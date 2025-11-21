Ft
gazdaság energiaárak béke Szalai Piroska Hoppál Hunor

Mennyibe kerül a háború a magyar családoknak? – elindult a Cash Talk Szalai Piroskával

2025. november 21. 16:16

Elindult a Cash Talk, a Kontexus új gazdasági műsora, amelynek első adásában Hoppál Hunor és Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó azt járják körül, mennyibe kerül a háború Magyarországnak, és milyen előnyökkel járna egy mielőbbi béke.

2025. november 21. 16:16
Ahogy arra Szalai Piroska rámutat: 2023 végéig összesen 9100 milliárd forintos terhet rótt az orosz-ukrán konfliktus a magyar gazdaságra, ebből 6000 milliárdot az energiaár-robbanás, 2000 milliárdot a kamatemelkedés, mintegy 1000 milliárdot pedig az exportpiacok visszaesése okozott.

A műsor különlegessége, hogy megkérdeztük az utca emberét is: ők hogyan érzik a háború hatásait a rezsiszámlákon, a mindennapi kiadásokon és a biztonságérzetükön? 

A beszélgetésből és a helyszíni véleményekből kirajzolódik, mennyire közvetlenül érinti a magyar családokat a konfliktus gazdasági következménye.

A műsor bemutatja, hogyan védte meg a rezsicsökkentés a magyar háztartásokat az uniós energiaár-sokktól, és miért fizetnek ma is jóval az EU-átlag alatt a magyar családok. Szó esik a demográfiai hatásokról, a bizonytalanságérzetről, valamint arról is, hogyan reagálna a piac és a magyar gazdaság egy tartós békére.

A műsor arra keresi a választ, mit jelentene a béke a rezsiszámlákra és a családok mindennapi biztonságára nézve.

A Cash Talk első epizódja így egyszerre szól háborúról, békéről, megélhetésről, a hétköznapi emberek tapasztalatairól, és a magyar családok jövőjét meghatározó gazdasági folyamatokról.

 

 

totumfaktum-2
2025. november 21. 19:01
Tények, adatok, számok. Mind tűpontosan mutatnak rá Magyar Péterék hazugságaira. Nem csoda, hogy szerencsétlen Tiszás ügynök csak terelni tudnak.
nogradi
2025. november 21. 18:42
"Kedves lakosok! Novembertől újra én hordom a Somogyi Hírlapot. Ma az a meglepetés ért, hogy idehoztak nekem több, mint 800 Bors újság mellékletet, hogy kézbesítsem a falu lakosainak. Sajnálattal közlöm, egy darabot sem vagyok hajlandó kézbesíteni senkinek. Nem riogatok sem öreget, sem gyereket a háborúval, aki ide jön érte, szívesen adok neki. Az sem érdekel, ha holnaptól elveszik tőlem ezt a munkát” – olvasható a Facebook-bejegyzésben, melyet a somogyi megyei lap egyik kézbesítője posztolt. Egy kézbesítőnek több esze van mint az összes fideszbirkának együtt.
tapir32
2025. november 21. 18:26
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.
tapir32
2025. november 21. 18:24
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik. Magyar Péter ezt az erkölcstelen alakot támogatja. A béke a külhoni magyaroknak is a legfőbb jó. Magyar Péter a háború folytatását akarja, és a kárpátaljai magyarokat küldi a halálba! Magyar Péter magyargyűlölő.
