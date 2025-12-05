Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
interjú munka film Népszava Online George Clooney

A legtöbb ember bizonytalan, de a színészek a legbizonytalanabbak

2025. december 05. 15:06

Ez a szakma természete. Interjú.

2025. december 05. 15:06
null
George Clooney
George Clooney
Népszava

„A hírnévvel mikor találkozott először?

Apám híradós volt Cincinnatiban, Ohióban. A nagynéném híres énekesnő volt, és szerepelt néhány filmben, például a Fehér karácsonyban. De akkoriban én Kentuckyban éltem, egy dohányfarmon, ez pedig nem volt rám nagy hatással, talán háromszor, ha találkoztam vele, mielőtt Los Angelesbe költöztem, szóval nem igazán ismertem. De ha láttam őt, azt gondoltam: »Istenem, ő egy sztár«. Mire azonban középiskolás lettem, ő már rég nem volt híres. Láttam, hogy annak az oka, hogy már nem kedvenc, részben nem is vele volt kapcsolatos. Az 1950-es évek elején popénekes volt, aztán megjelent a rock and roll, és a női popénekesek eltűntek. Másrészt talán az ő hibája is volt. Rossz szokásokra tett szert, ivott. Erről írt a könyvében. És ezzel elég súlyosan károsította a karrierjét. Mindez nagy segítségemre volt abban, hogy megértettem, mennyire el lehet rontani a dolgokat, és mennyire lehet magától értetődőnek venni őket. A hírnév üldözése tehát furcsa tevékenység. Manapság nem is feltétlenül a hírnevet üldözöd, hanem a munkát, mert valójában dolgozni akarsz, és ennek része a hírnév. Ez olyan, mintha egy rovarcsapda lámpa felé repülnél: amikor odaérsz, megráz az áram, és hirtelen rájössz, hogy minden elveszett. Ezzel együtt sosem fogok panaszkodni erről: régebben három dolláros órabérben vágtam dohányt, és nagyon irritált, amikor láttam, hogy egy híres ember arról beszél, milyen nehéz az élete.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Miért irritálta?

Mert azt hallod: a hétköznapi élet könnyebb, nem igaz? Egyszerűbb normális dolgokat megtenni, mondjuk elmenni egy baseballmeccsre. Szóval persze, néha irigy vagyok, de ez egy kompromisszum. Elég rendkívüli életem van, szóval nem szomorkodom amiatt, hogy vannak nehézségek az úton. Körülbelül nyolc-kilenc évig jártam színészórákra. Nagyon jó volt. Nem tudtam megfizetni, ezért dolgoznom kellett. Így csodálatos színészeket láthattam közelről, munka közben. Bárhogy is nézzük: mintegy négy évtized év után a szakmában egyfajta bajtársiasság van közöttünk. A közös induláskor, amikor ismerkedtünk egymással, nem volt pénzünk, mindannyian reménykedtünk és álmodoztunk, miközben a barátom lakásában aludtunk, és ha valaki kapott egy 1200 dolláros csekket, akkor mindenkit meg tudott hívni aznap este. Nem volt biztosításom, és biciklivel jártam castingokra. És csak rácsodálkoztam: »A francba, ez olyan izgalmas!« Fantasztikus érzés, amikor összefutok egy sráccal, aki idősebb nálam, de úgy emlékszem rá, mint egy gyerekre, mert negyven éve nem láttam. És beszélgetünk a közös élményeinkről és emlékezünk arra, milyen izgalmas volt, amikor elhívtak egy tévéműsorba, hogy vendégszerepeljek. Lehetetlen megmagyarázni, miért sikeres valaki karrierje, míg a másiknak miért nem az. De mindenkit jó látni. A színészek világa egy kisváros.

Még egy akkora filmcsillag is, mint George Clooney, időnként bizonytalan?

Azt mondanám, hogy nagyon nehéz olyan színészeket találni, akik valóban teljesen magabiztosak. Ti, újságírók több színésszel találkoztok, mint én. Nincs közöttük sok olyan, aki azt mondaná, hogy »megvan«. Őszintén szólva, ha ennyire magabiztos vagy, akkor valószínűleg nem vagy túl jó a munkádban, mert a valóságban mindenre oda kell figyelned. A legtöbb színész például felvételeket készít önmagáról. Tudod, amikor olyan színész vagy, mint én, akinek A-tól B-ig terjed a színészi skálája, akkor az a legjobb, hogy ha »megvan«, akkor menjünk tovább. Azért is, mert sok filmet rendeztem, és tudom, hogy utálnám, ha órákon át kellene ülnöm a vágószobában, és tizenöt vagy harminc felvételt kellene végignéznem, ahogy próbálok rájönni a dolgokra. Szóval igen, a színészek bizonytalanok. A legtöbb ember bizonytalan, de közöttük a színészek legbizonytalanabbak. Ez a szakma természete. Ha belegondolsz: minden alkalommal, amikor befejezel egy munkát, az lehet az utolsó. Színésznek lenni nem olyan, mint amikor orvos vagy: megvan az orvosi engedélyed, és ha befejezed a munkádat, akkor tudod, hogy újra dolgozni fogsz, mert rengeteg az ápolásra szoruló beteg. A színészek esetében ez nincs így. Ez olyan iparág, amely automatikusan bizonytalanná tesz.”

Nyitókép: Frederic J. BROWN / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. december 05. 16:21
A baloldalról erednek az életünk feletti ellenőrzést átvenni akaró legalattomosabb próbálkozások. A ballibsi demagógia szellemi gyökerei azonosak a fasizmuséval! Liberálfasiszták!
Válasz erre
0
0
bakafant-28
•••
2025. december 05. 16:21 Szerkesztve
,..apám híradós volt,nagynéném énekes..Amúgy,esetleg DOLGOZNI,valaki a környezetedben,Gyuri? A f@sz kivan az ilyen tizenkettőegytucat hollywoodi világmegváltókkal..
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. december 05. 16:19
Ez is olyan, mint a komcsilipsik, vagyis ő is az.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 05. 16:07
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!