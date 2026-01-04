Irigykedve nézik a térképet a törökök, a románok és az osztrákok: íme a „világbajnok” magyar infláció!

Hogy teljesíthet idén a forint? Szinte felfoghatatlan, de ehhez sincs semmi köze Magyar Péternek
Kiemelkedő éve volt 2025-ben a forintnak, a magyar deviza globálisan a piac egyik sztárja volt .
Ezzel újabb baloldali toposz dőlt meg.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy nem mindennapi térképet közölt közösségi oldalán. Az ábra 2025 novemberi adatok alapján megmutatta, hogy mennyire is „világbajnok” a magyar infláció.
A közgazdász ismertette, hogy míg nálunk 3,7 százalék volt a drágulás üteme,
Sebestyén a felsoroláshoz hozzáfűzte, hogy „aki nem tanulta volna általános iskola alsó tagozatában a számokat, azoknak írom csak, hogy ezek mind NAGYOBBAK, mint az (egyesek szerint »világbajnok«) magyar mutató”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint ahogy egy korábbi cikkünkben megírtuk, kiemelkedő éve volt 2025-ben a forintnak, a magyar deviza globálisan a piac egyik sztárja volt. Ennek oka a magas kamatkülönbözet: miközben az MNB egész évben 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, a fejlett jegybankok és a régiós intézmények érdemben csökkentették a saját kamatszintjüket.
Ez a folyamat oda vezetett, hogy
a magyar deviza az euróval szemben több mint 6 százalékkal, a dollár ellenében pedig 17,5 százalékkal értékelődött fel egy év alatt.
S bár 2026-ban jelentős addícionális tőkebeáramlás már nem várható, de a szakértők szerint az év elején akár 2 százalék közelébe is csökkenhet az infláció, a jegybank szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a hagyományos januári átárazások, illetve az alapfolyamatok.
Az árrésstopok továbbra is 1-1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, ha azonban az első hónapokban az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor akár ettől függetlenül is megpróbálkozhat a kamatcsökkentéssel a jegybank.
