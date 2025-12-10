Lehullt a lepel Magyar Péter valódi céljáról: a multiknak nyitná meg a kaput, miközben a magyar családokat tönkretenné

Sokan eddig csak a számokat látták a Tisza Párttól kiszivárgó gazdasági tervek mögött, de a Kontextus Cash Talk című műsorában a szakértők rámutattak a mélyebb, ideológiai szándékra is, ami alapjaiban rendezné át Magyarország gazdasági térképét. Nem egyszerű megszorításról van szó ugyanis, hanem egy tudatos stratégiai lépésről, ami a „kicsik” rovására a „nagyokat” hozná helyzetbe.

Szalai Piroska és Hoppál Hunor a Tisza Párt megszorítócsomagját elemzi a Kontextus Cash Talk című műsorában.

Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a műsorban kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit is jelentene a gyakorlatban a Tisza Párt gazdaságpolitikája. A szóvivő szerint a kiszivárgott tervek mögött egyértelműen kirajzolódik a szándék: a bankadót eltörölnék, ám az így kieső bevételeket máshol kellene beszedni. A célkeresztben pedig a magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) vannak.