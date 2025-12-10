Ft
Tisza Párt Magyarország Szalai Piroska Palóc André

Lehullt a lepel Magyar Péter valódi céljáról: a multiknak nyitná meg a kaput, miközben a magyar családokat tönkretenné

2025. december 10. 15:36

A szakértő szerint a kiszivárgott terv valójában egy brutális „piactisztítás”, amivel a családi cégeket akarják kiszorítani, hogy a nagy nemzetközi szereplők tarolhassanak a magyar piacon. A Tisza Párt a bankadót eltörölné, a kisvállalkozókat extra terhekkel sújtaná.

2025. december 10. 15:36
Magyar Péter és Tarr Zoltán

Sokan eddig csak a számokat látták a Tisza Párttól kiszivárgó gazdasági tervek mögött, de a Kontextus Cash Talk című műsorában a szakértők rámutattak a mélyebb, ideológiai szándékra is, ami alapjaiban rendezné át Magyarország gazdasági térképét. Nem egyszerű megszorításról van szó ugyanis, hanem egy tudatos stratégiai lépésről, ami a „kicsik” rovására a „nagyokat” hozná helyzetbe. 

Szalai Piroska és Hoppál Hunor a Tisza Párt megszorítócsomagját elemzi a Kontextus Cash Talk című műsorában.
Szalai Piroska és Hoppál Hunor a Tisza Párt megszorítócsomagját elemzi a Kontextus Cash Talk című műsorában.

Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a műsorban kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit is jelentene a gyakorlatban a Tisza Párt gazdaságpolitikája. A szóvivő szerint a kiszivárgott tervek mögött egyértelműen kirajzolódik a szándék: a bankadót eltörölnék, ám az így kieső bevételeket máshol kellene beszedni. A célkeresztben pedig a magyar kis- és középvállalkozások (KKV-k) vannak. 

Úgy tűnik, nem is titkolt céljuk, hogy a bankadót eltörölnék, és máshol hajtanák be ezeket az adókat, például a vállalkozások magasabb adóztatásával”

– fogalmazott Palóc.

De miért tennének ilyet Magyar Péterék? Az szóvivő szerint a kulcsszó a „piactisztítás”. Ez a szépen hangzó kifejezés a valóságban azt jelentené, hogy a kevésbé tőkeerős, magyar családi vállalkozásokat mesterségesen nehéz helyzetbe hozzák, akár csődbe is kényszerítik, hogy a felszabaduló piaci teret a multinacionális cégek és a nagy szereplők foglalhassák el. Palóc André szerint ez a vidék Magyarországának végét jelentheti, hiszen a legkisebb családi cégeket tennék tönkre, amelyek helyben adnak munkát. 

Mi azt mondjuk, hogy az érték, ha egy cég magyar és családi, ezért segíteni kell őket, nem szabad hagyni, hogy eltűnjenek”

 – tette hozzá az elemző, szembeállítva ezt a Tisza Párt „rideg”, globális piaci logikájával.

Megfojtaná a vállalatokat a Tisza Párt

Szalai Piroska miniszteri főtanácsadó a műsorban megerősítette: miközben a kormány a 11 pontos akciótervvel éppen az adminisztrációt csökkenti és az alanyi áfamentesség határát emeli 12-ről akár 24 millió forintra, addig a másik oldal tervei „megfojtanák” a vállalkozókat. A szocho-kedvezmények eltörlése, a járulékok emelése és a KIVA (kisvállalati adó) szűkítése együttesen olyan költségsokkot okozna, amit egy sarki bolt vagy egy vidéki kisüzem képtelen lenne kigazdálkodni. A Kontextus Cash Talk adásából világosan kiderült: a tét nemcsak a pénztárcánk, hanem a gazdasági szuverenitásunk. Ha a „piactisztítás” címszó alatt felszámolják a magyar családi vállalkozásokat, azzal a multik előtt nyitják meg a kaput, kiszolgáltatottá téve a magyar munkavállalókat és fogyasztókat egyaránt.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

balbako_
2025. december 10. 17:11
"Historia est magistra vitae! Minden ami fenyegető már megtörtént nálunk. Megnyitottuk a magyar piacot a külföldi cégek előtt az eredménye minden magyar cég vagy elkelt, de nem működtették, vagy csődbe ment és a helyére benyomult a külföldi tőke. Az élethez nélkülözhetetlen szolgáltatások is idegen kézbe kerültek (energiaszolgáltatók, energia kereskedelem, energia tározók, kiskereskedelmi hálózatok, bankrendszer, élelmiszeripar, útépítés, építőipari alapanyag gyártás, bankrendszer stb) Irtózatos pénzbe és munkába került, hogy visszaszerezzük, mert ezek kifacsarták a magyar polgárok minden pénzét és ellehetetlenítették azt, hogy kilépjünk ebből az ördögi kőrből. Aki nem élte át kérdezze azt aki átélte!
totumfaktum-2
2025. december 10. 17:00 Szerkesztve
Magyarországot, általában a volt keleti országokat piacnak, letermelhető gyarmatnak tekintik a nyugati országok. Ezek a külföldi üzleti körök nem versenytársakat akarnak maguknak, hanem letermelhető piacot és elvihető munkaerőt saját maguknak. A mostani kormánnyal az az egyik bajuk, hogy az általunk termelt értékből több marad itthon, erősödni tudunk, fejlődik a magyar tulajdonú gazdaság, anyagilag is gyarapodnak a családok. Ennek a fejlődésnek a megakadályozásához találtak itthonról hazug hazaáruló kollaboránsokat. Rengeteg pénzt vonnának ki az országból, és megteremtenék a lehetőséget külföldi befektetőknek, átadnák a piacainkat, a vagyonadó miatt akár az ingatlanjainkat is átjátszanák. (Lásd: "Ha nem tudja fizetni, adja el!") Senkit nem támogatnak ingyen.
baronet
2025. december 10. 16:35
Áááááááááááááá, hát micsoda pofátlanok ezek a propagandisztok :) Mintha Viktorunk nem nyalná az összes multi seggét, BYD-tól akkugyáron át, Samsung-ig és BMW-ig, Bosch-ig, keményen nyirbálva a munkavállalói jogokat, a munkanélküli-ellátást ... Virtigli neoliberális a Viktor.
lofejazagyban-2
2025. december 10. 16:27
a globális kapitalizmusnak erre akis országra is szüksége van, mert a nyugati cégek sorra kiszorultak mindenhonnan a viágban. Cserébe - állítólag - majd egyszer nőni fog a jólét, lesz jó sok bézik inkám. De addig is, lehetünk buzik.
