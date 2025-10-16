Megrohamozták a fiatalok az ingatlanokat, bődületes számok születtek

Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40 százalékos arányt értek el az első lakásvásárlók a Duna House adatai szerint – írja az Economx.

Viszonyításképp: 2024 szeptemberében Budapesten 24 százalék, vidéken 30 százalék volt ez az arány, míg az Otthon Start Program elindulása után idén a fővárosban 39, vidéken pedig 40.