Nem csak MEGSZORÍTÓ, hanem pusztító – Így akar belenyúlni a TISZA mindenki tárcájába – Megjött a Cash Talk különkiadása (VIDEÓ)

Ebben az adásban szó esik a Tisza-csomag valódiságáról, és arról is, hogy Magyar Péterék adóterve milyen végzetes átalakulásokat és terheket jelentene a gazdaságnak.

Vajon a Tisza ígéretei gazdasági szempontból működőképesek lennének? Hogyan lehet meglátni a brüsszeli érdeket a megszorító csomagban, például a magánegészségügy szempontjából? Ezeket a kérdéseket is megválaszolják a műsor szakértői.