Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.
Molnár szerint decemberben szinte biztos a 4 százalék alatti infláció, és a jövő év elején a bázishatás miatt akár a 3 százalék körüli szintig is lecsúszhat a mutató. Úgy látja azonban, hogy ezt követően fokozatos gyorsulás jöhet, amelynek ütemét nagyban befolyásolja majd az árrésstop kivezetése.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI