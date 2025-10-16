Megrohamozták a fiatalok az ingatlanokat, bődületes számok születtek

Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt – akár saját jövedelem nélkül is
Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől.
Budapesten ugrásszerűen nőtt a fiatal ingatlanvásárlók aránya.
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakásvásárlók a Duna House adatai szerint – írja az Economx.
Viszonyításképp: 2024 szeptemberében Budapesten 24 százalék, vidéken 30 százalék volt ez az arány, míg az Otthon Start Program elindulása után idén a fővárosban 39, vidéken pedig 40.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől.
A fiatal korosztály lakásvásárlási kedve kiugróan nőtt. Szeptemberben a 20-30 éves vevők aránya Budapesten 23 százalék, míg vidéken 17 százalék volt (míg tavaly ugyanekkor 13 és 15 százalék). Budapesten 10 százalékponttal nőtt a fiatalok lakáspiaci részvétele egyetlen év alatt.
Az első lakásvásárlók által kinézett ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt, vidékenpedig 50 millió forint és 87 négyzetméter.
„Az Otthon Start Program hatására szeptemberben látványosan megugrott az első lakást vásárlók aránya, ami a piaci dinamika egyik legpozitívabb fordulata az elmúlt években. A fiatalok aktivitása kulcsfontosságú a lakáspiac hosszú távú fenntarthatósága szempontjából” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI