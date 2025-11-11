Ft
11. 11.
kedd
Beletaposott a fékbe az infláció: négy hónapja nem érzékelhető a pénzromlás üteme

2025. november 11. 09:37

A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop.

2025. november 11. 09:37
null

Kellemes meglepetést hozott az infláció alakulása októberben: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak éves szinten 4,3 százalékkal nőttek, míg havi alapon nem változtak.

Ez már a negyedik egymást követő hónap, amikor a pénzromlás üteme stabil maradt.

A szakértők előzetesen 4,4 százalékos éves inflációt és stagnálást vártak – számolt be a Világgazdaság.

A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop, valamint a bankok és távközlési cégek önkéntes árkorlátozása.

Ezek összességében mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik a pénzromlás mértékét.

A csökkenő infláció másik indoka a forint erősödése volt, ami miatt a tartós fogyasztási cikkek áremelkedése csak 2,4 százalék volt. Havi alapon az élelmiszerek ára enyhén, 0,1 százalékkal csökkent, amit az idényáras termékek 2,1 százalékos árcsökkenése okozott, míg a ruházkodási cikkek 2,3 százalékkal drágultak.

A kormány október végén döntött az árrésstop fenntartásáról és kiterjesztéséről 14 új termékre december 1-jétől – többek között sajtfélékre, gyümölcsökre és zöldségekre.

Az elemzők szerint ez az intézkedés a téli–tavaszi hónapokban további inflációmérséklő hatással járhat, és 2026 elején akár 2 százalékig is süllyedhet a pénzromlás üteme.

Nyitókép: Mandiner-grafika

***

totumfaktum-2
•••
2025. november 11. 11:20 Szerkesztve
Mindeközben az a szerencsétlen Bütyök még mindig "vágtató inflációról" rikácsol azoknak az embereknek, akiket még mindig az elhírsesült app letöltésére buzdít. Holott a fogyasztói árak hónapok óta stagnálnak. Ez lassan az éves adaton is látszani fog - ami szintén távol van a vágtatástól -, amint a tavalyi október-2025. február havi adatok kifutnak belőle. Az elmúlt nyolc hónapban összesen nem érte el még az 1%-ot sem a pénzromlás üteme. Megfogták az inflációt is, az a helyzet.
totumfaktum-2
•••
2025. november 11. 11:13 Szerkesztve
Grogu "Mindezt ráadásul úgy, hogy a szeptemberi stagnálás legfőbb oka az volt, hogy a nyaraláshoz kapcsolódó szolgáltatások sokkal olcsóbbá váltak, ahogy véget ért a főszezon." Ekkora izzadságszagú marhaságot. A szó amit keresned kellene: volumen. Valamiért júliusban a vágott karácsonyfa is sokkal olcsóbb, mint decemberben. Már ha érted.
Grogu
2025. november 11. 10:14
Sorozatban a negyedik hónapban pontosan ugyanakkora az infláció, 4,3 %. A havi alapú inflációs számokból pedig az derül ki, hogy beragadtak az árak a júliusi szintre: júliusról augusztusra, onnan szeptemberre, majd most októberre is 0,0 százalék havi átlagos változást mértek. Mindezt ráadásul úgy, hogy a szeptemberi stagnálás legfőbb oka az volt, hogy a nyaraláshoz kapcsolódó szolgáltatások sokkal olcsóbbá váltak, ahogy véget ért a főszezon. A 2-4 százalék közötti mutatót, amelyet a Mnb elvár, utoljára tavaly novemberben sikerült elérni. Részletesen így jött ki a szám: az élelmiszerek ára átlagosan 3,9 százalékkal magasabb, a háztartási energia átlagos ára 10,7 százalékkal nőtt, az alkoholos italok és a dohány 7,5 százalékkal drágult, a szolgáltatásoknál 6,7 százalékos volt az áremelkedés, a tartós cikkek 2,4 százalékkal kerülnek többe, a ruhák 1,7 százalékkal, az egyéb termékek nevű csoport, benne az üzemanyagokkal, gyógyszerekkel, háztartási cikkekkel 0,2 százalékkal drágult.
nogradi
2025. november 11. 10:04
A forint hétfőn másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, már a 383-as tartományban is járt, de Nagy Márton egyebek mellett a bankadó megemeléséről szóló bejelentését követően az erősödés nemcsak megállt, hanem gyengülni kezdett a hazai deviza. elő a védőpajzsot!
