Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások Tisza Párt Szalai Piroska Kohán Mátyás Hoppál Hunor

Nem csak MEGSZORÍTÓ, hanem pusztító – Így akar belenyúlni a TISZA mindenki tárcájába – Megjött a Cash Talk különkiadása (VIDEÓ)

2025. december 12. 15:08

A Cash Talk különkiadásában Hoppál Hunor és Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, valamint Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese azt járja körül, hogy a Tisza Párt megszorító csomagja milyen elvonásokat jelentene a magyar társadalom számára.

2025. december 12. 15:08
null

Ebben az adásban szó esik a Tisza-csomag valódiságáról, és arról is, hogy Magyar Péterék adóterve milyen végzetes átalakulásokat és terheket jelentene a gazdaságnak. 

Vajon a Tisza ígéretei gazdasági szempontból működőképesek lennének? Hogyan lehet meglátni a brüsszeli érdeket a megszorító csomagban, például a magánegészségügy szempontjából? Ezeket a kérdéseket is megválaszolják a műsor szakértői.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A CASH tALK EXTRA VENDÉGEI ütköztetik a jelenlegi adórendszert a Tisza tervezetével, a korábbi baloldali kormányokéval, valamint több EU-s országéval IS.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Kontextus YouTube-csatornáján:

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. december 12. 16:47
Komcsi csürhe, élén egy pszichopatával. Ugyanúgy agyon lesznek verve, ahogy az előző futóbolond komcsi, Makizay.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. december 12. 16:08
Kemény csapat…érdemes odafigyelni…. 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. december 12. 15:23
Nemsokára előjönnek majd a korszakalkotó ötlettel: a pedofilokat különadóval kell sújtani!!!! ....
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 12. 15:17
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!