árrésstop infláció elemzők

Felfedték lapjaikat az elemzők: ekkora inflációra számítanak

2025. december 08. 20:45

A kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közli a novemberi inflációs adatot, az előzetes elemzői várakozások pedig azt mutatják: a drágulás üteme akár 4 százalék alá is eshetett – írta a vg.hu a megkérdezett elemzőkre hivatkozva. 

A havi átárazás szinte stagnált, a forint erősödése fékezte a tartós cikkek árait, a szolgáltatások viszont továbbra is húzzák az inflációt. A szakértők többnyire 2025-re mérséklődő, 2026-ra pedig ismét gyorsuló pénzromlást várnak.

Egy csendesebb, de szerkezetében továbbra is feszültségeket hordozó adatközlésre számítunk, a havi átárazás novemberben stagnálhatott, ami éves bázison 3,7 százalékra lassíthatta az inflációt – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. 

Szerinte az infláció visszaesésének egyik fő oka az volt, hogy a tavalyi év novemberéhez képest jóval mérsékeltebb átárazás történt, így a bázishatás lefelé húzza a mutatót. Hozzátette, hogy 

a kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk.

Virovácz úgy számol, hogy a maginfláció 3,9 százalékra lassulhatott, ami a jegybanki toleranciasáv alá kerülhetett.

Az ING előrejelzése szerint a következő hónapokban az árrésstop hatása miatt akár mesterségesen alacsony árindexet is láthatunk: a jövő év első negyedévében átlagosan 2 százalék körüli infláció sem kizárt, az év második felében viszont akár 5 százalékig is visszakúszhat a mutató.

Várakozásaink szerint havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak novemberben, éves összevetésben pedig 3,9 százalék körüli értéket látunk – ezt már Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője mondta. Úgy látja, az élelmiszerek és a szolgáltatások árai enyhén emelkedtek, a tartós fogyasztási cikkek viszont olcsóbbá válhattak a forint árfolyam-erősödése miatt. Az üzemanyagok esetében 0,6 százalékos havi csökkenést várnak, ami lefelé húzhatta a kosarat.

Árokszállási hangsúlyozta, hogy az árrésstop jelenleg 1–1,5 százalékponttal alacsonyabban tartja az inflációt, és nélküle 5 százalék körüli értékeket láthatnánk.

Novemberben 0,2 százalékos havi áremelkedéssel számolunk, 

éves alapon pedig körülbelül 4 százalékra lassulhatott az infláció 

– mondta Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Molnár szerint decemberben szinte biztos a 4 százalék alatti infláció, és a jövő év elején a bázishatás miatt akár a 3 százalék körüli szintig is lecsúszhat a mutató. Úgy látja azonban, hogy ezt követően fokozatos gyorsulás jöhet, amelynek ütemét nagyban befolyásolja majd az árrésstop kivezetése.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI
 

 

