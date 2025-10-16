Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Otthon Start Program Budapest ingatlan

Megrohamozták a fiatalok az ingatlanokat, bődületes számok születtek

2025. október 16. 15:12

Budapesten ugrásszerűen nőtt a fiatal ingatlanvásárlók aránya.

2025. október 16. 15:12
null

Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakásvásárlók a Duna House adatai szerint – írja az Economx.

Viszonyításképp: 2024 szeptemberében Budapesten 24 százalék, vidéken 30 százalék volt ez az arány, míg az Otthon Start Program elindulása után idén a fővárosban 39, vidéken pedig 40.

A fiatal korosztály lakásvásárlási kedve kiugróan nőtt. Szeptemberben a 20-30 éves vevők aránya Budapesten 23 százalék, míg vidéken 17 százalék volt (míg tavaly ugyanekkor 13 és 15 százalék). Budapesten 10 százalékponttal nőtt a fiatalok lakáspiaci részvétele egyetlen év alatt.

Az első lakásvásárlók által kinézett ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt, vidékenpedig  50 millió forint és 87 négyzetméter.

„Az Otthon Start Program hatására szeptemberben látványosan megugrott az első lakást vásárlók aránya, ami a piaci dinamika egyik legpozitívabb fordulata az elmúlt években. A fiatalok aktivitása kulcsfontosságú a lakáspiac hosszú távú fenntarthatósága szempontjából” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

Poldi bácsi
2025. október 16. 16:36
A kockázat az ha nem hasznákod ki a kínálkozó lehetőséget. Nem lehet tudni, meddig lesz életben az Otthon Start program. Amíg van addig kell kihasználni. Van egy olyan érzésem, hogy a választások után már nem lesz. Aki teheti használja ki most a lehetőséget!
masikhozzaszolo
•••
2025. október 16. 15:49 Szerkesztve
A kockázat az mindig úgy van, hogy nem a bank kckáztat. A banknak mindig megvan a pénze. Ha nincs, akkor elszelelt a betétesek pénzével. Egy MBH kemény 0.01% EBK-t ír a betett pénzedre, egy államkincstár meg 6%-ot. Vagyis a banknak nem kell a te pénzed. a kockázat a hitelfelvevőé, ha valutában akkor árfolyamkockázat, ha kormányváltás, kurzusváltás, az is a hitelfelvevőt sújtja. És bizony a nép fele meg van vadulva. Pontosabban vadítva, szándékosan. Csak mi jobboldaliak sajnos nem vagyunk elég vadak, hogy a baloldal technikáját is használjuk. Lámpavas, stb. Volt itt már Horn, D209, Gyurcsány is.
lesmiserables
2025. október 16. 15:33
Képzelem mennyi fiatal...
nempolitizalok-0
•••
2025. október 16. 15:22 Szerkesztve
Ha nem a fidesz nyer, ezek nagyon rábasztak. Ballibsikkel én is megszívtam. Felvettem a lakásvásárlási hitelt azzal, hogy nagyrészét leírhatom az adómból, a maradék simán menedzselhető, erre kormányváltáskor, ahol fideszék megnbuktak, a ballibsik első intézkedése az volt, hogy 5 évre csökkentették ezt a lehetőséget. Az volt a mázlim, hogy beterveztem a kormányváltást, így nem léptem tűl a lehetőségeimet.
