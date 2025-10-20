Otthon Start Program: újabb ársapkát vezetett be a kormány

Számos rekordot megdöntött idáig az Otthon Start Program. A fix 3 százalékos, államilag támogatott, az első ingatlan megszerzését célzó kölcsön már a július eleji bejelentést követően több rekordot is megdöntött: már a program indulása előtt 12 százalékkal megugrott havi összevetésben az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítő vásárlói érdeklődést mérő mutatója – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató legfrissebb, átfogó elemzéséből. Ebben rámutattak, a Duna House vevői érdeklődést mérő indexe alapján augusztusban – júliushoz képest – további 43 százalékkal emelkedett a potenciális vevők száma.

Az Otthon Start Program indulása miatt emelkedtek ugyan az árak, de a szakértők szerint ez egy átmeneti hatása a kedvezményes kölcsönnek

Grafika: Oeconomus

Az Ingatlan.com adatai is hasonló trendeket mutatnak: a program bejelentésének hetében 90 százalékkal, éves összevetésben 60 százalékkal nőtt meg a keresleti oldal aktivitása. A legnagyobb ingatlanportál arra is felhívta a figyelmet, hogy

a támogatott konstrukció hatására augusztusban már a lehetséges vásárlók 75 százaléka jelezte, hitelből venne ingatlant,

míg ez az arány márciusban csak 51 százalék volt.