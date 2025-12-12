Nem csak MEGSZORÍTÓ, hanem pusztító – Így akar belenyúlni a TISZA mindenki tárcájába – Megjött a Cash Talk különkiadása (VIDEÓ)

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A Cash Talk különkiadásában Hoppál Hunor és Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, valamint Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese azt járja körül, hogy a Tisza Párt megszorító csomagja milyen elvonásokat jelentene a magyar társadalom számára.
Ebben az adásban szó esik a Tisza-csomag valódiságáról, és arról is, hogy Magyar Péterék adóterve milyen végzetes átalakulásokat és terheket jelentene a gazdaságnak.
Vajon a Tisza ígéretei gazdasági szempontból működőképesek lennének? Hogyan lehet meglátni a brüsszeli érdeket a megszorító csomagban, például a magánegészségügy szempontjából? Ezeket a kérdéseket is megválaszolják a műsor szakértői.
A CASH tALK EXTRA VENDÉGEI ütköztetik a jelenlegi adórendszert a Tisza tervezetével, a korábbi baloldali kormányokéval, valamint több EU-s országéval IS.
