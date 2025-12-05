Miért irritálta?

Mert azt hallod: a hétköznapi élet könnyebb, nem igaz? Egyszerűbb normális dolgokat megtenni, mondjuk elmenni egy baseballmeccsre. Szóval persze, néha irigy vagyok, de ez egy kompromisszum. Elég rendkívüli életem van, szóval nem szomorkodom amiatt, hogy vannak nehézségek az úton. Körülbelül nyolc-kilenc évig jártam színészórákra. Nagyon jó volt. Nem tudtam megfizetni, ezért dolgoznom kellett. Így csodálatos színészeket láthattam közelről, munka közben. Bárhogy is nézzük: mintegy négy évtized év után a szakmában egyfajta bajtársiasság van közöttünk. A közös induláskor, amikor ismerkedtünk egymással, nem volt pénzünk, mindannyian reménykedtünk és álmodoztunk, miközben a barátom lakásában aludtunk, és ha valaki kapott egy 1200 dolláros csekket, akkor mindenkit meg tudott hívni aznap este. Nem volt biztosításom, és biciklivel jártam castingokra. És csak rácsodálkoztam: »A francba, ez olyan izgalmas!« Fantasztikus érzés, amikor összefutok egy sráccal, aki idősebb nálam, de úgy emlékszem rá, mint egy gyerekre, mert negyven éve nem láttam. És beszélgetünk a közös élményeinkről és emlékezünk arra, milyen izgalmas volt, amikor elhívtak egy tévéműsorba, hogy vendégszerepeljek. Lehetetlen megmagyarázni, miért sikeres valaki karrierje, míg a másiknak miért nem az. De mindenkit jó látni. A színészek világa egy kisváros.

Még egy akkora filmcsillag is, mint George Clooney, időnként bizonytalan?