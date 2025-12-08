Felfedték lapjaikat az elemzők: ekkora inflációra számítanak

a kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk.

Virovácz úgy számol, hogy a maginfláció 3,9 százalékra lassulhatott, ami a jegybanki toleranciasáv alá kerülhetett.

Az ING előrejelzése szerint a következő hónapokban az árrésstop hatása miatt akár mesterségesen alacsony árindexet is láthatunk: a jövő év első negyedévében átlagosan 2 százalék körüli infláció sem kizárt, az év második felében viszont akár 5 százalékig is visszakúszhat a mutató.

Várakozásaink szerint havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak novemberben, éves összevetésben pedig 3,9 százalék körüli értéket látunk – ezt már Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője mondta. Úgy látja, az élelmiszerek és a szolgáltatások árai enyhén emelkedtek, a tartós fogyasztási cikkek viszont olcsóbbá válhattak a forint árfolyam-erősödése miatt. Az üzemanyagok esetében 0,6 százalékos havi csökkenést várnak, ami lefelé húzhatta a kosarat.

Árokszállási hangsúlyozta, hogy az árrésstop jelenleg 1–1,5 százalékponttal alacsonyabban tartja az inflációt, és nélküle 5 százalék körüli értékeket láthatnánk.