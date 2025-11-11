Beletaposott a fékbe az infláció: négy hónapja nem érzékelhető a pénzromlás üteme

Kellemes meglepetést hozott az infláció alakulása októberben: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak éves szinten 4,3 százalékkal nőttek, míg havi alapon nem változtak.

Ez már a negyedik egymást követő hónap, amikor a pénzromlás üteme stabil maradt.

A szakértők előzetesen 4,4 százalékos éves inflációt és stagnálást vártak – számolt be a Világgazdaság.

A mérsékeltebb inflációhoz jelentősen hozzájárulnak a különböző hatósági intézkedések, így az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop, valamint a bankok és távközlési cégek önkéntes árkorlátozása.