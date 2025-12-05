Ezreket haragított magára Merz: utcára vonultak németek, nem kérnek a sorkatonaságból

Egy olyan államot szeretnék, amely fegyverkezés helyett inkább az oktatásra koncentrál”

– fogalmazott egy tüntető diák.

Több felszólaló arra is rámutatott, hogy a fiatalokat nem vonták be a törvény előkészítésébe, jóllehet ez őket érinti a legközvetlenebbül.

A tiltakozások nagy része tanítási időben, délelőtt zajlott. Berlinben a rendőrség szerint mintegy ezren gyűltek össze a Hallesches kapunál, majd az Oranienplatz felé vonultak tovább. Délutánra egy második menetet is bejelentettek, kétezer fővel.

Hamburgban összesen 1500 résztvevővel számoltak, és Bochum, Bielefeld, valamint Münster utcáin is több száz fiatal tiltakozott.