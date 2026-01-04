Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság sebestyén géza infláció adatok forint térkép

Irigykedve nézik a térképet a törökök, a románok és az osztrákok: íme a „világbajnok” magyar infláció!

2026. január 04. 11:26

Ezzel újabb baloldali toposz dőlt meg.

2026. január 04. 11:26
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy nem mindennapi térképet közölt közösségi oldalán. Az ábra 2025 novemberi adatok alapján megmutatta, hogy mennyire is „világbajnok” a magyar infláció.

A közgazdász ismertette, hogy míg nálunk 3,7 százalék volt a drágulás üteme, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • a törököknél 31,1 százalék, 
  • a románoknál 8,6 százalék, 
  • az észteknél 4,7 százalék, 
  • a horvátoknál 4,3 százalék, 
  • az osztrákoknál 4,0 százalék,
  • Szlovákiában 3,9 százalék, 
  • lettországban pedig 3,8 százalék. 

Sebestyén a felsoroláshoz hozzáfűzte, hogy „aki nem tanulta volna általános iskola alsó tagozatában a számokat, azoknak írom csak, hogy ezek mind NAGYOBBAK, mint az (egyesek szerint »világbajnok«) magyar mutató”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Így teljesíthet 2026-ban a forint

Mint ahogy egy korábbi cikkünkben megírtuk, kiemelkedő éve volt 2025-ben a forintnak, a magyar deviza globálisan a piac egyik sztárja volt. Ennek oka a magas kamatkülönbözet: miközben az MNB egész évben 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, a fejlett jegybankok és a régiós intézmények érdemben csökkentették a saját kamatszintjüket. 

Ez a folyamat oda vezetett, hogy 

a magyar deviza az euróval szemben több mint 6 százalékkal, a dollár ellenében pedig 17,5 százalékkal értékelődött fel egy év alatt. 

S bár 2026-ban jelentős addícionális tőkebeáramlás már nem várható, de a szakértők szerint az év elején akár 2 százalék közelébe is csökkenhet az infláció, a jegybank szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a hagyományos januári átárazások, illetve az alapfolyamatok. 

Az árrésstopok továbbra is 1-1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, ha azonban az első hónapokban az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor akár ettől függetlenül is megpróbálkozhat a kamatcsökkentéssel a jegybank.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kakukk_madar
2026. január 04. 13:02
A sok Tiszafosos Trollnak: nagyon be van kussolva az összes libsibolsináci tudálékos közgazdász. Kuss van az infláció ról, az árfolyamról, a nemzeti össztermékről,a lakhatási válságról, nyugdíjak vásárlóértékéről, nemzetközi hitelminősítésekről(ezeket nagyon megakarták dolgozni, de hiperpasszívék lettek leminősítve ), egészségügyről-oktatásról, energiaellátásról, nemzetközi elszigetelődésről stb. => Tehát maradt a gyűlölködés/fenyegetőzés => 4/5. IDIÓTÁK!!!
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. január 04. 13:01
5m007h 0p3ra70r 2026. január 04. 12:56 Ugye más államokban is igyekszik a kormány hatást gyakorolni az inflációra kormányzati intézkedésekkel? Lehetséges válaszok: 1. Igen, tájékozódtam és valóban így van! Idén is úgy hazudsz ahogy tavaly tetted. Dehogy tájékozódtál tetű.
Válasz erre
0
2
nagymester-b-2
2026. január 04. 12:57
Biztos kurvára irigyelnek az osztrákok. Legközelebb már a luxemburgiak is a magyar minimálbérről fognak álmodozni.... Azért ennyire nem hülyék az emberek.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 04. 12:56
» rasputin 2026. január 04. 12:54 5m007h 0p3ra70r 2026. január 04. 12:52 Figyelj tetű. Idén is hazudsz ahogy tavaly tetted.« Menj, nézz körül a környékeden! Biztos osztanak valahol ingyen ételt. Egyél valamit, látványosan stresszelsz amikor éhezel!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!