Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt – akár saját jövedelem nélkül is

Az Otthon Start új, legfeljebb 3 százalékos kamatozású kedvezményes lakáshitelének van egy váratlan sajátossága – írja a Bankmonitor.

A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs.

Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől – például a CSOK Plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp rendelkeznie kell legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe.