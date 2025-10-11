Ft
Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt – akár saját jövedelem nélkül is

2025. október 11. 12:55

Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől.

2025. október 11. 12:55
null

Az Otthon Start új, legfeljebb 3 százalékos kamatozású kedvezményes lakáshitelének van egy váratlan sajátossága – írja a Bankmonitor.

 A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs.

Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől – például a CSOK Plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp rendelkeznie kell legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe.

A Bankmonitor arra is rámutat, hogy jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul.

Az Otthon Startot szabályozó rendelet szerint ez a tanulói jogviszony a teljes két évre, az utolsó félévre és az igénylés pillanatára is érvényes, vagyis nem szükséges munkaviszony vagy vállalkozói státusz a TB-elvárás teljesítéséhez, ha a kérelmező tanulmányokat folytat.

Például egy 20 éves főiskolás fiatal, aki 18 éves korában érettségizett, megfelelhet a program feltételeinek akkor is, ha jelenleg nincs munkája.

Fontos ugyanakkor, hogy a hitel törlesztéséhez igazolt jövedelemre továbbra is szükség van – ezt azonban az adóstárs is biztosíthatja, amennyiben az ő keresete elegendő a kölcsön visszafizetésének fedezetére.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

mysstes
2025. október 11. 14:32
azt tudja e valaki, hogy ha a gyerek kihagyott mondjuk fél évet a suliból az elmúlt két évben, de jelenleg már tanul, akkor lehet e igénylő? vagy rá is vonatkozik a két év megszakítatlan tb jogviszony?
kiazazsoltibacsi
2025. október 11. 14:01
Ahogy látom sok nekem kommentelő pedofideszektásnak fogalma sincs az életről. :)
jóember
2025. október 11. 13:43
Ha valakinek van elegendő jövedelme hozzá, az a gyerekei nevére igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt tisztán befektetési céllal. Aztán idővel vagy eladja, vagy kiadja, vagy valami lesz vele, de befektetésnek mindenképpen jó. Jobb mint az állampapír. A baj csak az, hogy ezzel megint egy rohedli pénz kerül a keresleti oldalra és ez ugye megdobja az árakat. Mostmár inkább a kínálatot kellene megdobni valami barbatrükkel, hogy ne boruljon fel teljesen az ingatlanpiac.
Sün Balázs
2025. október 11. 13:37
Kimirszen! Ne légy szűklátókörű! Pártigazolványt nem kérnek a bankok! Mondd meg nekem, egy ellenzéki politikus miért nem élhetbe ezzel a lehetőséggel? Ahogy korábban a CSOK felvételével is éltek többen az ellenzékiek közül is. Csak példakényt említem Tordai Bencét.
