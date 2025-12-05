Szakértő: A Tisza Párt azoktól venné el a legtöbbet, akik több munkával több pénzt szeretnének keresni (VIDEÓ)

Emelkedik a minimálbér – ezek az állami juttatások követik
Több százezer munkavállalót érintenek a változások,
Már egy garantált bérminimumot kereső munkavállalónak is többet kellene adóznia Magyar Péterék tervei szerint, mint most.
Nem igaz, hogy a a gazdagokat érintené a Tisza Párt adóemelési terve és a progresszív rendszer újbóli bevezetése – mutatott rá az Origó műsorában Szalai Piroska. A szakértő rámutatott, hogy a családi adókedvezmény szűkítése, az adókedvezmények eltörlése és a magasabb adókulcsok bevezetése egy háromgyermekes családnak 2026-ban 20 százalékos nettó bevételkiesést eredményezne, míg egy átlagkereset körül kereső alkalmazott fizetése legalább 10-15 százalékkal csökkenne, egy lépésben.
Orbán Viktor főtanácsadója a kiszivárgott Tisza-csomag adórendszert érintő átalakításával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy már bruttó 417 ezer forintos havi kereset felett is magasabb, 15 helyett 22 százalék lenne a személyi jövedelemadó. Ez azt jelenti,
akinek a jövőre bruttó 373 ezer forintra emelkedő garantált bérminimum az alapbére, de pótlékok, vagy akár év végi bónuszok formájában nem rendszeres juttatásban is részesül, már fizetése egy része után többet kellene adóznia.
A Tisza Párt adórendszere nem inspirálná a dolgozókat arra, hogy többet dolgozzanak, helyette a megoldjuk okosban elv térne vissza, miközben az egykulcsos adórendszer mára gyakorlatilag teljesen visszaszorította a feketén és szürkén adott kereseteket
– emelte ki Szalai Piroska. Hozzátette: „Azok járnak a legrosszabbul, akik több munkával szeretnének több pénzt keresni”.
