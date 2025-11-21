Mennyibe kerül a háború a magyar családoknak? – elindult a Cash Talk Szalai Piroskával

Ahogy arra Szalai Piroska rámutat: 2023 végéig összesen 9100 milliárd forintos terhet rótt az orosz-ukrán konfliktus a magyar gazdaságra, ebből 6000 milliárdot az energiaár-robbanás, 2000 milliárdot a kamatemelkedés, mintegy 1000 milliárdot pedig az exportpiacok visszaesése okozott.

A műsor különlegessége, hogy megkérdeztük az utca emberét is: ők hogyan érzik a háború hatásait a rezsiszámlákon, a mindennapi kiadásokon és a biztonságérzetükön?

A beszélgetésből és a helyszíni véleményekből kirajzolódik, mennyire közvetlenül érinti a magyar családokat a konfliktus gazdasági következménye.