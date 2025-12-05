Szakértő: A Tisza Párt azoktól venné el a legtöbbet, akik több munkával több pénzt szeretnének keresni (VIDEÓ)

Nem igaz, hogy a a gazdagokat érintené a Tisza Párt adóemelési terve és a progresszív rendszer újbóli bevezetése – mutatott rá az Origó műsorában Szalai Piroska. A szakértő rámutatott, hogy a családi adókedvezmény szűkítése, az adókedvezmények eltörlése és a magasabb adókulcsok bevezetése egy háromgyermekes családnak 2026-ban 20 százalékos nettó bevételkiesést eredményezne, míg egy átlagkereset körül kereső alkalmazott fizetése legalább 10-15 százalékkal csökkenne, egy lépésben.

Orbán Viktor főtanácsadója a kiszivárgott Tisza-csomag adórendszert érintő átalakításával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy már bruttó 417 ezer forintos havi kereset felett is magasabb, 15 helyett 22 százalék lenne a személyi jövedelemadó. Ez azt jelenti,