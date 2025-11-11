Beletaposott a fékbe az infláció: négy hónapja nem érzékelhető a pénzromlás üteme

Otthon Start Program: újabb ársapkát vezetett be a kormány
A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop.
Kellemes meglepetést hozott az infláció alakulása októberben: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak éves szinten 4,3 százalékkal nőttek, míg havi alapon nem változtak.
Ez már a negyedik egymást követő hónap, amikor a pénzromlás üteme stabil maradt.
A szakértők előzetesen 4,4 százalékos éves inflációt és stagnálást vártak – számolt be a Világgazdaság.
A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop, valamint a bankok és távközlési cégek önkéntes árkorlátozása.
Ezek összességében mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik a pénzromlás mértékét.
A csökkenő infláció másik indoka a forint erősödése volt, ami miatt a tartós fogyasztási cikkek áremelkedése csak 2,4 százalék volt. Havi alapon az élelmiszerek ára enyhén, 0,1 százalékkal csökkent, amit az idényáras termékek 2,1 százalékos árcsökkenése okozott, míg a ruházkodási cikkek 2,3 százalékkal drágultak.
A kormány október végén döntött az árrésstop fenntartásáról és kiterjesztéséről 14 új termékre december 1-jétől – többek között sajtfélékre, gyümölcsökre és zöldségekre.
Ezúttal a saját pártja rántotta le a leplet Magyar Péter tervéről: a Tisza Párt megszüntetné a fix 3 százalékos lakáshitelt.
Az elemzők szerint ez az intézkedés a téli–tavaszi hónapokban további inflációmérséklő hatással járhat, és 2026 elején akár 2 százalékig is süllyedhet a pénzromlás üteme.
