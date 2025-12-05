Bokrosnál is durvább? – Ezért félnek a kisvállalkozások a TISZA megszorító csomagjától – Kijött a CashTalk új része

Szakértő: A Tisza Párt azoktól venné el a legtöbbet, akik több munkával több pénzt szeretnének keresni (VIDEÓ)
Már egy garantált bérminimumot kereső munkavállalónak is többet kellene adóznia Magyar Péterék tervei szerint, mint most.
A Cash Talk legújabb adása két, egymással szöges ellentétben álló gazdaságpolitikai irányt ütköztet: a kormány és az MKIK 11 pontos vállalkozássegítő csomagját, valamint a TISZA párt kiszivárgott megszorító terveit. A tét a magyar kis- és mikrovállalkozások jövője, a munkahelyek száma és a családok pénztárcája.
Hoppár Hunor állandó vendége, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó részletesen bemutatja, mit jelent az áfamentességi határ emelése, az átalányadózók könnyítése, a KIVA-bővítés és a szochoalap csökkentése – és ezzel szemben mit hozna a TISZA 3700 milliárdos megszorító csomagja, a többkulcsos, akár 33 százalékos szja, a családi kedvezmények megvágása vagy a 13. havi nyugdíj eltörlése.
Az adásban megszólalók egyértelműen fogalmaznak: a magyar kisvállalkozásokat kell védeni a multikkal szemben, nem fordítva.
A műsor azt is megmutatja, miért mondja Szalai Piroska, hogy a TISZA tervei nemcsak a gazdaságot, hanem a magyar családok biztonságát és a teljes foglalkoztatást is veszélybe sodornák.
