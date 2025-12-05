Ft
kormány TISZA Cash Talk Hoppár Hunor Szalai Piroska

Bokrosnál is durvább? – Ezért félnek a kisvállalkozások a TISZA megszorító csomagjától – Kijött a CashTalk új része

2025. december 05. 19:00

A Cash Talk legújabb adása két, egymással szöges ellentétben álló gazdaságpolitikai irányt ütköztet: a kormány és az MKIK 11 pontos vállalkozássegítő csomagját, valamint a TISZA párt kiszivárgott megszorító terveit. A tét a magyar kis- és mikrovállalkozások jövője, a munkahelyek száma és a családok pénztárcája.

2025. december 05. 19:00
Hoppár Hunor állandó vendége, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó részletesen bemutatja, mit jelent az áfamentességi határ emelése, az átalányadózók könnyítése, a KIVA-bővítés és a szochoalap csökkentése – és ezzel szemben mit hozna a TISZA  3700 milliárdos megszorító csomagja, a többkulcsos, akár 33 százalékos szja, a családi kedvezmények megvágása vagy a 13. havi nyugdíj eltörlése.

Az adásban megszólalók egyértelműen fogalmaznak: a magyar kisvállalkozásokat kell védeni a multikkal szemben, nem fordítva.

A műsor azt is megmutatja, miért mondja Szalai Piroska, hogy a TISZA tervei nemcsak a gazdaságot, hanem a magyar családok biztonságát és a teljes foglalkoztatást is veszélybe sodornák. 

Nézze meg a teljes beszélgetést a Kontextus YouTube-csatornáján:

jetilovag
2025. december 05. 20:29
hát?...félhetnek is!...poloska szétrabolná az országunkat!.....büdös prüsszel imádólibcsi nőverő pszihopata köcsög...🤣🤣🤣🤣
