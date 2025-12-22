Orbán Viktor: Háborúmentes karácsonyunk lesz, de a veszély nem múlt el

Orbán Viktor aláhúzta: jelenleg háborúmentes karácsonyt ünnepelhetünk, ám a veszély nem szűnt meg.

Az EU más módon akar további pénzt juttatni Ukrajnának: két évre 90 milliárd eurót, miközben az uniónak nincs saját forrása erre. Bankoktól vennének fel hitelt, amely soha nem térülne meg. A kölcsön garanciáját a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, mert nem akarják az adófizetők pénzét egy kockázatos manőverbe tenni.

Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény – szögezte le a miniszterelnök.

Kiemelte továbbá: összességében Magyarország több magyar magánvagyont tart Oroszországban nagyvállalatokon keresztül, mint amennyit az orosz vagyonok lefoglalásával Európában szereznénk.

„Aki időt nyer, életet nyer” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzáfűzte, hogy reméli: az orosz–amerikai tárgyalások az európai politikai elit erőszakos kampánya ellenére is sikeresek lesznek. Szerinte a nyugati közvéleményekben már a háborúellenes hangok kerültek többségbe, amit a folyamatosan növekvő költségek egyértelműen elősegítenek.