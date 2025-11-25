Ft
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború

Itt a megdöbbentő végösszeg: kiszámolták, mennyit vett ki a háború minden egyes magyar család zsebéből

2025. november 25. 05:21

Hortay Olivér, a Századvég szakértője a számok mögé nézett, és sokkoló adatot közölt. A matek egyszerű, de fájdalmas: ennyibe került nekünk eddig a háború, és ez még csak a jéghegy csúcsa.

2025. november 25. 05:21
null

Sokan érezzük pénzügyileg, hogy valami megváltozott az elmúlt években az orosz-ukrán háború miatt, de kevesen tudják pontosan számszerűsíteni, mekkora ütést is vitt be a magyar gazdaságnak a szomszédban zajló konfliktus. A Kontextus Cash Talk című gazdasági műsorában most Hoppál Hunor vendégeként Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője rántotta le a leplet a rideg valóságról.

Hortay Olivér a háború hatásairól a Cash Talk című műsorban
Hortay Olivér a háború hatásairól a Cash Talk című műsorban

Így hatott a háború

A szakértő nem kertelt, amikor a háború gazdasági hatásairól kérdezték. Bár pontos összeget nehéz mondani a számtalan közvetett hatás miatt, a Századvég elvégzett egy modellszámítást a kézzelfogható adatok alapján. 

Az eredmény pedig mellbevágó: tavaly év végéig a háború összesen 9100 milliárd forintos kárt okozott Magyarországnak. 

Ez az összeg önmagában felfoghatatlan, de Hortay részletesen lebontotta a tételeket, hogy érthető legyen, hova folyt el a pénz.

A legnagyobb tétel, mintegy 6000 milliárd forint, kifejezetten az energiaárak brutális emelkedéséből és az emiatt megugró importköltségekből származik. Ehhez jön még egy 2000 milliárdos tétel, ami a kamatok emelkedésének a számlájára írható – hiszen az inflációs nyomás miatt a jegybankoknak lépniük kellett, ami drágította az államadósság finanszírozását. Végül, de nem utolsósorban, közel 1000 milliárd forintot buktunk az exportpiacok kiesésén.

De mit jelent ez a hétköznapi ember szintjén? Hortay Olivér a műsorban elvégezte a fájdalmas osztást: 

ha ezt az összeget lebontjuk egy átlagos magyar háztartásra, akkor azt látjuk, hogy a háború minden egyes magyar család zsebéből 2,2 millió forintot vett ki.

Ez az az összeg, ami hiányzik a megtakarításokból, a felújításokból vagy éppen a nyaralásokból. A szakértő hozzátette: a békekötés nemcsak a fegyverropogás végét jelentené, hanem egy azonnali, mérhető gazdasági fellélegzést is. A piacok ugyanis pszichológiai alapon működnek: már a békecsúcs hírére is javultak a tőzsdei mutatók. Amíg azonban a blokkosodás és a szankciós politika dominál, addig a magyar családok továbbra is fizetik a háború árát.

Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

 

