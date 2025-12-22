Ft
12. 22.
hétfő
interjú tv2 orbán viktor

Orbán Viktor: Háborúmentes karácsonyunk lesz, de a veszély nem múlt el

2025. december 22. 18:46

Folytatódik a miniszterelnöki interjú dömping.

2025. december 22. 18:46
null

Röviddel hét óra előtt Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Gönczi Gábor műsorvezetőnek a TV2 Tények című műsorában.

Európát háború fenyegeti, ezért tartjuk a háborúellenes gyűléseket – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A múlt héten egy haditanácsot tartottak az Európai Unió vezetői. A kontinens azért került közel a háborúhoz, mert az Egyesült Államok és Európa között ellentét alakult ki: Donald Trump békét akar, az Európai Unió viszont háborút. „Az amerikaiak visszafogó ereje megszűnt” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az orosz vagyon elkobzását sikerült elkerülni – ez a „hősiesen védekező” belga miniszterelnöknek, valamint Olaszországnak és Franciaországnak köszönhető, amelyek végül a belgák mellé álltak, így a németek magukra maradtak.

Orbán Viktor aláhúzta: jelenleg háborúmentes karácsonyt ünnepelhetünk, ám a veszély nem szűnt meg.

Az EU más módon akar további pénzt juttatni Ukrajnának: két évre 90 milliárd eurót, miközben az uniónak nincs saját forrása erre. Bankoktól vennének fel hitelt, amely soha nem térülne meg. A kölcsön garanciáját a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, mert nem akarják az adófizetők pénzét egy kockázatos manőverbe tenni.

Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény – szögezte le a miniszterelnök.

Kiemelte továbbá: összességében Magyarország több magyar magánvagyont tart Oroszországban nagyvállalatokon keresztül, mint amennyit az orosz vagyonok lefoglalásával Európában szereznénk.

„Aki időt nyer, életet nyer” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzáfűzte, hogy reméli: az orosz–amerikai tárgyalások az európai politikai elit erőszakos kampánya ellenére is sikeresek lesznek. Szerinte a nyugati közvéleményekben már a háborúellenes hangok kerültek többségbe, amit a folyamatosan növekvő költségek egyértelműen elősegítenek.

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország mindkét világháborúban óriási veszteségeket szenvedett, ezért magyar szemmel a háború a lehető legborzalmasabb dolog.

Tudjuk, hogyan emészti fel egy nemzet jövőjét, és évtizedek munkáját egy háború. Ez a gondolkodás nyugaton nincs meg”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Végül hozzátette: bár senki nem akar háborút, bizonyos érdekkörök és csoportok tolóereje miatt a politikusok mégis belecsúszhatnak egy konfliktusba.

A miniszterelnök szerint a következő hónapokban Magyarországon is egyre határozottabban fog látszódni, hogy kik állnak a háború pártján, és ki a béke pártján. Elmondta, hogy Európában a németek a háború pártiak, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, valmaint Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke alkotja a háborús pártot. Az EPP hazai lerakata a Tisza Párt. Magyarországon a Tisza Párt a háborús párt, a Fidesz pedig a béke pártja. Magyarországon egy béke párti kormány van hatalmon, amelynek vannak nemzetközi támogatói is. köztük ott van az Egyesült Államok is.

Nem fogjuk hagyni, hogy beletoljanak minket a háborúba”

–  mondta. 

Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt programjáról úgy nyilatkozott, hogy „a Tisza Párt programja, Brüsszel programja. Magyarországnak azonban nem szabad a brüsszeli útra lépni, nekünk a magyar úton kell maradni.” A rezsicsökkentés fenntartásával kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy megállapodást kellett kötni az orosz, az amerikai és a török felekkel ennek érdekében. Hozzátette: „A következő évekre akkor tudjuk garantálni az unió legolcsóbb rezsiárait, ha ez a kormány marad” – jelentette ki Orbán Viktor.

Az uniós javaslatokkal szemben, amelyek a rezsicsökkentés felszámolását célozzák, a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy egy ilyen lépés súlyos következményekkel járna:

egy ilyen brutális megszorítás elszegényítené a magyar családokat.”

Orbán Viktor végül arról beszélt, hogy a kitűzött célok jelentős része már megvalósult: „annak a megvalósítása már több mint felerészben megtörtént, hogy nagyok és gazdagok legyünk.

„Azt akarjuk, hogy Magyarország nagy legyen és legyen oka a megbecsülésre és dicsőségre, legyenek nagy gazdasági sikereink. Ehhez új adórendszert kellett bevezetni és a családokat támogatni. Fogunk még építeni sok száz kilométer autóutat és autópályát, megkezdődnek a nagy vasútépítési munkálatok, az otthonteremtés is tovább fog folytatódni. Meg akarjuk nyerni a 21. századot” – zárta gondolatait a kormányfő.

A miniszterelnök az interjú végén a magyar családoknak azt üzente, hogy a magunkat is szeretni kell, ez nem önimádat, hanem meg kell becsülni azokat a sikereket, amelyeket közösen értünk el. És nem szabad lebecsülni azt, amit elértünk. Ha ez sikerül, akkor lesz békesség, és sikeres új esztendő.

 Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

tapir32
2025. december 22. 20:39
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
tapir32
2025. december 22. 20:39
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
dejavu
2025. december 22. 20:26
Szerintemdejavu 2025. december 22. 20:20 Hogyne lenne téma, csak még ahhpz is hülye vagy, hogy megtaláld. mandiner.hu/belfold/2025/12/demonstracio-fuvarozok-kamionok-utdij görgess már lefelé, mikor találod meg? Még most is járhatatlan a város fele, ez eléggé közügy lenne. De nem, a szokásos orosz propaganda, Orbán süket szövege és a Tisza nemzethalála orrvérzésig.
dejavu
2025. december 22. 20:23
google-2dejavu 2025. december 22. 20:19 Hogyan lehet megzavarni a karácsonyt - jó téma, tényleg. az igazi ájtatoskodó, képmutató szentfazék.
