Lehullt a lepel Magyar Péter valódi céljáról: a multiknak nyitná meg a kaput, miközben a magyar családokat tönkretenné
2025. december 10. 15:36
A szakértő szerint a kiszivárgott terv valójában egy brutális „piactisztítás”, amivel a családi cégeket akarják kiszorítani, hogy a nagy nemzetközi szereplők tarolhassanak a magyar piacon. A Tisza Párt a bankadót eltörölné, a kisvállalkozókat extra terhekkel sújtaná.
Sokan eddig csak a számokat látták a Tisza Párttól kiszivárgó gazdasági tervek mögött, de a Kontextus Cash Talk című műsorában a szakértők rámutattak a mélyebb, ideológiai szándékra is, ami alapjaiban rendezné át Magyarország gazdasági térképét. Nem egyszerű megszorításról van szó ugyanis, hanem egy tudatos stratégiai lépésről, ami a „kicsik” rovására a „nagyokat” hozná helyzetbe.
Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a műsorban kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit is jelentene a gyakorlatban a Tisza Párt gazdaságpolitikája. A szóvivő szerint a kiszivárgott tervek mögött egyértelműen kirajzolódik a szándék: a bankadót eltörölnék, ám az így kieső bevételeket máshol kellene beszedni. A célkeresztben pedig a magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) vannak.
De miért tennének ilyet Magyar Péterék? Az szóvivő szerint a kulcsszó a „piactisztítás”. Ez a szépen hangzó kifejezés a valóságban azt jelentené, hogy a kevésbé tőkeerős, magyar családi vállalkozásokat mesterségesen nehéz helyzetbe hozzák, akár csődbe is kényszerítik, hogy a felszabaduló piaci teret a multinacionális cégek és a nagy szereplők foglalhassák el. Palóc André szerint ez a vidék Magyarországának végét jelentheti, hiszen a legkisebb családi cégeket tennék tönkre, amelyek helyben adnak munkát.
Mi azt mondjuk, hogy az érték, ha egy cég magyar és családi, ezért segíteni kell őket, nem szabad hagyni, hogy eltűnjenek”
– tette hozzá az elemző, szembeállítva ezt a Tisza Párt „rideg”, globális piaci logikájával.
Megfojtaná a vállalatokat a Tisza Párt
Szalai Piroska miniszteri főtanácsadó a műsorban megerősítette: miközben a kormány a 11 pontos akciótervvel éppen az adminisztrációt csökkenti és az alanyi áfamentesség határát emeli 12-ről akár 24 millió forintra, addig a másik oldal tervei „megfojtanák” a vállalkozókat. A szocho-kedvezmények eltörlése, a járulékok emelése és a KIVA (kisvállalati adó) szűkítése együttesen olyan költségsokkot okozna, amit egy sarki bolt vagy egy vidéki kisüzem képtelen lenne kigazdálkodni. A Kontextus Cash Talk adásából világosan kiderült: a tét nemcsak a pénztárcánk, hanem a gazdasági szuverenitásunk. Ha a „piactisztítás” címszó alatt felszámolják a magyar családi vállalkozásokat, azzal a multik előtt nyitják meg a kaput, kiszolgáltatottá téve a magyar munkavállalókat és fogyasztókat egyaránt.