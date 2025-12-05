Ezreket haragított magára Merz: utcára vonultak németek, nem kérnek a sorkatonaságból

Németországban szintet lépett a háborús pszichózis: bevezetik a „szükségalapú” sorkatonai szolgálatot
Friedrich Merz kancellár már korábban kijelölte a célt, ami nem más, mint hogy Németország adja Európa legerősebb hadseregét.
A német védelmi miniszter kifejezetten pozitívan értékelte a diákok tüntetését, mondván ez is azt jelzi, a tanulók érdeklődnek a sorkatonaság után.
Németország-szerte diákok ezrei vonultak ma utcára, hogy tiltakozzanak a Bundestag által frissen elfogadott sorkatonasági reform ellen – írta a Tagesschau.
A demonstrációk időzítése nem volt véletlen: miközben a törvényjavaslatról a parlamentben zajlott a záróvita és a szavazás, több tucat városban kezdődtek akciók a reform elle.
A legélénkebb kritikák Magdeburgban hangzottak el, ahol diákok „a hadra foghatóság” politikáját bírálták.
Egy olyan államot szeretnék, amely fegyverkezés helyett inkább az oktatásra koncentrál”
– fogalmazott egy tüntető diák.
Több felszólaló arra is rámutatott, hogy a fiatalokat nem vonták be a törvény előkészítésébe, jóllehet ez őket érinti a legközvetlenebbül.
A tiltakozások nagy része tanítási időben, délelőtt zajlott. Berlinben a rendőrség szerint mintegy ezren gyűltek össze a Hallesches kapunál, majd az Oranienplatz felé vonultak tovább. Délutánra egy második menetet is bejelentettek, kétezer fővel.
Hamburgban összesen 1500 résztvevővel számoltak, és Bochum, Bielefeld, valamint Münster utcáin is több száz fiatal tiltakozott.
A tiltakozások kapcsán a német iskolák eltérően reagáltak: míg a Német Országos Diák Érdekképviselet arra kérte az intézményeket, hogy mentsék fel a tanulókat a részvétel idejére, a berlini és brandenburgi evangélikus iskolák ezt elutasították.
A tüntetéseket a Bundestag által elfogadott törvény váltotta ki, amely jövő évtől kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 18 éves férfiak számára.
Boris Pistorius védelmi miniszter nem bírálta a megmozdulásokat; sőt, „nagyszerűnek” nevezte őket a Bundestagban. Szerinte a demonstrációk azt mutatják, hogy a diákok érdeklődnek, elkötelezettek, és „tisztában vannak vele, miről van szó”.
