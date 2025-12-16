Németország, Svédország és Ausztria már rájött, hogy katasztrófa – a Tisza Párt mégis bevezetné

Az OECD elemzései egyértelműek: a vagyon mobilitása és az értékelési nehézségek miatt a vagyonadó hatékonysága alacsony. Ausztria 1994-ben, Dánia és Németország 1997-ben, Finnország, Izland és Luxemburg 2006-ban, Svédország pedig 2007-ben vezette ki ezt az adónemet.

Egy OECD-jelentés szerint a vagyonadó nemcsak jogbizonytalanságot teremt és kevés bevételt hoz, hanem rombolja a vállalkozói kedvet, visszafogja az innovációt, és hosszú távon a gazdasági növekedést is károsítja. A Tax Foundation 2025-ös értékelése szerint „a vagyonadó az egyik legkárosabb adó, amelyet valaha kitaláltak; a reformja és emelése helyett az országoknak inkább meg kellene szüntetniük”.

Németországban az alkotmánybíróság az egyenlőtlen vagyonértékelés miatt alkotmányellenesnek minősítette az adónemet, ezért azt 1997-ben felfüggesztették. Svédországban a több mint százéves vagyonadó kivezetését a tőke tömeges elvándorlása és az innováció visszaesése előzte meg. A megszüntetés után a beruházási kedv nőtt, a gazdasági környezet stabilabbá vált. Franciaország 2018-ban szintén kivezette az általános vagyonadót, helyette egy szűk körű ingatlanadót tart fenn; az eredeti rendszer ott is tőkeelvándorlást okozott.

A vagyonadó az egyén adóssággal csökkentett teljes vagyonára kivetett, évente ismétlődő teher, amely nemcsak az ingatlanokra, hanem minden vagyonelemre kiterjed. 2025-ben Európában mindössze három országban maradt fenn: Norvégiában, Spanyolországban és Svájcban. Franciaország, Olaszország, Belgium és Hollandia csak részleges, egyes vagyonelemekre vonatkozó adókat alkalmaz.