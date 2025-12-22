Orbán Viktor: Háborúmentes karácsonyunk lesz, de a veszély nem múlt el

Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
Folytatódik a miniszterelnöki interjú dömping.
Röviddel hét óra előtt Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Gönczi Gábor műsorvezetőnek a TV2 Tények című műsorában.
Európát háború fenyegeti, ezért tartjuk a háborúellenes gyűléseket – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A múlt héten egy haditanácsot tartottak az Európai Unió vezetői. A kontinens azért került közel a háborúhoz, mert az Egyesült Államok és Európa között ellentét alakult ki: Donald Trump békét akar, az Európai Unió viszont háborút. „Az amerikaiak visszafogó ereje megszűnt” – fogalmazott a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
Az orosz vagyon elkobzását sikerült elkerülni – ez a „hősiesen védekező” belga miniszterelnöknek, valamint Olaszországnak és Franciaországnak köszönhető, amelyek végül a belgák mellé álltak, így a németek magukra maradtak.
Orbán Viktor aláhúzta: jelenleg háborúmentes karácsonyt ünnepelhetünk, ám a veszély nem szűnt meg.
Az EU más módon akar további pénzt juttatni Ukrajnának: két évre 90 milliárd eurót, miközben az uniónak nincs saját forrása erre. Bankoktól vennének fel hitelt, amely soha nem térülne meg. A kölcsön garanciáját a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, mert nem akarják az adófizetők pénzét egy kockázatos manőverbe tenni.
Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény – szögezte le a miniszterelnök.
Kiemelte továbbá: összességében Magyarország több magyar magánvagyont tart Oroszországban nagyvállalatokon keresztül, mint amennyit az orosz vagyonok lefoglalásával Európában szereznénk.
„Aki időt nyer, életet nyer” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzáfűzte, hogy reméli: az orosz–amerikai tárgyalások az európai politikai elit erőszakos kampánya ellenére is sikeresek lesznek. Szerinte a nyugati közvéleményekben már a háborúellenes hangok kerültek többségbe, amit a folyamatosan növekvő költségek egyértelműen elősegítenek.
A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország mindkét világháborúban óriási veszteségeket szenvedett, ezért magyar szemmel a háború a lehető legborzalmasabb dolog.
Tudjuk, hogyan emészti fel egy nemzet jövőjét, és évtizedek munkáját egy háború. Ez a gondolkodás nyugaton nincs meg”
– jelentette ki Orbán Viktor.
Végül hozzátette: bár senki nem akar háborút, bizonyos érdekkörök és csoportok tolóereje miatt a politikusok mégis belecsúszhatnak egy konfliktusba.
A miniszterelnök szerint a következő hónapokban Magyarországon is egyre határozottabban fog látszódni, hogy kik állnak a háború pártján, és ki a béke pártján. Elmondta, hogy Európában a németek a háború pártiak, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, valmaint Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke alkotja a háborús pártot. Az EPP hazai lerakata a Tisza Párt. Magyarországon a Tisza Párt a háborús párt, a Fidesz pedig a béke pártja. Magyarországon egy béke párti kormány van hatalmon, amelynek vannak nemzetközi támogatói is. köztük ott van az Egyesült Államok is.
Nem fogjuk hagyni, hogy beletoljanak minket a háborúba”
– mondta.
Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt programjáról úgy nyilatkozott, hogy „a Tisza Párt programja, Brüsszel programja. Magyarországnak azonban nem szabad a brüsszeli útra lépni, nekünk a magyar úton kell maradni.” A rezsicsökkentés fenntartásával kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy megállapodást kellett kötni az orosz, az amerikai és a török felekkel ennek érdekében. Hozzátette: „A következő évekre akkor tudjuk garantálni az unió legolcsóbb rezsiárait, ha ez a kormány marad” – jelentette ki Orbán Viktor.
Az uniós javaslatokkal szemben, amelyek a rezsicsökkentés felszámolását célozzák, a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egy ilyen lépés súlyos következményekkel járna:
egy ilyen brutális megszorítás elszegényítené a magyar családokat.”
Orbán Viktor végül arról beszélt, hogy a kitűzött célok jelentős része már megvalósult: „annak a megvalósítása már több mint felerészben megtörtént, hogy nagyok és gazdagok legyünk.
„Azt akarjuk, hogy Magyarország nagy legyen és legyen oka a megbecsülésre és dicsőségre, legyenek nagy gazdasági sikereink. Ehhez új adórendszert kellett bevezetni és a családokat támogatni. Fogunk még építeni sok száz kilométer autóutat és autópályát, megkezdődnek a nagy vasútépítési munkálatok, az otthonteremtés is tovább fog folytatódni. Meg akarjuk nyerni a 21. századot” – zárta gondolatait a kormányfő.
A miniszterelnök az interjú végén a magyar családoknak azt üzente, hogy a magunkat is szeretni kell, ez nem önimádat, hanem meg kell becsülni azokat a sikereket, amelyeket közösen értünk el. És nem szabad lebecsülni azt, amit elértünk. Ha ez sikerül, akkor lesz békesség, és sikeres új esztendő.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala